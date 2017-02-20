Марина СТРУКОВА. ПАТРИОТЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ОППОЗИЦИОНЕРАМИ - В ЭТОМ ИХ ОШИБКА (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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20/02/2017УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».
Марина СТРУКОВА. ПАТРИОТЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ОППОЗИЦИОНЕРАМИ - В ЭТОМ ИХ ОШИБКА (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?
2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?
3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?
Марина СТРУКОВА, писатель, публицист
1. Думаю, источник давнего конфликта двух групп в Союзе писателей – это борьба литературных мэтров за власть и ресурсы. Они подключают к сваре всё новых сторонников, причём большинство рядовых писателей искренне считает, что это спор, в котором рождается истина. Но я не участвую в этой бессмысленной для меня борьбе. Согласна, что писателям необходимы социальные гарантии. Но обещания добиться их при новом руководстве СП похожи на предвыборные обещания российских политиков, которые обычно не выполняются.
2. Власть не интересует, что происходит в мире патриотической литературы. Поскольку патриоты в любом случае поддерживают её проекты. Это лояльное и безобидное сообщество, поэтому государство не тратит лишние усилия и средства на завоевание симпатий в патриотической литературной среде. Достаточно подачек пяти-шести известным авторам, да крох – ряду редакций. Патриоты перестали быть оппозиционерами, в этом их ошибка. Они не обрели влияния, отказавшись от протеста.
3. Рано или поздно в руководство СП придут новые люди, хотя я ничего не имею против его сегодняшнего состава. Мне просто безразлична эта дискуссия, поскольку в позитивные перемены для рядовых писателей я не верю.
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