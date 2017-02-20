Владимир БЕРЯЗЕВ. ПЕПЕЛ НАД ОКЕАНОМ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта? 2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества? 3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?

Ужель я всего лишь пепел над океаном,

Развеянный горстью с берега Эквадора?..

А жизнь – мрачней тюремного коридора.

А смерть – всё больше мнится мне плагиатом…

(«На уход Андрея Ширяева»)

У меня двойственное отношения к происходящим в писательском цехе событиям.

Душою я всецело со своими товарищами, написавшими Обращение к писателям России, озаглавленное как фронтовая прокламация «Спасём наш союз!». Я сам три года, вплоть до февраля 2000-го, возглавлял Новосибирскую писательскую организацию, кроме того с 1999 по 2014-й был директором и главным редактором старейшего российского литературного журнала «Сибирские огни», учредителем которого является в том числе и Союз писателей РФ. Но именно потому, что я знаю ситуацию изнутри, у меня есть и собственная, сугубо индивидуальная точка зрения на состояние СП РФ и перспективы его сохранения.

1. Союз писателей и литераторы, входящие в него, после 1993-го года лишились в полном объёме социального статуса и социальных гарантий. Сегодняшний конфликт внутри СП вряд ли что-либо изменит. Для кардинальных изменений нужна заинтересованность на уровне образования, СМИ, эстрадно-просветительской сферы. Но что мы им можем предложить при такой степени деградации творческого объединения в целом? Дело не в том, кто государственник, а кто псевдо государственник. Дело, к величайшему сожалению, в попытке получить псевдо лидерство и, в итоге, более или менее прилично завершить имущественные скандалы, сохранив хоть какое-то лицо перед провинциальными организациями.

А, по правде сказать, СП РФ до сих пор и существует, и действует, и проводит хоть какую-то работу лишь благодаря провинциальным организациям, но от Москвы, от Правления СП эти провинциальные организации уже четверть века никаких преференций, ни грамма помощи не получают, наоборот – требуется присылать взносы-подати за вновь принятых на Комсомольский проспект, 13. Писательская жизнь чудом, но пока теплится именно в провинции, в областных, краевых и республиканских организациях. Однако это происходит помимо воли и желания московской тусовки, мы лишь наблюдаем за вознёй в ней, нас привлекают в крайних случаях для голосования, а потом опять напрочь забывают.

2. Власти нашей абсолютно по барабану – консолидировано ли писательское сообщество или же раздрай и судебные процессы продолжаются. Пока у них в руках телевидение и ведущие интернет-ресурсы, им глубоко начхать на то – есть ли в России поэты, или они уже естественным путём, сами по себе вымерли и покоятся: кто в Иерусалиме, кто на Урале, кто был в виде пепла развеян с берега Эквадора и т. д. по городам и весям (Вишняков, Кобенков, Башунов, Шипилов, Макаров, можно вспоминать и вспоминать)…

3. Мой прогноз – конфликт закончится ничем. Полноценный съезд провести невозможно по той простой причине, что ресурсов таких нет в наличии. Так, чтобы на съезде, помимо министра культуры В. Мединского, присутствовали первые лица государства, чтобы были оглашены готовые к реализации и вступлению в силу законодательные инициативы, возвращающие литератора из бесправного состояния бомжа и люмпена в ряды граждан, служащих строительству великой России. А так – поделят крохи остатнего имущества и успокоятся…

По моему глубокому убеждению – всё, что случилось с Союзом писателей есть справедливая кара за 60 лет верного и преданного служения идеологическому монстру коммунизма. Тогда всякий (и я грешный в 1989 году), получавший членский билет СП, обретал статус чуть ли не на уровне доктора наук, а секретари ходили гоголями – подобно академикам.

Но за всё надо платить!

Позволю себе напомнить два случая массового писательского позора, память о которых осталась в истории.

Первый: судебный процесс по делу «антисоветского троцкистского центра». Начало массовых репрессий.

