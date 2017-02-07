ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ И ПРОВИДЕНЦИАЛЬНЫЙ БАХТИН

Имя М.М. Бахтина – своеобразный бренд Мордовского университета, поскольку мировой гуманитарной общественности Саранск известен как город, приютивший опального философа и филолога. Вокруг этой темы (Бахтин и Мордовия) сложился целый культурологический миф, подпитываемый опубликованной перепиской и воспоминаниями учёного; мемуарами лиц из его университетского (коллеги, аспиранты, студенты) и бытового окружения; свидетельствами московских, ленинградских, тартуских и других его иногородних знакомых; многообразными бахтиноведческими исследованиями; наконец, яркими лирическими текстами, интерпретирующими античный мотив пребывания суверенного творческого человека «в глухой провинции», где «и от Цезаря далеко, и от вьюги»...

Безусловно, ведущий вуз Мордовии, в прошлом Мордовский педагогический институт им. А.И. Полежаева, многим обязан Бахтину как учёному, педагогу и администратору – заведующему кафедрой всеобщей, а затем русской и зарубежной литературы. Неслучайно, что дань уважения к этому внешне скромному, но духовно яркому человеку, проработавшему в стенах местного университета около четверти столетия, вылилась в разнообразные знаки внимания к его личности в провинциальном городе: международные «бахтинские» конференции, межвузовские сборники, посвящённые учёному и его наследию, библиографические указатели, книги и статьи о нём, изданные лекции Бахтина, благодарные воспоминания учеников, памятные знаки в городских местах, связанных с его жизнью и деятельностью, музейные экспозиции, посвящённые ему.

Вместе с тем, есть и другая сторона обозначенной проблемы, её «обратная перспектива»: чем обязан сам Бахтин Мордовскому университету, был ли Саранск лишь нелепым продолжением его кустанайской ссылки, отчасти вынужденным местом пребывания после поражения в правах и попыток подыскать себе достойную нишу на преподавательской или научной стезе…

Необходимо отметить, что судьба была сурова не только к учёному, но и к его семье, «бахтинскому кругу», формировавшемуся в Невеле, Витебске и Ленинграде, а также к его современникам вообще. Имущественные, нравственные и физические утраты этого «потерянного поколения» не поддаются грубому арифметическому исчислению. Достаточно вспомнить, что брат Бахтина, филолог-античник и поэт Н.М. Бахтин (1894–1950), оказался с 1918 г. в эмиграции с клеймом «белогвардейца», их мать и две сестры умерли от голода в условиях ленинградской блокады, друзья учёного (К.К. Вагинов, В.Н. Волошинов, М.И. Каган, В.З. Ругевич, П.Н. Медведев, Б.М. Зубакин, Л.В. Пумпянский) один за другим ушли из жизни ещё ранее, вследствие внимания к ним репрессивных органов или болезней, порождённых неустроенным бытом, идеологической нервозностью и общим социальным неблагополучием. Сам Бахтин, как представитель «эксплуататорских классов», осуждённый в 1929 году по делу о философско-религиозном обществе «Воскресение», а в 1938 году. потерявший из-за полиомиелита и сопутствующих заболеваний ампутированную кимрскими врачами ногу (высказывалось соображение, что операцию проводил дальний родственник Лермонтова хирург В.П. Арсеньев), чудом уцелел в условиях тотальной «гражданской войны», продолжавшейся три десятилетия… В парадоксальном смысле ему ещё повезло, что он был выслан из Ленинграда в годы, когда репрессивная машина только набирала обороты; что в 1937 году успел «сбежать» из Саранска, когда репрессии в Мордовии коснулись, например, даже расстрелянного директора местного пединститута А.Ф. Антонова, принявшего на работу «известного ему участника антисоветской организации Бахтина»; что в начале Великой Отечественной войны не попал в окружение, учительствуя, в частности как преподаватель немецкого языка, в Калининской области; что не оказался в Ленинграде в послевоенные годы, когда там усилилась идеологическая проработка научных и педагогических кадров, психологически травмировавшая и преждевременно сведшая в могилу многих выдающихся филологов.

После окончания войны Бахтин, выбирая оптимальную стратегию выживания, возвращается в Саранск, где у него появляется возможность снова читать лекции в вузовской среде, общаться с коллегами по филологическим и смежным специальностям, обрести опыт руководства кафедрой, стать одним из методологических лидеров факультетского коллектива, иметь достойную по тем временам зарплату, скромную, но всё-таки собственную квартиру в институтском доме, а с 1959 года двухкомнатную квартиру в престижном доме в самом центре города. При этом Саранск не был слишком отдалён от Москвы и Ленинграда, где жили немногие из оставшихся друзей учёного.

