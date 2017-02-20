Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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Почему правительство Москвы избирательно подходит к формированию фондов столичных библиотек, насаждая книги «своих» авторов и игнорируя «чужие» издания
Почему правительство Москвы избирательно подходит к формированию фондов столичных библиотек, насаждая книги «своих» авторов и игнорируя «чужие» издания
1. Из переписки «ЛР» с мэрией Москвы
№ 18/11 П 18 ноября 2016 г.
ЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА МОСКВЫ
ПЕЧАТНИКОВУ Л.М.
Уважаемый Леонид Михайлович!
Мы не знаем, изменилась ли за последние месяцы Ваша позиция в отношении нашей газеты. Ещё полгода назад Вы нам чётко дали понять, что считали «Литературную Россию» давно сгинувшей и лично Вам не интересной. Хочется думать, что за минувшие полгода Вы не то чтобы очень полюбили наше издание, но хотя бы стали следить за нашими публикациями. Впрочем, даже если Ваше отношение не поменялось, мы исходим из того, что Вы как государственный служащий не поддаётесь личным эмоциям, а прежде всего руководствуетесь интересами страны и культуры. Поэтому и смеем вновь Вас побеспокоить.
Сейчас в разгаре подписная кампания на периодику на 2017 год. Мы, естественно, очень переживаем, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда якобы из-за технического сбоя все библиотеки Москвы в начале 2016 года остались без периодики. Очень надеемся, что в этом году подведомственные Вам департаменты и учреждения всерьёз подготовились к подписной кампании и сделают всё от них зависящее, чтобы библиотеки Москвы получили финансовые и другие возможности для организации подписки на социально значимые издания, в том числе и на наш еженедельник «Литературная Россия».
Нам представляется, что все ссылки на якобы отсутствие спроса на нашу газету в библиотеках лукавы и по большому счёту несостоятельны. Вот уж на что действительно нет никакого спроса, так это на газету «Вечерняя Москва», но она почему-то есть повсюду. Неужели литература перестала волновать наши власти и всё общество? Позвольте в этом усомниться.
К тому же совсем недавно руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, выступая на церемонии вручения премии «Ясная Поляна», публично показал всем, что для его ведомства важны не только формальные заявки библиотек, но и другие способы воспитания серьёзного читательского вкуса. Не случайно он, игнорируя всякие тендеры и прочие процедуры, торжественно пообещал организовать закупку книг победителей премии «Ясная Поляна» для всех московских библиотек. И, наверное, он, по большому счёту, прав. Такие книги действительно надо иметь во всех библиотеках. Вы ведь не думаете, что в данном конкретном случае г-н Кибовский, отвергая все формальные процедуры, хотел услужить советнику президента РФ по культуре г-ну Толстому (председателю жюри премии «Ясная поляна»)? Нам кажется, что он думал прежде всего об интересах дела. Так кто же мешает Вам и г-ну Кибовскому аналогично поступить и в ситуации с нашей газетой и в целом с литературной прессой?
Так покажите же, уважаемый Леонид Михайлович, что Вы – мудрый государственный деятель, способный подняться над личными обидами и предпочтениями и действовать в интересах читающей России. Давайте работать не на разобщение, а на единение – проявлять во всём конструктивность и благоразумие. В конце концов, чиновники и редакторы приходят и уходят, а литература вечна.
С уважением и надеждой на конструктивное сотрудничество
Вячеслав ОГРЫЗКО,
главный редактор еженедельника
«Литературная Россия»
2. Расследование нашего корреспондента
Нужна ли периодика библиотекам? А сами-то библиотеки Москве нужны?
Более месяца назад начали мы это расследование – иначе и не назовёшь. Что происходит с периодикой в московских библиотеках (этот же вопрос мы задавали и год назад, начав с Чеховки: «Из московских библиотек исчезла литературная периодика» / «ЛР», № 4, 2016).
Ну, и что же изменилось за год к лучшему? Теперь подошли к делу официальнее, разослали письма шеф-редактора «ЛР», вступили в переписку с библиотеками, ожидая скорого, адекватного ответа. Кое-кто действительно отозвался сразу. Потом уже «вызванивали» ответы и там, где наши письма автоматически попали в спам… Причём кое-где к нам относились с пониманием, на интеллигентную речь в ответ раздавалась такая же, а вот кое-где, например, Елена Витальевна Мальцева, недавняя заведующая библиотекой им. Ю.Трифонова (пониженная в должности), ответила с неравной, неожиданной для нас даже иронией. Что, мол, вы тут суетитесь и морализируете насчёт подписки на вашу газету, когда вопрос решается не у нас, а давно уже на сайте «Активный гражданин»?! Для нас это был гром средь ясного неба: оказывается и тут всесильный интернет, куда загнали волеизъявление граждан – всё решил. А мы-то по-старинке, устно, телефонно и письменно расследуем. Да, мол, – так-то, устно, по-человечески отметила госпожа Мальцева – подписываться на вашу газету – нет ни средств, которые второй год городом выделяются в крайне ограниченных масштабах, только на «Российскую газету» и хватает, ни…
А вот тут и началось самое интересное. Оказывается, при совершенно одинаковом обеспечении библиотек из бюджета города – человеческий фактор, интерес, эрудиция, любознательность, играют порою решающую роль. Так вот, например, Библиотека искусств им. Боголюбова ответила следующее:
«Обращение шеф-редактора еженедельника «Литературная Россия» Евгения Богачкова рассмотрено. Вынуждены сообщить, что приобретение на бюджетные средства газеты «Литературная Россия» в 2017 году Библиотекой искусств не предусмотрено. Но, если у Библиотеки появится возможность приобретать периодические издания за счёт внебюджетных средств в 2017 году, вопрос подписки на Вашу газету может быть вновь рассмотрен. С уважением, эксперт по комплектованию фондов, Котовщиков Александр».
