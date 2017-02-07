Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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На конкурс «Чем дышит современная поэзия?»
Екатерина РАТНИКОВА, Борис КУТЕНКОВ, Дарья МАНОХИНА, Павел ПАВЛОВ, Дарья КОНАКОВА
Екатерина РАТНИКОВА
* * *
Ты пил третий месяц. Днём было светло.
А к ночи ты вышел – весь двор замело,
И город стал пуст и прозрачен,
И всё как вчера, но иначе.
И вот ты забыл – и зачем, и почём, –
Навечно пронзённый незримым лучом
Тебе приоткрытого чуда –
Когда, неужели, откуда…
Ты знаешь давно, до чего ты нелеп,
Но понял теперь, что случайный твой хлеб
И беды над чудом старались,
Тебе – не другому – достались,
Чтоб мог замереть ты, контрастом сражён,
Чтоб встал и стоял, ошарашен, сожжён,
И снег был спокоен, как надо,
И чист, как прощение, падал.
Екатерина Ратникова родилась в 1989 году. В 2011 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Литературная учёба», «Юность», «Дружба Народов» и др. Живёт в Москве.
Борис КУТЕНКОВ
* * *
Свет в окне вагонном – но Бога нет,
сон на верхней полке – но рядом звон:
чья-то речь – осколок, фейсбук, буфет,
прямота, которой лежишь, спрямлён;
чуть стемнеет – видно во все концы:
вот – река Запястье, следом – река Янцзы,
дом, нависший теменью за углом,
лёгкий блик в молчанье незолотом.
Здесь – уснули двое, и каждый прав;
там – на гроб похожий, сдвигают шкаф,
в тишине – рука и во тьме – рука:
я предам условности языка –
за окно, в котором – вокзал, судьба,
за стрелу, что в ладонях лежит, слаба, –
возвращаясь, ручная, вдоль долгих стен,
не простит измен, не простит измен.
Борис Кутенков – поэт, литературтрегер. Родился и живёт в Москве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (2011), учился в аспирантуре. Работает репетитором по русскому языку. Автор трёх стихотворных сборников. Редактор отдела критики и публицистики журнала «Лиterrатура».
Дарья МАНОХИНА
ТВОРЧЕСТВО
Что вы во имя привычки
Заставляете меня заключать в кавычки
Моё слово-творчество?
Вычистить, говорите, дочиста?!
А вам не мечталось,
Что деревья дрожат и корчатся,
И тёмная жалость
Вылезла из-под земли,
На которой уже
Почти ничего не осталось?
Творчество!
А вы – представляете? К ночи
Искрит полумрак вселенной,
Хочется чего-то, хочется
Вырвать весь мир из плена,
Но город лишь хмурит очи
Гордо, и неизменны
Немые, как многоточия,
Стены.
И где-то в пылу пророчеств
Под слоем гранита, пепла
Зародыш влечений, зодчеств
Рыдает, взрастает, крепнет,
И – слушайте! – и доныне
В безумной нашей пустыне
Подземные реки – сини,
Сиренев подземный воздух…
Лишь нужно чудачеств звёздных
Постичь травяную поступь,
И капель Христовой крови
Россыпь.
Дарья Манохина родилась в Москве в 1994 году. Почти сразу после рождения была увезена мамой в Крым (тогда Украина). На Украине, в Крыму и в Мариуполе, прожила до 10 лет, после чего была возвращена на историческую родину. Закончила факультет русской филологии в Московском Государственном Областном Университете (бывш. пединститут имени Н.К. Крупской). Параллельно началось увлечение классической музыкой. Ныне учится на втором курсе Академического музыкального училища при Московской Консерватории им. П.И. Чайковского (отделение хорового дирижирования).
Павел ПАВЛОВ
КВАДРАТЫ
Квадраты. Они везде.
С четырёх сторон углами
оковали ум.
Куда бы ни увидел что –
всё или напротив, или сбоку.
Закрываешь глаза –
квадрат.
Открываешь глаза –
квадрат.
Оковало движения рамой.
Прыгнуть бы из.
Там ведь всё, куда хочешь.
Так, само-собой,
только извивались бы маршруты
зрачков-восторгов
по волне немыслимости
в белом кружеве чистых тайн.
И, как только выпал из,
Чтобы не впасть в него,
А, уловив гармонографа жжение,
осознать, не забыть, не предать его,
ради понятно что куда как,
ради страшно, а вдруг что,
чтобы всё лилось и переливалось
в танце неопределённости
под сечение золота Да Винчи,
в тонком аромате Фибоначчи
подниматься по дереву
к вершине вершин
в мандельбротовском озарении.
И вдруг увидеть,
как раньше помнится ещё что-то,
глазами ребёнка
немыслимо, тонко.
Вспомнить всё.
И в четыре угла
лечь уже спать
спокойно.
г. НОВГОРОД
Павел Сергеевич Павлов родился в 1986 году в Великом Новгороде. Служил в армии. Закончил Российскую Академию народного хозяйства и госслужбы (по специальности Государственное муниципальное управление). Учился на факультете архитектуры, искусств и строительства Новгородского государственного университета. Автор-исполнитель песен, художник, конструктор, экспериментатор.
Дарья КОНАКОВА
АПРЕЛЬ
В Берлине ничего не изменилось.
Развалины, подснежники, тела.
И сердце неожиданно забилось, –
Неправда, я тогда не умерла!
Я проводила пальцами по стенам,
Я целовала офицерам лбы.
Как доктор молоточком по коленям,
Последствием бессмысленной борьбы
В висках стучали цифры, позывные.
Мне снова пусто, страшно, как тогда.
Апрель беснуется. Ладони ледяные,
Как в Шпрее чёрная, кровавая вода.
Никак не заживает эта рана,
Гноится, нарывает. Тишина.
Война закончилась. Скажи же, мама,
Зачем с ней вместе кончилась страна?..
Дарья Конакова родилась в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Сотрудник органов прокуратуры Российской Федерации.
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