25 января 1937 года состоялось заседание президиума Союза советских писателей, посвящённое начавшемуся процессу, на нём крови подсудимых требовали Вс. Иванов, Б. Пильняк, К. Федин...

Оцените стиль – даже по заголовкам!

26 января 1937 года «Литературная газета» напечатала передовую статью «Нет пощады изменникам!» и массу писательских откликов на московский процесс – статьи А. Толстого, «Сорванный план мировой войны», К.Федина «Агенты международной контреволюции», Ю.Олеши «Фашисты перед судом народа», А.Новикова-Прибоя «Презрение наёмникам фашизма», М.Шагинян «Чудовищные ублюдки», Вс.Вишневского «К стенке!», М.Козакова «Шакалы», Л.Леонова «Террарий», В.Шкловского, И.Бабеля «Ложь, предательство, смердяковщина», А.Караваевой «Изменники родины, шпионы, диверсанты и лакеи фашизма», М.Ильина и С.Маршака «Путь в Гестапо», Н.Огнева «Кровавая свора», А.Платонова «Преодоление злодейства», Г.Фиша, Л.Славина, В.Луговского, К.Финна, Д.Мирского, Б.Лавренёва, Р.Фраермана, А.Малышкина всё в том же духе и с использованием той же лексики.

Писатели говорили о подсудимых как о покойниках. Н.Огнев назвал Радека «космополитическим шутом и негодяем», Л.Славин – «кровавым пошляком», А.Платонов отказал подсудимым в праве называться людьми и призвал коллег художественно изобразить нелюдей. А.Караваеву не могли утешить и готовившиеся казни, потому как «матёрый бешеный волк фашизма Иуда-Троцкий ещё жив». Поэты о том же говорили стихами. В.Гусев связал «диверсии» Радека с Украиной.

Другой опус назывался «Мастера смерти», в нём вспоминались недавние годы, когда

Подлые шпионы и бандиты

Радеками тёрлись возле нас.

Может быть, ещё не все добиты –

Крепче руки и острее глаз!

Этой поэтической находкой начинал 1937 год перспективный Евгений Долматовский.

30 января 1937 года состоялось общемосковское собрание писателей, посвящённое итогам процесса.

Аналогичное собрание прошло и в Ленинграде.

Везде требовали одного – казни...

А памятное Постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград», поставившее судьбу Зощенко и Ахматовой на грань между жизнью и смертью?! Роль Союза писателей в его поддержке и исполнении не спрятать, не вычеркнуть, не забыть. В травле, по сути, в уничтожении Михаила Михайловича и Анны Андреевны участвовали все ведущие тогдашние писатели, включая Константина Симонова и Валентина Катаева, вся секретарская верхушка, а рядовые члены СП молчаливо поддерживали.

Это лишь самые значимые и самые мрачные эпизоды истории Союза писателей. А на самом деле подобных неприглядных ситуаций следования за руководящей и направляющей и в русле самого передового учения десятки и десятки, всего и не припомнить.

Так, может быть, не стоит восстанавливать писательский союз, отягощённый такими тяжкими грехами и такими скандалами. Тем более, что творческий, профессиональный и (элементарно!) образовательный уровень его нынешних членов за последние два десятилетия упал ниже плинтуса, это сборище люмпенов и графоманов. А в параллельном союзе Российских писателей положение ещё хуже, ещё плачевнее.

Может быть, стоит подумать о создании новой организации литераторов, но для начала следовало бы принять закон о профессии (некий нормативный акт), где бы литературный труд признавался достойным оплаты и вхождения в список всех прочих профессий. Эта организация должна быть соединением профсоюза и бюро пропаганды художественной литературы, естественно, она должна обладать некими правами и ресурсами. А собирать съезд ради того, чтобы решить спор о жалких остатках собственности СП СССР в пользу той или иной группы претендентов (весьма ограниченной) – вряд ли имеет смысл. И опять же: где взять на это средства?!

Владимир БЕРЯЗЕВ

г. НОВОСИБИРСК