На конкурс «Чем дышит современная поэзия?»

Екатерина РАТНИКОВА

* * *

Ты пил третий месяц. Днём было светло.

А к ночи ты вышел – весь двор замело,

И город стал пуст и прозрачен,

И всё как вчера, но иначе.

И вот ты забыл – и зачем, и почём, –

Навечно пронзённый незримым лучом

Тебе приоткрытого чуда –

Когда, неужели, откуда…

Ты знаешь давно, до чего ты нелеп,

Но понял теперь, что случайный твой хлеб

И беды над чудом старались,

Тебе – не другому – достались,

Чтоб мог замереть ты, контрастом сражён,

Чтоб встал и стоял, ошарашен, сожжён,

И снег был спокоен, как надо,

И чист, как прощение, падал.

Екатерина Ратникова родилась в 1989 году. В 2011 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Литературная учёба», «Юность», «Дружба Народов» и др. Живёт в Москве.