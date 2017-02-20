Вячеслав ЛЮТЫЙ. НАДЕЮСЬ НА ЗДРАВОМЫСЛИЕ КОЛЛЕГ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

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НОВОСТИ

  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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СТАТЬИ Свежий номер №07. 24 февраля 2017

Вячеслав ЛЮТЫЙ. НАДЕЮСЬ НА ЗДРАВОМЫСЛИЕ КОЛЛЕГ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?
2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?
3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?

 

Вячеслав ЛЮТЫЙ,

председатель Совета по критике Союза писателей России,

зам. гл. редактора журнала «Подъём»

 2 3 Lyutyi

1. Насколько я знаю, создание оргкомитета по подготовке осеннего съезда Союза писателей России планировалось осуществить в рабочем порядке. На писательском пленуме в марте собирались решить в конструктивном ключе, без митинговой риторики, все организационные вопросы, включая и списочный состав такого оргкомитета. В отношении кардинальной перестройки работы Союза писателей могу сказать только одно: уже само слово ПЕРЕСТРОЙКА должно внушать человеку, прошедшему через 90-е годы, глубокое отвращение, а содержащаяся в этом термине скрытая угрозу просто обязана вызывать у всякого порядочного гражданина яростное внутреннее сопротивление. Я категорически против КАРДИНАЛЬНОЙ реорганизации работы и структур Союза писателей России. Ничего хорошего из такой «кардинальщины» не произрастёт. Должно остаться здоровое и деятельное ядро сил и начинаний нынешнего Союза, к которому органично начнут примыкать новые инициативы и творческая молодёжь, потенциал которой будет содержаться не паспортном возрасте, а во взгляде на отечественную словесность и на традицию. Тогда как стремление к новациям всякий раз должно поверяться любовью к своему роду и вере. Что касается конфликта «государственников» одного и другого ряда, то в его основании лежит нетерпение. Я читал разные глупости о том, что местные писательские организации являются рассадниками кумовства и корысти. Несомненно, есть и такие, и здесь нужна точечная хирургия, однако на местах проводится огромная писательская работа – просветительская, историко-литературная, творчески-организационная. И все подобные вопли, уничтожающие саму писательскую почву, я считаю сознательной провокацией. Так в конце 90-х разрушали Советский Союз. Должна же у нас быть хоть какая-то спасительная память о прошлом?!

 

2. Власть совершенно не заинтересована в консолидации писательского сообщества, потому что это создаст невольную идеологическую конкуренцию её проекциям в будущее. Если бы всё было иначе, то перед нашими глазами явилась повседневная работа власти в сцепке с организацией русских писателей. И речь даже не о признании СП РФ профессиональным сообществом, но о явном обозначении продуманной властной воли к такому взаимодействию. Сейчас подобных начинаний практически нет. Поэтому могу сказать только одно: если бы власть хотела консолидировать писателей, она бы это сделала. Значит – не хочет. И это её характеризует весьма определённо.

 

3. В Воронеже в начале 2000-х была попытка «молодых волков» свергнуть тогдашнего председателя местной писательской организации Виктора Михайловича Попова, человека преклонных лет. Обвинения в его адрес вполне напоминали нынешние – в адрес Правления на Комсомольском, 13. Я помню то собрание, на котором рядом сидели писатели, обычно даже рюмку водки с соседом не желающие выпить по причине творческих и идейных разногласий. И все выступили против этой реорганизационной чумы. Потом, уже через несколько лет, на пост председателя организации в соответствии с процедурами, зафиксированными в Уставе, пришёл Евгений Новичихин, и работа местного Союза оживилась, а дальше всё пошло своими естественными путями. И сегодня, когда организацию в Воронеже возглавляет Иван Щёлоков, вся творческая, организационная и просветительская работа ведётся в, казалось бы, совершенно невозможной десять лет тому назад спокойной, дружелюбной атмосфере. И эта картинка впрямую относится к нынешним баталиям вокруг Союза писателей. Я надеюсь на здравомыслие своих коллег и советую многим припомнить знаковые имена разрушителей СП Советского Союза, Литературного фонда и т.п. Может быть, стоит позаботиться и о сохранении собственного имени, чтобы спустя несколько лет от него не отворачивались с отвращением прежние литературные товарищи и друзья. Я думаю, что память о прошлом и, пусть отодвинутое сегодня на задний план, чувство собственного творческого самосохранения всё-таки не дадут разрушительным силам одержать победу в этом споре. Со стороны, как будто, споре старого и нового, а на самом-то деле – споре яростной смерти и ослабленной, но всё ещё зелёной жизни.

г. ВОРОНЕЖ
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