Тут я должен всё же раскрыть одну карту: в эту библиотеку по своей инициативе за месяц до начала расследования, ещё в декабре, я отнёс подшивку за 2015-й, пропущенный финансированием мэрии, так сказать, год. Вот и результат.
А вот библиотека имени В.Вульфа – того самого, с телеэкрана, покойного, – и вовсе призналась честно по телефону, что и ответом официальным не удостоят. Письмо ваше, сообщили нам, ушло в спам, да там ему и место. Ибо читатели наши интересуются совсем другим, у нас, знаете ли, специализация! Мы библиотека семейная, весёлая…
А ведь ещё в письме мы затеяли специализированную, провоцирующую вовсе не отбояривание полемику – Вульф ведь был не просто искусствовед, но вполне и политически ангажированный гражданин, либерал… Так почему же, чтя традиции его телеполемики, не иметь бы в библиотеке яростно полемичное еженедельное бумажное издание? Или все давно переселились в интернет и освоили жанр коммента – отвечать статьёй на статью разучились?
Ответ из давно нам знакомой и наиболее отзывчивой Чеховки – не сильно-то нас обнадёжил.
Выходит, что добрая воля даже тех библиотек, что не утратили связь с литературной периодикой – упирается в нищету бюджета Москвы. Максимум, на что мы можем рассчитывать сейчас – это на рекомендацию почитать нашу электронную версию (для чего вовсе не обязательно ходить в библиотеку!), а в будущем, когда Собянин из мэрии свистнет, может, появятся денежки и на бумажное наше воплощение. Которое, к слову, является принципиальным и «наследным», так сказать. Ведь, как и книга, что уже вполне доказали годы скачивания ПДФ-версий из всевозможных торрентов, – газета жива именно как газета, шурша и свинцово благоухая всеми красками, бело-красными оттенками наших полемик. А вот всевозможные «статусные» издания, глянец – кризис резко подсократил, и это понятно. Коммерсантъ закрыл и «Власть» и «Деньги» – просто потому что они не окупались, а достопочтимым буржуа надоело читать о том, что они – лучшие люди страны, как-то уже за её пределы смотреть стало приятнее…
Молодёжная библиотека Светлова, телефонно заверяя, что вот-вот нам ответит – проигнорировала, и даже никакой иронией нас, нищих духом, не одарила… Проблема бюджетных учреждений, видимо, в том, что они не живут, а доживают на этом капиталистическом веку – и для них, в кризис урезанных достаточно, – не стоит вопрос наполнения фондов не только спускаемыми свыше списками «нацбестовых» и прочих книг. Инициативность на нуле – то ли от страха, что близко уже последние времена, то ли от безысходности, которую создаёт тот уровень финансирования, на который соизволила раскошелиться мэрия.
Библиотека им. Некрасова повела себя изначально солидно. Обнаружила наличие довольно-таки молодоголосых и осведомлённых сотрудниц – когда мы прозванивались на предмет прочтения нашего письма и ответа на него, нам давали то одного, то другого специалиста (хотя пишем мы изначально только директорам и заведующим), но в конце концов нашли специалистку, никак не представившуюся, однако знающую, что по некоему закону срок ожидания нами ответа – месяц. Что ж, мы терпеливые, и вот – ответ получен.
На безвозмездной основе! Нет, нас-то точно к буржуям не отнесёшь – однако мы хотели запустить этот механизм, застопорившийся в 2015-м, не ради своего сказочного обогащения. Пятьсот библиотек Москвы – это полпачки для нас каждую неделю. Номер стоит 20 рублей. Но нам важно, чтобы не сами мы, как тот старец с пандури из сталинского стиха, – а чтоб город об этом позаботился. Мы подробно писали в номере 3-м от 27 января, какими громадными суммами ворочает и наш старый друг ДГИ и прочие структуры, призванные выпускать московские бюджетные миллиарды в воздух. Как с этими лампочными «фужорчиками», которые «надели» на фонарные столбы… Нет, мы не против радости визуальной – но только когда удовлетворены базовые потребности.
