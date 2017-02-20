Владислав АРТЁМОВ. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАЛЛАСТА? (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта? 2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества? 3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?

Владислав АРТЁМОВ, главный редактор журнала «Москва»

1. Я подписал это письмо, и вот по каким причинам. Для взаимодействия с властями нам нужен общий Союз писателей. Это просто техническая необходимость. Как иначе может правительство напрямую общаться с писателями? Это возможно только через писательскую организацию. Но союзов этих множество, и какой из них главный, непонятно. Потому надо всем объединиться в одну структуру. И левым, и правым, и либералам, и патриотам. Как это было в СП СССР, к которому я себя до сих пор причисляю и храню соответствующее удостоверение. Когда в начале 90-х делились, то делили и рвали собственность. А в итоге, потеряли всё. Каждый союз стремился разрастись и набирал в свои ряды всех подряд. Инфляция произошла страшная, звание «члена СП» обесценилось. Вот это сегодня проблема из проблем: как избавиться от балласта.

2. Власть, может быть, и не заинтересована, кто её знает? А вот писатели живут в нужде, в нищете, в бесправии и, предположим, просят о помощи. Как может им помочь государство? Только через общепризнанную и объединённую писательскую организацию. Чиновник, даже если бы и хотел помочь, не знает, как это сделать. Как поделить помощь, чтобы было справедливо? Дай денег Союзу писателей России – Российский союз писателей обидится… Так что надо объединяться. Ну а потом, объединившись, дружными и решительными усилиями освобождаться от случайных людей. Таких, я думаю, две трети, а то и больше…

3. Ничем не закончится, и ничего принципиально не решит.