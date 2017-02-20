Юрий КОЗЛОВ. НАСТОЯЩАЯ КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С САМООРГАНИЗАЦИИ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта? 2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества? 3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?

Юрий КОЗЛОВ,

прозаик, главный редактор журнала «Роман-газета»

1. Мне кажется, в данном случае речь идёт не о каких-то непреодолимых идеологических разногласиях – их нет, а о сугубо организационных моментах. Союз писателей перестал играть сколько-нибудь заметную роль в культурной жизни страны. Оставаясь на разделяемых большинством русских писателей позициях, он ушёл в глухую оборону, превратился в «вещь в себе». Внутри него сложилась «отдельная реальность», не имеющая шансов выйти на оперативный простор, оказать влияние на общество, добиться поддержки со стороны читателей, огромное большинство которых понимает происходящее в России точно так же, как ведущие русские писатели. Нет идей, как сделать так, чтобы талантливая русская литература вышла из «подполья», заняла подобающее ей место в духовной жизни общества. Можно бесконечно длить перечень наносимых властью обид, фиксировать непотребства современной действительности, но настоящая (культурная) революция всегда начинается с самоорганизации – сначала штабов (руководства писательских организаций), а затем и (читательских) масс. Это – единственный, хотя и жертвенный, путь к достижению поставленных целей. Историю делают люди. Вот такие люди и должны выдвигаться на ведущие позиции в Союзе писателей. Другой вопрос – есть ли они? И если их нет, можно ли приступить к решению назревших вопросов, объединив усилия? Обращение в «Литгазете» – всего лишь призыв всем вместе подумать на эту тему.

2. Власть никоим образом не заинтересована в консолидации писательского сообщества, как и в любых других попытках неконтролируемой «самоорганизации масс», будь то движение дальнобойщиков против системы «Платон», фермерские «походы» на Москву, различные комитеты «дольщиков» и «обманутых вкладчиков». Большинство реальных владельцев крупнейших издательств находятся за пределами России. Главная задача обрушиваемого на читателя «премиального» потока – сломать духовную и социальную «матрицу» бывшего русского и советского (определения можно переставить местами) человека, приблизить её к безнациональному, бесполому и внерелигиозному стандарту «всечеловека» будущего. Власть активно (хотя и с мягким осуждением выходящих за пределы приличий крайностей) участвует в этом процессе, видимо, полагая его правильным. Её вполне устраивает маргинальное пребывание Союза писателей России на обочине общественной и культурной жизни. Теоретически она может проявить интерес к тому, чтобы заменить одних патриотов и государственников в руководстве организации на других, более склонных к сотрудничеству, и, следовательно, более управляемых и лояльных. В этом, собственно, и заключается цинизм ситуации. Чтобы спасти Союз писателей, вывести его из нищеты и прозябания, необходим «похабный Брестский мир» с властью, чтобы потом, получив передышку и подтянув тылы, добиваться его пересмотра. Хотя, положение России сегодня таково, что все эти вопросы могут очень быстро потерять всякую актуальность.

3. Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Идеология и национальная идея «верхов» сегодняшней России – деньги и собственность. У «низов» – убывающее терпение и стремление выжить в условиях уродливого «капитализма для избранных». Оборотная сторона здесь – мошенничество, рейдерские захваты, присвоение имущества, личные материальные интересы. Я думаю, ситуация с Союзом писателей будет развиваться именно по этому – худшему из всех возможных сценарию. Что сегодня после всех потерь осталось у Союза писателей? Здание, какие-то иные активы, остатки домов творчества, литфондовские ошмётья. Это и будет на кону. К этому обязательно потянутся чьи-то руки под сладкие речи о финансовой помощи, успешных коммерческих проектах и так далее. Наверняка возникнет и тема «отступных» за поддержку тех или иных «спасателей». Не авторов письма в «Литгазете» следует опасаться уважаемым руководителям Союза писателей, а тех «спасателей», которые скоро (если не уже) придут к ним со своими «дарами».