Почему правительство Москвы избирательно подходит к формированию фондов столичных библиотек, насаждая книги «своих» авторов и игнорируя «чужие» издания

1. Из переписки «ЛР» с мэрией Москвы

№ 18/11 П 18 ноября 2016 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА МОСКВЫ

ПЕЧАТНИКОВУ Л.М.

Уважаемый Леонид Михайлович!

Мы не знаем, изменилась ли за последние месяцы Ваша позиция в отношении нашей газеты. Ещё полгода назад Вы нам чётко дали понять, что считали «Литературную Россию» давно сгинувшей и лично Вам не интересной. Хочется думать, что за минувшие полгода Вы не то чтобы очень полюбили наше издание, но хотя бы стали следить за нашими публикациями. Впрочем, даже если Ваше отношение не поменялось, мы исходим из того, что Вы как государственный служащий не поддаётесь личным эмоциям, а прежде всего руководствуетесь интересами страны и культуры. Поэтому и смеем вновь Вас побеспокоить.

Сейчас в разгаре подписная кампания на периодику на 2017 год. Мы, естественно, очень переживаем, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда якобы из-за технического сбоя все библиотеки Москвы в начале 2016 года остались без периодики. Очень надеемся, что в этом году подведомственные Вам департаменты и учреждения всерьёз подготовились к подписной кампании и сделают всё от них зависящее, чтобы библиотеки Москвы получили финансовые и другие возможности для организации подписки на социально значимые издания, в том числе и на наш еженедельник «Литературная Россия».

Нам представляется, что все ссылки на якобы отсутствие спроса на нашу газету в библиотеках лукавы и по большому счёту несостоятельны. Вот уж на что действительно нет никакого спроса, так это на газету «Вечерняя Москва», но она почему-то есть повсюду. Неужели литература перестала волновать наши власти и всё общество? Позвольте в этом усомниться.

К тому же совсем недавно руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, выступая на церемонии вручения премии «Ясная Поляна», публично показал всем, что для его ведомства важны не только формальные заявки библиотек, но и другие способы воспитания серьёзного читательского вкуса. Не случайно он, игнорируя всякие тендеры и прочие процедуры, торжественно пообещал организовать закупку книг победителей премии «Ясная Поляна» для всех московских библиотек. И, наверное, он, по большому счёту, прав. Такие книги действительно надо иметь во всех библиотеках. Вы ведь не думаете, что в данном конкретном случае г-н Кибовский, отвергая все формальные процедуры, хотел услужить советнику президента РФ по культуре г-ну Толстому (председателю жюри премии «Ясная поляна»)? Нам кажется, что он думал прежде всего об интересах дела. Так кто же мешает Вам и г-ну Кибовскому аналогично поступить и в ситуации с нашей газетой и в целом с литературной прессой?

Так покажите же, уважаемый Леонид Михайлович, что Вы – мудрый государственный деятель, способный подняться над личными обидами и предпочтениями и действовать в интересах читающей России. Давайте работать не на разобщение, а на единение – проявлять во всём конструктивность и благоразумие. В конце концов, чиновники и редакторы приходят и уходят, а литература вечна.

С уважением и надеждой на конструктивное сотрудничество

Вячеслав ОГРЫЗКО,

главный редактор еженедельника

«Литературная Россия»