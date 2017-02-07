Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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Два Марка и одна иномарка
Пока по федеральным каналам бесконечно крутят сюжеты о зарвавшейся «гонщице» Маре Багдасарян, а в Госдуме обсуждают законопроект об опасном вождении, некоторые наши прикормленные властью «интеллигенты» свято верят, что если на автомобиль повесить номера серии АМР, то это станет для них чем-то вроде оберега или, может быть, индульгенции.
Например, можно преспокойно ехать по тротуару, а «холопы», которым вздумалось прогуляться по Малой Дмитровке пешком, будут забавно расступаться в стороны перед твоим внедорожником. Не зря же ты такой купил – огромное грозное чудище, слепящее глаза белым ксеноновым светом каждому, кто усомнится в твоей исключительности… А народ у нас покорный – не сомневаются. Только что шапки не снимают и не кланяются.
А зря! Между прочим, кавалер трёх государственных наград едет, заслуженный человек, директор театра «Ленком» – Марк Борисович Варшавер. На машину, правда, ордена не повесишь, поэтому свою значимость Марк Борисович решил выделить с помощью номера своего автомобиля. «АМР» – эти три буквы, словно три гос. награды – прямо в пасти автомобиля… А тут какой-то пацан вдруг преградил ему путь и не отходит: дескать, это тротуар! Да и ещё снимает всё на камеру! Неслыханно! Вот молодёжь! Вот падение нравов! Напокупают гаджетов всяких, сидят в своих «интернетах» и думают, что они что-то из себя представляют… «Отойди, пожалуйста, сопляк», – вежливо просит его Марк Борисович. Но «сопляк» и не думает уходить с тротуара, буквально – стоит на своём.
Директор театра, естественно, удивился такой исключительной наглости паренька и, обозвав его «подонком» и пообещав «найти», залез обратно в машину. На улицу выходить не хотелось – там шёл «плебейский» дождик. Однако, пришлось, потому что тактика выжидания не сработала – наглец не уступал. Варшавер с важностью павлина подплыл к мальчишке и, бормоча «паскуда», оттащил его подальше от своей машины. Возмущению Марка Борисовича не было границ, и он решил ему высказать всё: «Как тебе не стыдно! Ты молодой человек, а ведёшь себя, как последний подонок! Ты ничтожный, несчастный мальчик! Больной. Лечись!»
Казалось бы, конфликт не стоит шума, который поднялся в СМИ. Всего-то директор сорвался, ну, нахамил немного молодому человеку. С кем не бывает? Он же его не бил, не материл даже, всё культурно. «Культурный такой наезд», как гласит один из заголовков. И, действительно, я бы, наверное, не взялся за эту статью, если бы не те заявления, которые сделал Варшавер после случившегося. Например, в интервью «Коммерсант FM», он заявил: «Я не вижу инцидента здесь. Здесь есть непорядочное отношение этого мальчика, который решил правду отстаивать. Он не имеет права этого делать». Каково? Не имеет права отстаивать правду! И кто это говорит! Представитель «интеллигенции», которая только и вопит, что о «русском быдле», неспособном создать гражданское общество, сделать «как на Западе». А вот оно – гражданское общество! Чистой воды проявление гражданской позиции. Так сделал бы молодой житель Берлина, Парижа, Нью-Йорка… Чем же вам не нравится такой гражданин, Марк Борисович?
Презрение к закону сквозит и в риторике другого Марка – худрука театра «Ленком» Марка Анатольевича Захарова. Он нисколько не осуждает хамское поведение коллеги. Напротив, он оправдывает его всеми средствами – дескать, вот, Броневого 90-летнего надо же в машину посадить – надо. Декорации подвезти – надо. Варшавер и вовсе – буклеты разгружал. Всё это делать нужно, а подъезда к театру нет. Вот и приходится по тротуару… И вообще, мол, когда на гастроли уезжаем, грузим декорации – всегда на тротуар заезжаем. Поэтому нарушали, нарушаем и будем нарушать. Варшавер в интервью «Коммерсант FM» даже разъясняет: «У нас специально правительство Москвы, транспортное управление выделило такую стоянку только для одной машины-трейлера». Так может, Вы не справляетесь со своей директорской должностью, Марк Борисович? Может, надо добиваться у московских властей нормального подъезда к театру, нормальной стоянки, а не воевать с гражданами и нарушать закон?
Нет, всегда гораздо удобнее, с одной стороны получать средства из бюджета, с другой – быть в некоторой оппозиции к Кремлю, и вообще-то просто презирать народ.
У многих наших «интеллигентов» это виртуозно получается: взять только скандальные высказывания Константина Райкина, получившие поддержку у Иосифа Райхельгауза, Гарри Бардина и иже с ними…
Мой учитель словесности говорил, что очень просто запомнить, как пишется слово «интеллигенция». Надо просто знать, что оно происходит не от слова «телега». В случае с господином Варшавером так и хочется сделать грамматическую ошибку. Тем более что сам факт существования с молчаливого одобрения общества такой «псевдоинтеллигенции» – какая-то чудовищная ошибка. Я говорю «псевдо», потому что верю, что Вознесенский когда-то высказался честно:
Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет?
Есть. Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.
Да, она есть! Русская интеллигенция существует вопреки всему, вне времени, часто в неизвестности, а иногда и в нищете. У этих людей зачастую нет «тёпленького» местечка, государственных наград и танкообразных внедорожников… Впрочем, совесть никогда не потребует себе этого, тем более «совесть страны».
Иван КОРОТКОВ
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