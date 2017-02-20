Виктор МАРЬЯСИН ПОРТОВЫЙ ШТИЛЬ В ЗАКОЛДОВАННОЙ ГАВАНИ: ОТКУДА ЖДАТЬ ПОПУТНОГО ВЕТРА? (Часть вторая: В ХИТРОСПЛЕТЕНИЯХ КРИЗИСА)

Под впечатлением от общения с местными представителями среднего бизнеса обращаюсь к Главе Советско-Гаванского района Юрию Ивановичу Бухрякову , восстановившему из разрухи до избрания на свой пост завод железобетонных изделий, с неизбежно вытекающим из увиденного и услышанного вопросом: «За четверть века население района сократилось с 60 тысяч до нынешних 40 тысяч, в среднем по 800 человек в год. Отток, к сожалению, продолжается, как и в других отдалённых от краевого центра местах. По каким причинам – социальным, экономическим, политическим?»

(Продолжение. Начало в № 7)

«И тем и другим. Обещанный нам ПОЭЗ оказался пустышкой. Если край и район все свои обязательства по нему выполнили, то федеральное минэкономики Улюкаева не сделало ничего. И более трёх миллиардов, выделенных Москвой на инфраструктуру Советской Гавани, мы так и не получили. Если бы эти деньги отдали в район, они бы у нас уже заработали в виде инфраструктурных объектов. ПОЭЗ закрыли, теперь нам обещают режим Свободного порта вместе с Ванино. Для нас самое главное – создать условия для экономического роста каждого отдельного предприятия. Легче всего содрать с предпринимателя три шкуры за малейшую недоимку, вместо того чтобы хотя бы спросить: он платить не хочет или не может? Ведь на дворе кризис и бизнесу надо всячески помогать: снижением тарифов, налогов, кредитных процентных ставок, упрощением отчётности и стабильными правилами игры, а не наоборот. Я хорошо понимаю Терещенко и район ему выделил два миллиона двести тысяч в виде субсидий, хотя переработкой молока он мог бы заняться раньше, и мы бы компенсировали ему расходы. С другой стороны, крайминсельхоз ежегодно меняет правила субсидирования и пеняет Терещенко на его убытки, но ежегодно находит десятки миллионов сельхозпредприятиям в краевой собственности, которые в долгах как в шелках, хотя по сравнению с Терещенко в гораздо лучших условиях. У нас всё-таки север и мы принципиально закупаем для детсадов его сравнительно дорогое, но настоящее вкусное молоко. И если Терещенко не помочь, питание детей в районе ухудшится».

Трёхстороннее соглашение по ПОЭЗ, не выполненное... федеральным правительством

– А это прямо или косвенно повлияет на выбор людей: уезжать или оставаться?

– Разумеется. В данном вопросе не может быть мелочей. Если же брать экономику и ЖКХ района в целом, то здесь жизненно важную роль играет ввод новой ТЭЦ. Мы избавимся от котельных, горожане получат круглогодичную горячую воду, бюджет дополнительные доходы, ожидаем снижения тарифа на тепловую энергию. Это ещё и транспортная загрузка углём и свободное подключение потребителей. Однако ввод в эксплуатацию ТЭЦ перенесён с 2016 на 2018-й и нет гарантий, что следующий год будет последним. Там почти не осталось строителей из-за финансовых затруднений, работы остановлены на первом контуре теплотрассы. Хотя ТЭЦ можно было сдать в эксплуатацию ещё два года назад, если бы её начали строить сразу после докапитализации РусГидро в 2010-м. Каждый год переноса её запуска негативно сказывается на районе, усиливает миграционный отток самых разумных и работоспособных. Строительный комплекс часто буксует из-за слепых аукционов на понижение сметы по ФЗ-44, и из-за отсутствия жёсткого спроса с подрядчиков. Есть замороженные по этой причине объекты, однако в целом благодаря большой краевой и федеральной поддержке из большая часть построенных в крае по второму этапу программы переселения из аварийного жилья домов сдано в нашем районе: 925 человек переехали из разваливающихся бараков в благоустроенные квартиры. Проведено сейсмоусиление 18 многоквартирных домов, включая их утепление, ремонт фасадов и благоустройство дворов, хотя порой и через пень-колоду по тем же причинам. Главы поселений, несмотря на мизерные бюджеты, через софинансирование стараются делать по максимуму для благоустройства и ЖКХ, новый главврач районной больницы Толочко Надежда Васильевна со свежими силами взялась за её переоснащение, ремонт и привлечение в район недостающих врачей, а бизнесмены, поверившие в ПОЭЗ, вложились в торговые сети и сферу услуг. Вот только портового бума не получилось. Чтобы инвестиции оживили и диверсифицировали советско-гаванскую экономику, на государственном уровне нужно определить системные приоритеты, поставить чёткие цели, задачи, создать под них стимулирующие условия со стороны естественных монополий, ведущих банков, профильных ведомств и министерств, подвести удобную правовую базу, убрать препоны из административных барьеров. И не в отдельной портовой зоне, а в масштабе всего побережья в Татарском проливе. Ни один из этих пунктов по большому счёту не выполнен. До сих пор весь берег залива, кроме посёлков и то не всех, принадлежит оборонному ведомству, и самые востребованные земли исключены из хозяйственного оборота. Какое может быть при этом развитие? И это только один пример. Если интересно, повстречайтесь с главами поселений, местными жителями и потом расставим точки над «и»!