За годы работы в Мордовии Бахтин читал лекции по литературоведческим курсам («Введение в литературоведение», «История античной и западноевропейской литературы», «Теория литературы», «Методика преподавания литературы в средней школе»), участвовал в культурной жизни Саранска, воспитал сотни учеников, подготовил к печати свои знаменитые книги; здесь он в полной мере реализовался как преподаватель высшей школы, мудрый и доброжелательный администратор… Для него, как истинного учёного, прежде всего была важна возможность размеренного, систематического труда и относительная удовлетворённость в плане педагогической востребованности. И то, и другое – письменный стол, лекторская кафедра, налаженный быт – Бахтин получил в Саранске. «Хронотоп» небольшого, компактно расположенного города позволял не тратить драгоценные часы на утомительные, длительные перемещения в пространстве и времени, если представить себе, что Бахтин смог бы трудоустроиться в той же Москве… Недостающие для работы книги присылали и привозили друзья, знакомые; в институтской (университетской) библиотеке были многие необходимые издания, сохранившие характерные карандашные пометы Бахтина; заново формировалась домашняя библиотека учёного, пополнявшаяся подаренными ему книгами, выписывавшимися научными журналами. На фоне того, что Бахтин пережил начиная с 1917 года, всё это было несомненным благом.

Существенные этапы научной биографии Бахтина приходятся именно на саранский период жизни: защита в 1946 году в Институте мировой литературы АН СССР в Москве кандидатской диссертации; затянувшееся с эпопейным размахом обсуждение этой работы в ВАК; долгожданное утверждение в степени кандидата филологических наук в 1952 году, весьма редкой в то время, тем более в провинциальных вузах; написание в связи с инициированной И.В. Сталиным лингвистической дискуссией 1950 года новаторского исследования «Проблема речевых жанров»; после выхода на пенсию – руководство почти в течение десятилетия лет пятью университетскими аспирантами, другие формы участия в жизни кафедры, факультета; переиздание книги о Ф.М. Достоевском (1963), подготовка монографии о творчестве Ф.Рабле (1965); наконец, широкая известность в научной среде СССР, Запада и Востока.

В кафедральных и факультетских отчётах учёного с 1946 по 1961 год фигурирует немало планируемых, начатых и частично завершённых научных замыслов, варьирующихся в своих названиях, отражающих порой не только реальность, но и бюрократическую «кухню» высшей школы, динамику исследовательских интересов и приоритетов учёного, конъюнктурные веяния: монографии «Теория романа» (1945–1946, 1948), «Язык и стиль литературных произведений в свете учения И. В. Сталина о языке» (1950–1952); статьи «Буржуазные концепции Ренессанса (критическая историография вопроса)» (1948–1949, 1951), «о прозе А.С. Пушкина» (1949), «Творчество Гёте и Достоевского» (1948–1950), «Источники гоголевского смеха» (1951), «Слово как образ (к вопросам поэтической семантики)» (1954), «Вопросы теории литературы в средней школе» (1955), «Анализ жанра, композиции и сюжета литературного произведения в средней школе» (1956), «Проблема эстетических категорий» (1957), «Проблемы сентиментализма во французской литературе (к истории критического реализма)» (1958); коллективные работы под его руководством – «Очерк истории литературной критики в Мордовии» (1956–1957), «Методика организации и проведения письменных работ по литературе в старших классах средней школы» (1957) и др. Были и работы, выношенные им негласно или написанные уже после выхода на пенсию, например «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» (1959–1961), «Из предыстории романного слова» (1967), «О некоторых особенностях стилистики Рабле» (конец 1960-х) и др.

В Саранск шли письма, книжные бандероли и посылки на адрес Бахтиных; приезжали их знакомые, а также «паломники» от науки, становившиеся нередко их добрыми «гениями», помощниками; вслед за ними потянулись к Бахтину и московские аспиранты, студенты… Провинциальный город неожиданно стал в 1960-х годах одним из центров притяжения филологической мысли, локусом научного свободомыслия, подобно эстонскому г. Тарту, где работал Ю.М. Лотман. Привлекает он «бахтинским» колоритом и сегодняшних отечественных и зарубежных гуманитариев, стремящихся почувствовать атмосферу, в которой трудился Бахтин.

Стоит сказать и том, что недалеко от Саранска, на cеверо-западной окраине современной Республики Мордовия, некогда жил очень почитаемый Бахтиным и многими его современниками преподобный старец Серафим Саровский, известный духовной стойкостью и благожелательностью даже к недругам, образ которого, вероятно, был для учёного образцом ментального подвижничества, «стоицизма» и следования заданной жизненной траектории… Данное обстоятельство тоже могло сыграть свою роль в выборе Бахтиным, при его внутреннем инакомыслии и непоказной религиозности, своей иноческой «кельи» для осуществления научного подвига, не рассчитанного на трибунную гласность и скороспелые плоды. Тем более, что с началом Великой Отечественной войны Мордовский пединститут, где ранее год проработал учёный, был эвакуирован в г. Темников – именно в те заповедные места, откуда начинаются саровские и дивеевские леса…

Саранск стал на многие годы пристанью учёного, где он обрёл жизненное благополучие, реализовав себя в полной мере в качестве блестящего вузовского лектора, мудрого руководителя кафедрой, доброжелательного наставника студенческой и аспирантской молодёжи.

Николай ВАСИЛЬЕВ

г. САРАНСК