А чтение литературной периодики в местах специально для этого отведённых – в библиотеках, мы считаем вопросом первостепенной важности. Да, сейчас в библиотеки заходят и интернетом попользоваться забесплатно, но подшивки газет и живые, свежие издания (не только за себя хлопочем же) там быть просто обязаны.
Давайте примитивно прикинем, разорилась бы мэрия Москвы, если бы по двадцать рублей в неделю давала каждой библиотеке на приобретение «ЛР»? Да сущие копейки это в масштабах столицы! А на «фужоры», которые сняли и забыли – ушло 143,4 миллиона рублей…
Если упал интерес мэрии к финансированию библиотек – стоит ли удивляться что там «упал интерес» к периодике?
Вот и Библиотека-читальня им. Тургенева сообщила нам, что (правда, без помощи «Активного гражданина») интерес к «ЛР» по данным неких опросов упал… Как говорится – какое финансирование, такой и интерес.
Вот только библиотека Добролюбова порадовала своею простотой и человечностью: «денег нет, будем благодарны за подшивку – за 16-й и текущий год!».
А вот та самая Библиотека-читальня им. Пушкина, где «ЛР» проводила презентацию двухтомника Рахима Эсенова «Память, поведай миру» – причём презентацию удачную, понравившуюся и самой библиотеке (в кулуарах работницы её недоумевали, а где же наша газета, они так хотят её получать еженедельно!), – «Пушкинка» ответила вот что:
Добрый день!
Библиотека-читальня ежемесячно проводит мониторинг спроса на периодические издания (Журнал учёта обращений граждан по периодическим изданиям), которые наиболее интересуют наших читателей. За период 2015 – начало 2017 года к нам не поступило ни одной заявки на газету «Литературная Россия». Просим Вас предоставить сведения, на основании которых Вы сделали подобные выводы.
С уважением,
Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина
Что ж, тем, кто боится бумажных изданий – вот, даём ссылку: http://litrossia.ru/archive/item/8950-initsiativa-nakazuema-otkrytoe-pismo-v-redaktsiyu Это в майском номере за 2016-й год пишет товарищ. О библиотеке им. А.Н. Толстого, которая подписалась после поднятой нами громко проблемы – на всю периодику, кроме нас(!) Это пишет наш читатель, и таких обращений у нас накапливаются десятки. Что ж – библиотеки хотят углубления скандала, значит будет углубление: мы пришлём обращения читателей! Ведь и ларьках Москвы нас найти теперь крайне сложно… Блокада? Но тут смущает другое – это готовность библиотек терпеть такое отношение чинуш.
Получается, что недофинансирование библиотек – на фоне глупой сезонной роскоши «Московских сезонов» так и выпирающее, вполне устраивает сами библиотеки, и тем, кто кажется им теми самыми котятами из «Кошкиного дома», они всегда готовы «аргументировано» указать на дверь.
Что ж, считаю соцопрос удавшимся – а контакт, установленный с рядом библиотек, это результат гораздо важнее официальных отписок. Вот им-то, набравшись свободного времени, и набрав подшивки за два пропущенных мэрией года – я и понесу то, на что собянинским чинушам жалко сущих копеек. Забесплатно понесу – такова, видимо, моя миссия.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
3. Кому верить?
Так кому же верить: команде заместителя мэра Москвы г-на Печатникова, которая объясняет прекращение подписки столичных библиотек на нашу газету только одним – якобы отсутствием спроса, или библиотекарям, большинство из которых утверждает другое – отсутствие необходимых средств на подписку.
Кстати, о спросе. Почему-то в подавляющем большинстве библиотек Москвы везде на самом почётном месте лежат подшивки на газету «Вечерняя Москва», на которую спроса действительно нет. Объяснение у начальников от культуры простое: ведь «Вечерняя Москва» из номера в номер освещает деятельность мэра. Мол, люди должны знать, где искать информацию о работе московских властей. Это первое.
И второе. Когда власть заинтересована в чём-то, её мало волнует, есть спрос или нет. Начальство заявило, что нынче в тренде Улицкая и Юзефович, – и всё, точка; без всякого изучения спроса этих авторов стали сразу же навязывать каждой библиотеке. Аргумент такой: библиотеки обязаны воспитывать хороший вкус. Но, на наш взгляд, хороший вкус могут привить и книги Юрия Козлова, и Владимира Личутина, и Александра Трапезникова. Однако сочинения этих авторов начальники рассылать по библиотекам не спешат. Как не хотят выделять деньги на подписку «ЛР». Видимо, московская власть боится, что народ узнает не только о том, где и сколько Собянин уложил кубов плитки, но и правда ли, что люди из его ближайшего окружения – Ликсутов и Ефимов – шикуют в зарубежных казино.
Остаётся одно: добиваться, чтобы правительство Москвы наконец перестало игнорировать литературную периодику и, сэкономив на укладке плитки, часть средств передало библиотекам на подписку не только официоза и откровенной «желтухи», но и на издания, занимающиеся освещением культуры и литературы.
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