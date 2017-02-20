Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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РОБЕРТ ПЛАНТ: НОРМАНИЗМ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ?
Дискуссии после вызывающего и глупого фильма «Викинг» с подчёркиванием норманизма – вторичности русских перед скандинавами, не прекращаются, а я думаю над другим: а почему Европа, которая сделана, создана норманнами, как минимум, на треть, не комплексует? Почему они, вменяя нам вторичность, не говорят о своей вторичности?
Не буду углубляться в детали, но ясно, что Европе – Англии, Франции, Дании, Голландии – нужно комплексовать по полной программе. И самое занятное, что есть вполне очевидные к тому свидетельства, вроде французской Нормандии, норманнской династии в Англии (Ричард Львиное Сердце) и даже сверхзнаменитая норманнская боевая архитектура крепостей-замков, которой «болела» вся Европа, включая нас. Круглые каменные башни с бойницами – это строилось по всей Европе и потом перестраивалось. Мало кто знает, что Фиорованти на основе норманских башен создал круглые башни Кремля, просто удлинив их и придав шпиль.
Но есть ещё более занятное явление. Существует версия, что северяне – это люди Востока (они ведь плывут с Востока), то есть... не МЫ ли это? А ведь это лежит на поверхности...
Вспомним вещь «Лёд Зеппелин» из Третьего альбома, которую знает практически весь мир. Эта вещь – символ рок-драйва с ударным вступлением Пейджа и мощным завыванием Роберта Планта – формирует звуковую картину, передающую дух военных переходов викингов-варягов. И получается невероятная вещь: песня посвящена цивилизующей роли норманнов – но с Востока (!).
Представить, что Роберт Плант прочитал «Повесть временных лет» о призвании варягов, сложно, но перед нами почти цитаты из этого произведения!
Самое занятное, что Роберт Плант пишет и исполняет песню как бы от имени … викингов-варягов, по сути иммигрантов на новой земле.
ПЕСНЯ ИММИГРАНТОВ (ImmigrantSong)
Мы явились из края льдов и снегов,
Где под солнцем полуночи гейзеры бьют.
Молот богов гнал наши корабли к новой земле, чтобы
Сразиться с ордой дикарей, выкликая: «Валгалла! Я иду к тебе!»
Плывём мы под мерный плеск вёсел;
Наша цель – западный берег.
Мы явились из края льдов и снегов,
Где под солнцем полуночи гейзеры бьют.
Повесть пролитой крови расскажет о том, как нежны ваши зелёные поля.
Мы усмирили ваши воинственные набеги, мы – ваши повелители.
Текст не вызывает особых сомнений: иммигранты с востока на кораблях стали цивилизаторской силой на Западе, погружённом в распри и беспорядок.
Забавно то, что эта песня имела явный современный политический оттенок. Ведь альбом «LedZeppelin III» писался в Уэльсе, то есть на кельтской земле в доме явно норманнского типа под название Брон Эйрайр. То есть Плант писал от имени норманнов, вполне осознанно считая себя норманном с Востока на земле кельтов!
Возвращаемся к вопросу: почему же нет норманнского комплекса в самой Европе, почему нет переживаний на тему вторичности, несмотря на вызывающие факты, а в случае Планта – строки из песни легендарной группы (фактически национального достояния Великобритании)?!
И второе: а не пора ли нам подчеркнуть восточность норманства и присвоить себе цивилизаторскую роль в Европе?
Сергей МАГНИТОВ
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