Челобитный бюджет

Чтобы понять, почему народ стремился на самый край российской земли и что его там удерживает, нужно увидеть всё своими глазами. До посёлка Лососина, где давно обосновались рыболовецкие фирмы, от города Советская Гавань – не более шести километров. В нём около трёх тысяч жителей, при том что когда-то было без малого шесть. По словам главы Лососины Алексея Долматова, видного мужчины с достойной трудовой биографией, отток местных жителей в последнее время замедлился, но не остановился. В поисках перспективы уезжают и молодые и зрелые. Те, кто здесь вырос, потом тоскуют и хотят вернуться обратно, настолько сильна природная магия морского залива, но получается не у всех. Основная причина отъездов – скромные условия местной жизни и притяжение сверкающих мегаполисов, которые перекачивают из трудовой провинции в свои ненасытные чрева материальные и финансовые потоки.

Для сравнения: на каждого живущего в Лососине ежегодно тратится примерно до семи тысяч рублей из муниципального и прочих бюджетов, на совгаванца-более десяти тысяч, на хабаровчанина более тридцати тысяч, на одного москвича свыше ста тысяч рублей, хотя лососинцы, с их весомыми уловами рыбы, в среднем производят не меньше, чем хабаровчане и москвичи.

«Мы как можем входим в районные, краевые программы, полностью заменили трубы по теплоснабжению и водоснабжению, обеспечиваем уборку снега и чистоту, однако своих денег у поселения не хватает ни на свою коммунальную технику, ни даже на дорожные знаки, – рассказывает Долматов. – Зато прокуратура штрафует по малейшему поводу. Одного меня уже тысяч на тридцать. Хотели обустроить территорию памятника погибшим в Великой Отечественной – для нас это священное место, подавали как полагается заявку на конкурс по краевой программе поддержи местных инициатив, но нам отказали в софинансировании и в прошлом и в позапрошлом году. При общей смете в миллион шестьсот тысяч местным сообществом пока собрали и вложили полмиллиона, и не получили ни рубля сверху. И так каждый год: пишешь заявки в край, проводишь собрания, тратишь бесценное время и гадаешь – дадут, не дадут. Это в корне неверно. Район за три года помог нам тремя грантами – на триста, сто пятьдесят и на двести тысяч, но ведь и его бюджетные возможности весьма ограничены. Должна быть какая-то разумная подушевая бюджетная норма для всех российских городов, посёлков и деревень. Тогда поселениям в глубинке можно будет планировать своё развитие. Иначе все разговоры о переселении на Дальний Восток – сотрясание воздуха. Хотят большие города иметь больше – пусть зарабатывают, но не за счёт предприятий, которые работают от них в отдалении. Вопрос о бюджетной норме подымали на разных уровнях ещё в 90-е, и к нему стоит вернуться».

– Как вы влияете на формирование своего бюджета, на экономику и что нужно сделать, чтобы в посёлке хотелось жить и не хотелось из него уезжать?

