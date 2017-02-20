РОБЕРТ ПЛАНТ: НОРМАНИЗМ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ?

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

    Подробнее
  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

    Подробнее
  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

    Подробнее
  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

    Подробнее
  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

    Подробнее
  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

    Подробнее
  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
    Подробнее
  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

    Подробнее
  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

    Подробнее
  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №07. 24 февраля 2017

РОБЕРТ ПЛАНТ: НОРМАНИЗМ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ?

Дискуссии после вызывающего и глупого фильма «Викинг» с подчёркиванием норманизма – вторичности русских перед скандинавами, не прекращаются, а я думаю над другим: а почему Европа, которая сделана, создана норманнами, как минимум, на треть, не комплексует? Почему они, вменяя нам вторичность, не говорят о своей вторичности?


Не буду углубляться в детали, но ясно, что Европе – Англии, Франции, Дании, Голландии – нужно комплексовать по полной программе. И самое занятное, что есть вполне очевидные к тому свидетельства, вроде французской Нормандии, норманнской династии в Англии (Ричард Львиное Сердце) и даже сверхзнаменитая норманнская боевая архитектура крепостей-замков, которой «болела» вся Европа, включая нас. Круглые каменные башни с бойницами – это строилось по всей Европе и потом перестраивалось. Мало кто знает, что Фиорованти на основе норманских башен создал круглые башни Кремля, просто удлинив их и придав шпиль.

Но есть ещё более занятное явление. Существует версия, что северяне – это люди Востока (они ведь плывут с Востока), то есть... не МЫ ли это? А ведь это лежит на поверхности...

4 5 Immigrant Magnitov

Вспомним вещь «Лёд Зеппелин» из Третьего альбома, которую знает практически весь мир. Эта вещь – символ рок-драйва с ударным вступлением Пейджа и мощным завыванием Роберта Планта – формирует звуковую картину, передающую дух военных переходов викингов-варягов. И получается невероятная вещь: песня посвящена цивилизующей роли норманнов – но с Востока (!).

Представить, что Роберт Плант прочитал «Повесть временных лет» о призвании варягов, сложно, но перед нами почти цитаты из этого произведения!

Самое занятное, что Роберт Плант пишет и исполняет песню как бы от имени … викингов-варягов, по сути иммигрантов на новой земле.

4 5 led zeppelin robert plant 1975 chris walterПЕСНЯ ИММИГРАНТОВ (ImmigrantSong)

Мы явились из края льдов и снегов,

Где под солнцем полуночи гейзеры бьют.

Молот богов гнал наши корабли к новой земле, чтобы

Сразиться с ордой дикарей, выкликая: «Валгалла! Я иду к тебе!»

 

Плывём мы под мерный плеск вёсел;

Наша цель – западный берег.

 

Мы явились из края льдов и снегов,

Где под солнцем полуночи гейзеры бьют.

Повесть пролитой крови расскажет о том, как нежны ваши зелёные поля.

Мы усмирили ваши воинственные набеги, мы – ваши повелители.

 

Текст не вызывает особых сомнений: иммигранты с востока на кораблях стали цивилизаторской силой на Западе, погружённом в распри и беспорядок.

4 5 Bron Yr Aur Magnitov

Забавно то, что эта песня имела явный современный политический оттенок. Ведь альбом «LedZeppelin III» писался в Уэльсе, то есть на кельтской земле в доме явно норманнского типа под название Брон Эйрайр. То есть Плант писал от имени норманнов, вполне осознанно считая себя норманном с Востока на земле кельтов!

Возвращаемся к вопросу: почему же нет норманнского комплекса в самой Европе, почему нет переживаний на тему вторичности, несмотря на вызывающие факты, а в случае Планта – строки из песни легендарной группы (фактически национального достояния Великобритании)?!

И второе: а не пора ли нам подчеркнуть восточность норманства и присвоить себе цивилизаторскую роль в Европе?

 

Сергей МАГНИТОВ

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск