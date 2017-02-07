НЕ ПОСЛЕДНИЙ, НО РУССКИЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ:

– Что стало с Сашей Соколовым. И жив ли он?

АЛЕКС:

– Я жив. Я здесь с вами. Он – это я.

Русских в западно-американском мире принято называть рабами. И однажды карельский писатель Дмитрий Новиков раздражённо бросил (видимо, достали): «Мы не рабы, мы – рыбы».

Рыба, как известно, ищет там, где глубже. Например, рыба «Новиков» ищет на Белом море. А рыба «Саша Соколов», судя по фильму Николая Картозии, Антона Желнова и Ильи Белова, ищет в Канаде. Там, в Оттаве, с 1939 по 1945 жили его родители, и там в 1943 г. родился он.

Увы, прожил Александр (позывной – «Алекс») в Оттаве всего два с половиной года, т.к. в сентябре 1945 г. его отца, майора Соколова Всеволода Сергеевича (позывной – «Дэви») разоблачили за «разведывательную», а попросту за шпионскую деятельность, и пришлось ему вместе с семьёй спешно покинуть Канаду.

Выдал майора «кореш» – 26-летний лейтенант госбезопасности Игорь Гузенко (позывной – «Кларк»). Почему выдал? А потому, объяснял он впоследствии, что только в этой стране он почувствовал себя свободным и не захотел возвращаться в «тюрьму народов».

С откровений Гузенко канадско-британско-американской разведке и началась, как следует из фильма, «холодная война», которая, увы, до сих пор не закончилась. Сам же Гузенко стал писателем, и его роман «Падение Титана» в 1955 г. был удостоен номинирования на Нобелевскую премию, но то ли по политическим, то ли по художественным соображениям премию не получил. Однако роман продолжает волновать умы, в том числе и в нашей стране, хотя на русский до сих пор не переведён. К примеру, в начале двухтысячных на научном симпозиуме в университете Нижнего Новгорода обсуждалась тема «К спорам вокруг Игоря Гузенко и его романа «Падение Титана».

Остаётся добавить, что после смерти Игоря Гузенко (1982) в одном из парков Оттавы была установлена мемориальная бронзовая доска в знак признания его заслуг не только перед Канадой, но и перед всем западно-американским миром. И когда мы видим в фильме прогуливающегося по Оттаве Сашу Соколова, то невольно приходит на ум, что сын преданного вполне может оказаться у «мемориала» в честь предавшего. И даже постоять там с его старшей дочерью, практически сверстницей писателя.