– Непосредственно на экономику мы не влияем, для этого у нас недостаточно финансов и полномочий. При этом в самой Лососине активно работают рыболовецкие, перерабатывающие, бункеровочные предприятия с серьёзными оборотами, и при увеличении муниципальной доли в консолидированном бюджете у нас бы появились совсем другие возможности для решения социальных и инфраструктурных задач. Для хозяйственного подъёма Лососине нужна железнодорожная ветка, ответвление от объездной дороги на мыс Вячеслава, площадки для перевалки грузов, мощные холодильники для заморозки рыбной продукции на 30 000 и на 20 000 тонн. Очень важно при этом не нарушать как в Ванино хрупкое экологическое равновесие. Если бы управляющая компания для ПОЭЗ занялась этим делом и заодно построила нам очистные, то ей бы цены не было. А так от ПОЭЗ сплошное разочарование. Сегодня нам нужны не отвлечённые льготы, а реальные проекты развития в интересах наших людей. Например, новая ТЭЦ будет без теплотрассы на Лососину для круглогодичной горячей воды. Вместо этого обещают котельную с теплотрассой за несколько сот миллионов, которую нужно делать быстрее, ведь от таких решений зависит желание местных жителей оставаться в посёлке или искать место получше. Взять медицину. Имеется хорошо оснащённая поликлиника, но при этом только один терапевт и с очень большой нагрузкой. За ней ещё закреплён городской микрорайон Курикша и её постоянно отвлекают от основной работы в медкомиссию военкомата. Часто вызывают в райцентр процедурную медсестру, хотя она очень нужна в посёлке. Давно ставим вопрос об открытии дневного стационара, чтобы местные жители, особенно старики, получали первичную помощь здесь и не мотались по мелочам в город. Для стационара нужны терапевт, дежурный фельдшер, медсестра. Вняв нашим просьбам, новый главврач районной больницы планирует нам ещё одного терапевта, в том числе для дневного стационара. И мы уже готовим ему квартиру.

– Начальник отдела здравоохранения администрации района Дмитрий Четвериков буквально сегодня мне рассказал, что Минобороны, привлекая медперсонал, не платит районной больнице за военные медосмотры. Хотя есть договор. С медициной пальму первенства по заинтересованному вниманию со стороны граждан делит, как правило, ЖКХ. А как у Вас?

– ЖКХ мы занимаемся ежедневно. У нас 24 многоквартирных дома, из них пять ТСЖ, в которых побольше порядка и организованности, чем в остальных, и выше процент коммунальных сборов. Правда, ТСЖ пытаются сэкономить на круглосуточной диспетчерской службе, и с этим приходится разбираться. А управляющие компании регулярно банкротятся из-за консолидированной ответственности за коммунальные долги жильцов – во многом из-за падения их доходов, поэтому убеждаем ресурсоснабжающие организации не замыкать все коммунальные платежи на УК, а взимать с жильцов индивидуально. Недавно у нас организовалось ещё одно ТСЖ. Это радует. ТСЖ было бы больше, но создание товарищества зависит от наличия подходящей кандидатуры на пост его председателя. А с этим пока проблема. Вместе с тем люди постепенно осознают: ключ к благополучию – в их самоорганизации в доме, на улице, в поселении, в повышении роли общественности при решении любых местных вопросов. В этом году хабаровский губернатор выделил значительные средства на поддержку территориального общественного самоуправления, и мы постараемся воспользоваться этой возможностью.

Поговорив с Долматовым, захожу в добротную поликлинику Лососины, в её недавно отремонтированный детсад, общаюсь с персоналом и посетителями и уже на улице полной грудью вдыхаю пьянящий воздух над огромным блюдцем залива. Ради этой ослепительной красоты, хороших заработков и распахнутых настежь возможностей русские люди преодолевали тысячи километров. Красота осталась, вот только заработки и возможности куда-то исчезли. Почему – в основном понятно, осталось узнать «как быть?»

С этой целью знакомлюсь с молодыми подвижниками крестьянского дела, встретить которых здесь, честно говоря, не надеялся. Первым из числа советско-гаванских предпринимателей новой производственно-аграрной волны по хорошему удивил Иван Сальников – интеллигентный молодой парень, выросший в Хабаровске, закончивший там академию экономики и права, успешно реализовавший себя в качестве финансового аналитика, после чего неожиданно для родни и коллег сменивший краевой центр на Советскую Гавань и ставший там целеустремлённым агропроизводителем. Накопленные до этого сбережения вложил в покупку возле посёлка Майский полуразрушенного промздания, накрыл там кровлю, вставил окна, восстановил помещения, поставил котёл отопления и занялся выращиванием кур и свиней.

