Валентин КУРБАТОВ. ДВЕ ПРАВДЫ

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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20/02/2017УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».
Валентин КУРБАТОВ. ДВЕ ПРАВДЫКак две? Разве бывают две? А поглядите вокруг и увидите – бывают. В позапрошлом веке самое наглядное: славянофилы правы (простите, Алексей Степанович Хомяков) и «западники» правы (простите, Александр Иванович Герцен) – вы хоть и глядели в разные стороны, но сердце в вас билось одно. А дальше уж правды стали расходиться решительнее. Прав Виктор Петрович Астафьев, считавший Великую войну безумием и общим несчастьем («Прокляты и убиты») и прав Евгений Иванович Носов, считавший её гордостью и светом («Усвятские шлемоносцы»). Каждый найдёт своих сто примеров, тем более при сегодняшней жадной ревизии всего и вся. И вот прямо сейчас (скорее к делу!) – права Патриархия, торопящая передачу Исаакия церкви, чтобы скорее сбылось обещание надписи фронтона «Дом Мой домом молитвы наречётся», и правы петербуржцы, привыкшие считать его общей домашней гордостью и влекущие своих гостей на верхнюю галерею, чтобы показать родной город сверху. Прав Пётр, скачущий «Медным всадником» от храма, и прав Николай Первый, устремляющийся к собору в памятнике работы Клодта.
Что же делать? Рвать ли сердце дальше и одним идти вокруг храма крестным ходом, а другим с голубыми ленточками стоять стеной и говорить «Не дадим!».
А может быть, просто обрадоваться, что мы вошли в возраст исторической зрелости и можем впервые в полноте ответственности спросить себя: собираемся ли мы ответственно назвать себя исторически православным Отечеством, каким себя декларируем, или решили проститься с традицией и вступить в эпоху светского существования, чтобы оставить за порогом «демиократически отставших» – католический Рим, протестантский Берлин, конфуцианский Пекин, синтоисткий Токио и буддистскую Калькутту – и стать в урок миру новым отвлечённо гуманистическим «открытым обществом» перед вызовами войн, нищеты и одиночества.
Митинги, искушающие детей иллюзией борьбы, не знают иного языка, кроме порыва и нашёптанной расчётливыми «взрослыми» «правды». А мы-то, уж намитинговавшиеся в своё время, мы-то уж должны были вспомнить, что «вначале было Слово», и подтвердить, что мы поняли значение и силу этого Слова и можем решить им все проблемы мира и, наконец, с полным правом зваться человечеством, где все мы – дети Божьи, даже если уверены, что родились сами от себя.
А мы всё взаимно обидчивы и всё будто в разных отечествах живём – отцы-матери, стоящие за возвращение Храма, и дети, желающие «по своей воле пожить», те, кто дома хочет жить, и те, кто предпочитает перевезти этот дом в сочинённую умозрением Европу. Впервые за перестроечные годы мы оказались на таком кардинальном пороге и ведь не за памятник боремся, а бросаем вызов Богу, притворяясь, что мы только против церкви (одни), и боремся за Него (другие), как тогда, как в 17-м. Не зря, видно, календари 1917 и 2017 совпали до знака. Не призыв ли это к тому, чтобы, наконец, назвать себя на карте мира определённее, а не быть вечным искушением этого мира?
С двумя правдами долго здоровым не наживёшь.
Валентин КУРБАТОВ
г. ПСКОВ
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