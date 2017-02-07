БЛИЦ-ОПРОС «ЛР»: ЛИТЕРАТУРА И ЭКОЛОГИЯ

2017-й в России объявлен Годом экологии. Какой вклад, по вашему мнению, в вопросы защиты или, наоборот, преобразования природы сделала и делает русская литература? Насколько вообще эта тема весома в отечественной словесности? Какие художественные произведения лично вы бы в этом плане выделили?

Андрей РУДАЛЁВ, литературный критик

Одна из самых знаковых «экологических» книг последнего времени – «Зона затопления» Романа Сенчина. Её много и заслуженно хвалили. К примеру, литературный критик Сергей Беляков по её поводу написал в Фейсбуке очень важное замечание: «Сенчин возвращает нам литературу, которую читали миллионы, о которой спорили, за которую давали ордена и сажали в тюрьмы». Но вот тут-то и проблема: литературу он, может быть, вернул, но отношение к ней…

Мы помним, что было после выхода в свет «Прощания с Матёрой» Валентина Распутина, какой эффект произвела эта книга. В случае же с сенчинским романом – нулевая реакция. Отличная правдивая, честная книга, посвящённая важнейшей больной теме уничтожения рек, затопления огромнейших плодородных территорий, ухнула в пустоту. Общество оказалось глухим к ней, в очередной раз невосприимчивым к литературе. Хотя читателя она и трогает, но он подспудно понимает, что всё это книжки, а не жизнь. Читателя отучили доверять писателю.

Территория литературы становится параллельной нашей жизни, она не вторгается в неё, не производит в ней перевороты. Мир оглушён, пресыщен информацией и поэтому не реагирует, не видит настоящего. Также и с экологической проблематикой – она воспринимается назойливой мухой, от которой можно отмахнуться, подумав классическое обывательское «на наш век природы хватит, а после нас хоть потоп». Общество наше стало глухим и крайне забывчивым. Даже трагедия, как например, с Саяно-Шушенской ГЭС, хоть и заставляет его очнуться, но совсем ненадолго. Рыбка делает круг по аквариуму и всё забывает.

г. СЕВЕРОДВИНСК

Андроник РОМАНОВ, литературный критик, главный редактор портала Лиterraтура По-моему, сохранение природы, как всякое воздержание, не свойственно человеку в принципе. Человеку как виду свойственно сжигать ради тепла, убивать ради мяса, вырубать ради «жизненного пространства» и т.д. Потребность сохранять природу в первозданном, не оптимизированом под потребление виде – категория этическая, духовная. Соответственно, без живописи, музыки и литературы не обойтись. Вся русская поэзия до последнего времени это – «нивы, пашни и поля». Я имею в виду образный язык, конечно. Абстрактным, аналитическим её язык становится сейчас, когда природа «переехала за тридцатый километр». В любом случае, пока после ряда словосочетаний – «пение петухов, мычание коровы, утренняя роса» – в сознании брезжит образ деревни на фоне живой природы, литература будет способствовать её сохранению. На мой взгляд, ситуация универсальна для любого этноса.

Платон БЕСЕДИН, писатель Расскажу одну историю. Моя бабушка лежала в больнице. А рядом лежала старуха. Она не разговаривала, не принимала пищу. Даже в туалет часто ходила под себя. К ней никто не приходил, с ней никто не разговаривал. Она просто лежала, отвернувшись к стенке. И вот я приходил к бабушке каждый день, приносил еду, что-то рассказывал. И через три, может, четыре дня заметил, что эта старуха прислушивается, она даже чуть-чуть повернулась к нам. Я стал говорить громче, стал наблюдать, что ей интересно. И говорил, говорил – чтобы заинтересовать. А потом в один момент старуха повернулась. Стала слушать наш разговор. Прошло ещё немного времени – и она попросила принести ей банан. Улыбнулась. Понимаете, о чём я? Ей были нужны слова, она нуждалась в общении. Вот что важно. Поэтому когда мы говорим об экологии, надо говорить и об экологии человеческих отношений. Это не менее важно, а русская литература с её вечными идеалами здесь играет колоссальную роль. Она, перефразируя Достоевского, то, что мы предъявим Богу на Страшном Суде. Касательно же экологии природы, то тут опять важна литература, воспитывающая человека Человеком. Потому что адекватный человек понимает, что природа, как говорили древние, это одно из проявлений Бога. Можно ли не любить, можно ли осквернять Бога? Русская же природа особенно сакральна, и, читая о ней, – у Казакова, Белова, Распутина – неизбежно испытываешь и благоговение, и умиротворение. г. СЕВАСТОПОЛЬ

