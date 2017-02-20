Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
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Вячеслав ЛЮТЫЙ. НАДЕЮСЬ НА ЗДРАВОМЫСЛИЕ КОЛЛЕГ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?
2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?
3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?
Вячеслав ЛЮТЫЙ,
председатель Совета по критике Союза писателей России,
зам. гл. редактора журнала «Подъём»
1. Насколько я знаю, создание оргкомитета по подготовке осеннего съезда Союза писателей России планировалось осуществить в рабочем порядке. На писательском пленуме в марте собирались решить в конструктивном ключе, без митинговой риторики, все организационные вопросы, включая и списочный состав такого оргкомитета. В отношении кардинальной перестройки работы Союза писателей могу сказать только одно: уже само слово ПЕРЕСТРОЙКА должно внушать человеку, прошедшему через 90-е годы, глубокое отвращение, а содержащаяся в этом термине скрытая угрозу просто обязана вызывать у всякого порядочного гражданина яростное внутреннее сопротивление. Я категорически против КАРДИНАЛЬНОЙ реорганизации работы и структур Союза писателей России. Ничего хорошего из такой «кардинальщины» не произрастёт. Должно остаться здоровое и деятельное ядро сил и начинаний нынешнего Союза, к которому органично начнут примыкать новые инициативы и творческая молодёжь, потенциал которой будет содержаться не паспортном возрасте, а во взгляде на отечественную словесность и на традицию. Тогда как стремление к новациям всякий раз должно поверяться любовью к своему роду и вере. Что касается конфликта «государственников» одного и другого ряда, то в его основании лежит нетерпение. Я читал разные глупости о том, что местные писательские организации являются рассадниками кумовства и корысти. Несомненно, есть и такие, и здесь нужна точечная хирургия, однако на местах проводится огромная писательская работа – просветительская, историко-литературная, творчески-организационная. И все подобные вопли, уничтожающие саму писательскую почву, я считаю сознательной провокацией. Так в конце 90-х разрушали Советский Союз. Должна же у нас быть хоть какая-то спасительная память о прошлом?!
2. Власть совершенно не заинтересована в консолидации писательского сообщества, потому что это создаст невольную идеологическую конкуренцию её проекциям в будущее. Если бы всё было иначе, то перед нашими глазами явилась повседневная работа власти в сцепке с организацией русских писателей. И речь даже не о признании СП РФ профессиональным сообществом, но о явном обозначении продуманной властной воли к такому взаимодействию. Сейчас подобных начинаний практически нет. Поэтому могу сказать только одно: если бы власть хотела консолидировать писателей, она бы это сделала. Значит – не хочет. И это её характеризует весьма определённо.
3. В Воронеже в начале 2000-х была попытка «молодых волков» свергнуть тогдашнего председателя местной писательской организации Виктора Михайловича Попова, человека преклонных лет. Обвинения в его адрес вполне напоминали нынешние – в адрес Правления на Комсомольском, 13. Я помню то собрание, на котором рядом сидели писатели, обычно даже рюмку водки с соседом не желающие выпить по причине творческих и идейных разногласий. И все выступили против этой реорганизационной чумы. Потом, уже через несколько лет, на пост председателя организации в соответствии с процедурами, зафиксированными в Уставе, пришёл Евгений Новичихин, и работа местного Союза оживилась, а дальше всё пошло своими естественными путями. И сегодня, когда организацию в Воронеже возглавляет Иван Щёлоков, вся творческая, организационная и просветительская работа ведётся в, казалось бы, совершенно невозможной десять лет тому назад спокойной, дружелюбной атмосфере. И эта картинка впрямую относится к нынешним баталиям вокруг Союза писателей. Я надеюсь на здравомыслие своих коллег и советую многим припомнить знаковые имена разрушителей СП Советского Союза, Литературного фонда и т.п. Может быть, стоит позаботиться и о сохранении собственного имени, чтобы спустя несколько лет от него не отворачивались с отвращением прежние литературные товарищи и друзья. Я думаю, что память о прошлом и, пусть отодвинутое сегодня на задний план, чувство собственного творческого самосохранения всё-таки не дадут разрушительным силам одержать победу в этом споре. Со стороны, как будто, споре старого и нового, а на самом-то деле – споре яростной смерти и ослабленной, но всё ещё зелёной жизни.г. ВОРОНЕЖ
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