Валентин КУРБАТОВ. ДВЕ ПРАВДЫ

Что же делать? Рвать ли сердце дальше и одним идти вокруг храма крестным ходом, а другим с голубыми ленточками стоять стеной и говорить «Не дадим!».

А может быть, просто обрадоваться, что мы вошли в возраст исторической зрелости и можем впервые в полноте ответственности спросить себя: собираемся ли мы ответственно назвать себя исторически православным Отечеством, каким себя декларируем, или решили проститься с традицией и вступить в эпоху светского существования, чтобы оставить за порогом «демиократически отставших» – католический Рим, протестантский Берлин, конфуцианский Пекин, синтоисткий Токио и буддистскую Калькутту – и стать в урок миру новым отвлечённо гуманистическим «открытым обществом» перед вызовами войн, нищеты и одиночества.

Митинги, искушающие детей иллюзией борьбы, не знают иного языка, кроме порыва и нашёптанной расчётливыми «взрослыми» «правды». А мы-то, уж намитинговавшиеся в своё время, мы-то уж должны были вспомнить, что «вначале было Слово», и подтвердить, что мы поняли значение и силу этого Слова и можем решить им все проблемы мира и, наконец, с полным правом зваться человечеством, где все мы – дети Божьи, даже если уверены, что родились сами от себя.

А мы всё взаимно обидчивы и всё будто в разных отечествах живём – отцы-матери, стоящие за возвращение Храма, и дети, желающие «по своей воле пожить», те, кто дома хочет жить, и те, кто предпочитает перевезти этот дом в сочинённую умозрением Европу. Впервые за перестроечные годы мы оказались на таком кардинальном пороге и ведь не за памятник боремся, а бросаем вызов Богу, притворяясь, что мы только против церкви (одни), и боремся за Него (другие), как тогда, как в 17-м. Не зря, видно, календари 1917 и 2017 совпали до знака. Не призыв ли это к тому, чтобы, наконец, назвать себя на карте мира определённее, а не быть вечным искушением этого мира?

С двумя правдами долго здоровым не наживёшь.

Валентин КУРБАТОВ

г. ПСКОВ