Ирина ТЕРРА, журналист, главный редактор литературно-художественного журнала «Этажи» Проблемы экологии в художественной литературе и прежде поднимались нечасто; вот и современных писателей эта тема интересует мало. Конечно, нельзя не вспомнить в этой связи Паустовского, Астафьева, Распутина, Леонова… Чехов неоднократно затрагивал темы вырубки лесов и садовых угодий. Из современных же романов не могу вспомнить ни одного на «зелёную» тему – возможно, мало читаю. Но не стоит делать выводы о безответственности писателей, не думающих о насущной проблеме. Дело в том, что выбор темы для писателя во все времена был предопределён собственным интересом, а интересен писателю прежде всего он сам и ему подобные. Поэтому и размышляют авторы скорее об экологии души и чистоте нравов, затрагивая вопросы человеческих отношений, одиночества, любви и отверженности, войны и мира, несправедливости политической системы. Вот уже два года я читаю всю редакторскую почту литературно-художественного журнала «Этажи». В журнал приходит огромное количество текстов, большинство из них – рассказы современных авторов. Много ли из них напрямую связаны с экологией? Единицы. Например, последствиям экологической катастрофы после взрыва на Чернобольской АЭС посвящены рассказы Анны Агнич «Артур» и Саши Бархавина «Совсем не страшная история». Авторы, в то время проживавшие в Киеве, ощутили на себе все страшные отголоски этой «совсем не страшной истории» – именно так хотели преподнести её населению правительственные власти... «Пятого мая по телевидению выступил министр здравоохранения Украины Романенко и объявил, что опасности нет, но окна желательно держать закрытыми, а детям и беременным поменьше выходить на улицу. Мне рассказывали: следующие несколько дней, когда люди с билетами с трудом пробивались к своим вагонам, их места бывали заняты» (Бархавин). Рассказ «Артур» – о безысходности положения людей, оставшихся в зоне отчуждения. Подростки, не осознавая всей опасности для своего здоровья (в силу возраста и нехватки достоверной информации), отправляются на станцию и в близлежащие дома в поисках одежды, еды и бытовых предметов для дальнейшей перепродажи. О Чеченской войне и её последствиях пишут Полина Жеребцова и Константин Семёнов – свидетели тех событий. Напрямую тема экологии не звучит в их произведениях, да и насколько гуманно рассуждать о загрязнении воды, земли и воздуха, когда гибнут и страдают люди? Но тем не менее, вред для окружающей среды очевиден: в условиях войны люди меньше всего думают о защите среды, потому что сама «среда» – враждебна. В нашем журнале также было опубликовано последнее интервью с Леонидом Леоновым, автором знаменитого романа «Русский лес» – о профессоре, писавшем критические статьи в газеты о вырубке лесов. Леонов увлекался садоводством, на даче у него был уютный ботанический сад, где он выращивал редкие сорта растений; 500 кактусов редких пород он подарил Московскому Ботаническому саду. В 1947 году Леонов написал статью в газету «Известия» под названием «В защиту зелёного друга». Тогда такие статьи были отчаянным поступком и расценивались как «противоречащие интересам отрасли советского строительства», могли и посадить за вредительство. При подготовке к роману писатель провёл серьёзную работу: консультировался с ведущими лесниками страны (Ткаченко, Анушкин, Лопухов), объездил несколько крупных лесных угодий, выясняя проблемы, а после выхода романа трижды был госпитализирован с язвой желудка: «Я лежал три раза в больнице, у меня была от этого романа профессиональная язва, и там, значит, лежал со мной в палате председатель грузинского Совнархоза. Помню, я с ним разговаривал, и он мне сказал буквально – я не поверил сам вначале, – он сказал, что «мы прочли вашу статью в ‘47-м году, и была кампания, и мы рассадили с тех пор 58 млн. деревьев». Не может быть! Вот так всё» (Л.Леонов, из интервью М.Шраеру). Наверное, сейчас эти деревья уже стали большими… Пожалуй, это все тексты об экологии, встретившиеся мне за последнее время (на примере одного журнала). Думаю, в Год Экологии таких текстов будет больше, но не факт, что художественных. Остальные произведения о другом – о нас с вами, проживающих на планете Земля. И в заключение хотелось бы грустно, но пошутить. Современная издательская деятельность (а я знаю о ней не понаслышке) с каждым годом всё активнее помогает окружающей среде, поневоле сокращая тиражи литературных журналов, газет, книг, тем самым предотвращая вырубку лесов. Как это скажется на самой литературе, ценности и актуальности её для нас с вами (проживающих на планете Земля) – нужно было подумать в год Литературы. Но он уже прошёл. В этом году мы будем думать об экологии.

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