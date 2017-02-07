ОТМЕНЯТ ЛИ САНКЦИИ?

На исходе 20 века, в 1999 году 28 государств-членов НАТО во главе с США учинили кровавую бойню в центре Европы. Соскучились по войне. Православная Сербия подверглась мощному ракетно-бомбовому удару за то, что якобы не пускала албанских мусульман в свою историческую сердцевину. И президент Билл Клинтон организовал затем путч в Белграде, сверг законного президента Слободана Милошевича и водворил его в «международную» тюрьму, в Гаагу, где тот и умер, посмертно оправданный Гаагским трибуналом. Ни США и никто из сателлитов по НАТО не был подвергнут санкциям. А кому их накладывать? Всё схвачено. Всё в руках Мирового правительства.

В 2003 году под абсолютно лживым предлогом Америка с Англией вторглись в Ирак, превратили в руины и пепелище библейскую землю, повесили законного президента и переформатировали доселе светское государство в полигон «Исламского». А до вторжения нагло накладывали на Ирак чудовищные санкции, не пропуская даже валидол иракским детям. Под тем же лживым мотивом наличия ядерного оружия у Багдада.

Сейчас эти санкции забыты, но они длились годами и погубили ни за что ни про что массу народа. К интервенции США и Англии подключились 47 стран (Польша, Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Албания, Италия, Испания, Чехия, Япония, тогда ещё не фашистская Украина и т.д.). Всем захотелось быть оккупантами. И никто на эту ораву не наложил санкций. Некому!

Президент Барак Хуссейн Обама, сын Африки, как нобелевский лауреат-миротворец, организатор «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, направил Францию, Италию и другие страны Альянса против Ливии и послал собственные ракеты и бомбардировщики на это светское арабское государство. Уничтожил процветающую Джамахирию и расчленил её на анклавы, где игиловцы стали соперничать с бандитами другого цвета. И тоже – никаких санкций за разбой и горы трупов.

А Россию 17 марта 2014 года США и Евросоюз подвергли санкциям за «аннексию Крыма». Крым, который до 1954 года не имел никакого отношения к Украине, самодур-богоборец Хрущёв, тот самый, кто соорудил стену в Берлине и напугал мир «кубинским кризисом», подарил полуостров украинским коммунистам. Вместе пели «Интернационал» и вместе перетащили народ Крыма, словно мешок картошки, из одной социалистической республики в другую.

Кстати, в 1954 году никакого референдума по Крыму не было. В 1991 году великий либерал Горбачёв провёл всесоюзный референдум, на котором 77,85% населения страны высказалось за СОХРАНЕНИЕ и территориальную целостность обновлённого СССР. На этот референдум плюнули коммунисты Украины, плюнул Верховный Совет УССР, и 24 августа 1991 года коммунистический парламент вопреки воле презираемого им населения провозгласил независимость Украины. В один день твердокаменные большевики превратились в буржуазных националистов. При этом сохранив уворованный русскоязычный Крым за собой. Ельцин это стерпел. Не стерпел оппозиционный Верховный Совет России, который летом 1993 года утвердил Крым и Севастополь за Россией, признав незаконность хрущёвского подарка. По Конституции парламент был выше президента, но у Ельцина были танки, и он разогнал Верховный Совет. Президент США Клинтон аплодировал разгону и расстрелу парламента. Преданный и проданный Крым был бы и сейчас в составе Украины. Но 21–22 февраля 2014 года в Киеве при поддержке США, Евросоюза и Папы Римского Франциска произошёл кровавый государственный переворот с нацистской идеологией. Реализуя лозунги Майдана «Убей русского!» и «Москаляку на гиляку!», узурпаторы свергли законного президента Януковича и развязали террор против русского народа (хотя русские составляют 30% населения Украины). Был запрещён русский язык, и ни Обама, ни Ангела Меркель ничуть не возмутились. Им это нравилось. Киевской нацистской хунтой была начата травля русских, гонения, аресты и даже убийства. Либералы Европы не любят вспоминать сожжение в Одессе заживо полсотни русских. И теперь соучастники подлой войны с Ираком, погрома Сербии, убиения Ливии и ритуальной жестокой расправы с Муамаром Каддафи накладывают санкции на Россию. Судят Россию.

Мы по собственной воле предоставили независимость Прибалтике, согласились с незаконной независимостью Украины, добровольно, без всякого внешнего принуждения распустили Варшавский блок и даже не потребовали в обмен распустить НАТО, мы уступили ГДР (с комсомолкой Меркель) Федеративной Германии и мы по-прежнему во всём виноваты. Нас, по мнению либералов Запада, надо душить санкциями. Мы выдержали один на один страшную длительную войну с Гитлером и теперь капитулируем перед Бараком Хуссейном Обамой? Нас принимают за идиотов?

Антироссийские санкции, введённые 17 марта 2014 года Америкой и Евросоюзом, имеют 3 уровня: персональные в отношении конкретных физических лиц (против Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина, депутатов Госдумы и Совета Федерации – «неправильно голосовали», певца Иосифа Кобзона – «не те песни пел», Елены Мизулиной – «защищает традиционную семью», погибшего от руки бандеровцев Моторолы, атамана Козицина, философа Александра Дугина, председателя Союза православных граждан Украины Каурова и т.д.), затем в отношении компаний и юридических лиц. И в отношении целых секторов российской экономики. К санкциям присоединились Канада, Япония, Швейцария, Исландия, Черногория (которую бомбил Клинтон), Албания, Лихтенштейн, Австралия, Норвегия, Украина…

На мой взгляд, эти санкции делятся на 2 вида. Персональные – первый вид – запрет российским гражданам приезжать в обетованный Запад, в страны антироссийской направленности, и замораживание (в дальнейшем, возможно, революционная конфискация) банковских счетов и других активов, если, например, у философа Дугина они обнаружатся. В горбачёвскую перестройку был популярен лозунг «Запад нам поможет». Этот баннер сегодня реализуется: Запад помогает нам вправить себе мозги. 13 мая 2014 года власти Канады объявили о введении дополнительных санкций в отношении 6 граждан России и 6 украинских сторонников федерализации. Демократическая и либеральная Канада строго следит за взглядами и граждан Украины тоже: если выступаете за федерализацию по канадскому варианту, арестуем (или конфискуем) ваши банковские счета. Канада вам не указ. Если вынести фактор ненависти к России за скобки, то персональные санкции – это детский сад. С жиру бесятся либералы. А вот секторальные санкции, санкции против российских компаний, юридических лиц и целых секторов нашего народного хозяйства, нашей (уже изуродованной Чубайсом и Гайдаром) экономики – это уже не детский сад, а человеконенавистничество. Только нелюди способны пытать и мучить людей за несогласие. Цель людоедских санкций – обречь народ России на нищету, вымирание, максимально снизить материальный уровень россиян. Опубликован перечень товаров, которые не могут быть экспортированы для ряда проектов в нефтяной отрасли РФ. Запрещено поставлять определённые виды труб и средств бурения. Евросоюз запретил европейским кампаниям предоставлять российским партнёрам услуги по разведке и производству глубоководной и арктической нефти. Плачут по Крыму, а геополитические интересы США, Канады, других стран не забывают. Сквозь слёзы (жалеем наследников террориста Бандеры, организатора покушения на польского министра) помним свою геополитику. Российским банкам запрещено получать американские кредиты более чем на 90 дней.

22 августа 2012 года Россия под напором либералов-западенцев вступила в ВТО (Всемирную торговую организацию). Как считает выдающийся русский учёный В.Ю. Катасонов, «По данным ООН, в начале нынешнего столетия… под разными экономическими санкциями США и их ближайших союзников (прежде всего, Великобритании) находились страны, в которых проживало 52% населения планеты… главными нарушителями принципа свободной торговли, который возведён в ранг ключевого догмата ВТО, оказывается Вашингтон, а также «примкнувший» к нему Лондон. Вам любой честный и грамотный юрист скажет: односторонние торговые санкции являются грубейшим нарушением правил ВТО» (Катасонов В.Ю. «Кризис денежной цивилизации», 2015). Экономические санкции с правовой точки зрения – одно из проявлений так называемого форс-мажора (действие непреодолимой силы), который включается в разные договоры, в том числе по кредитам и займам. «Форс-мажор даёт право стороне договора, ставшей объектом действия непреодолимой силы, отложить выполнение своих обязательств во время действия этой силы… не отказаться от выполнения, а отсрочить выполнение» (Катасонов, там же). Однако наш первый вице-премьер Игорь Шувалов неизменно вещает на всех сходняках, включая давосские, что наша экономика, даже в условиях экономической войны против России «ни в коем случае не мобилизационная экономика, не закрытая… Поэтому главный вывод на сегодня – это ОТКРЫТАЯ экономика…» Нас терзают, нас режут, а мы покорно соблюдаем все договора с тем же Западом, как будто это дружеские державы, а не враги. Россия должна немедленно покинуть театр абсурда – Всемирную торговую организацию, как считают многие наши честные экономисты. ВТО – это ловушка для стран за пределами масонского «золотого миллиарда». Санкции против России грубо и цинично нарушают правила ВТО, нацелены на разрушение и уничтожение нашей экономики, нашего народного хозяйства, на превращение в бомжей русского народа.

С появлением Дональда Трампа на политической арене США мы вдруг неожиданно узнали, что в этой пропитанной глобализмом стране есть и другие силы, помимо мировой закулисы. Да, было известно, что формально Республиканская партия издавна тяготела к американскому патриотизму, к защите в первую очередь национальных интересов Америки. Демократы – наоборот, в большинстве своём связали себя с мировым масонством, с интересами международных банкиров, антихристианской финансовой плутократии. «Интернационалисты» – демократы Барак Обама, Билл Клинтон, да и следующие в том же русле республиканцы Буш-младший и старший – эти президенты больше похожи на Льва Троцкого, для которого Россия была лишь вязанкой хвороста для разжигания мировой революции. Для перечисленных американских президентов страна США – только инструмент и орудие Мирового правительства, антихристовой глобализации. Они подкидывают почвенникам идею захвата Сибири с её природными богатствами (газ, нефть, лес, чистая вода и т.д.) по рекомендации Збигнева Бжезинского, считающего, что мы неправомерно заняли пространство в 10 часовых поясов и нерентабельно его используем. Но главная цель буржуазных троцкистов – мировое господство не США, а тамплиеров.

Лично я, как русский православный почвенник, выражаю надежду, что новый президент США Дональд Трамп прекратит холодную войну с Россией и отменит антироссийские санкции. Конечно, наш народ бесконечно терпелив, он выдержал всё, опираясь на помощь Господа нашего Иисуса Христа. Но зачем эта конфронтация?

Владимир ОСИПОВ