В эту разруху заехал Иван Сальников

Новое хозяйство пришлось начинать в этих условиях

После ремонта советских развалин

Приподнятая целина

После первых реальных шагов в конце 2015-го Сальников получил триста тысяч рублей компенсации от района, в следующем 2016-м, когда пошло реальное производство – поддержка от района составила уже миллион. Самое трудное, по его словам, не крестьянский от зари до зари труд, он только радость, а убедить своих близких: в том, что он переехал из городского офиса на сельскую ферму и от него теперь пахнет навозом вместо дезодоранта, нет ничего зазорного. Жёны декабристов за мужьями ехали в ссылку, а тут добровольный выбор. После нелёгкого периода сомнений и привыканий его жена стала ему надёжной соратницей и помощницей. Решение уехать в глубинку Алексей объясняет просто: в большом городе не развернуться, все кругом зажимают, а в районе простор, никто не мешает, местная власть помогает, и чувствуешь себя настоящим хозяином. Свою курятину и свинину Иван реализует на местном рынке и планирует заняться крупным рогатым скотом. Свою живность растит без антибиотиков, сетует на засилье свинины из других регионов и от южных торговцев без справок и документов, за которые лично он добросовестно платит. Но при всех «за» и «против» в будущее смотрит с обоснованным просчитанным оптимизмом. Как-никак за плечами торгово-технологический факультет.

Новый свинарник

Ещё одним откровением стало знакомство с 43-летним Иваном Дыбой – генеральным директором ООО «Акватика». Его тоже можно назвать аграрием только на водной ниве. Иван Иванович один из первопроходцев на поприще аквакультуры в Хабаровском крае. Он не хочет мириться с тем, что аквакультура, то есть искусственное выращивание рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей, в соседнем Китае даёт под сотню миллионов тонн съедобной продукции и превышет объёмы традиционного лова, а в нашем крае близка к нулю. Хотя наши холодные чистые воды благоприятней мутных китайских для выращивания гребешка, трепанга и прочих деликатесов. Например, гребешок в тёплой мутной воде умирает или теряет свои вкусовые качества. В одном Татарском проливе можно производить десятки тысяч тонн аквапродукции на внутренний рынок и в тот же Китай, то есть создать сопоставимую с рыболовством отрасль и тем самым дать мощный импульс для создания многих десятков процветающих береговых поселений от Владивостока до Магадана.

Через три года на этом строящемся около бухты Бяудэ заводе ООО «Акватика» ожидается первый урожай гребешка и трепанга. Если его землю не заберет военное ведомство.

Трепет дальневосточного трепанга. Родительская особь для будущего потомства.

Ещё один деликатес от ООО «Акватика» – морской гребешок

«Мой знакомый китайский научный сотрудник Янг,– переворачивает мои представления Иван Дыба,– после поездки в Советскую Гавань сказал мне примерно следующее: как странно, что возле вашего моря живут бедные люди, возле нашего моря живут люди богатые! По мнению Янга, благодаря российским чиновникам и законам в настоящее время Китай, а не Россия, является мировым лидером в этой области. И ему трудно что-либо возразить. Дело в том, что побережье в Татарском проливе давно распределено среди рыболовецких фирм, но используется не более трёхсот метров вглубь моря. В Китае вся морская прибрежная полоса на глубину в километр с двойным назначением– для рыболовства и аквакультур. У нас только для рыболовства. Переход к двойному использованию требует законодательных изменений на уровне Государственной Думы. Полпред Юрий Трутнев и министр Александр Галушка взяли этот вопрос под контроль – остаётся надеяться, что необходимые решения будут приняты как можно быстрее. В самом заливе Советская Гавань всё упирается в то, что вся прибрежная территория, за исключением поселений, принадлежит оборонному ведомству. «Гражданской» можно назвать только морскую воду. Мы с трудом нашли кусок муниципальной земли около бухты Бяудэ, взяли его в аренду, построили завод и планируем выращивать гребешка, трепанга. Более десяти лет веду переписку с минобороны о передаче бесхозных участков земли для хозяйственных целей. Бесполезно. Нет должной поддержки и от Хабаровского филиала ТИНРО, который не считает наше направление перспективным. Дескать, искусственно выращивать ничего не надо, море у нас богатое и в нём можно всё добывать. Однако в действительности после беспощадного браконьерского лова, в том числе по лицензиям, морское дно выбрали до нуля. Кстати, трепанг и гребешок хорошо очищают воду, ещё лучше это делают водоросли, которые можно использовать для оздоровления даже таких загрязнённых участков, как у ванинских терминалов. В Приморье это уже практикуется».

– Кто поддерживает ваши проекты?

– Пока на посту председателя краевого рыбного комитета был Сергей Рябченко, он активно продвигал тему аквакультуры и всячески нам помогал. Потом всё заглохло. Зато развитие этой отрасли энергично продвигает Приморский край. Там при участии губернатора и ТИНРО несколько лет подряд создаются современные биотехнопарки. По этой позиции наш край от Приморья отстаёт всё больше и больше.

После Сальникова и Дыбы моим сельхоз-просвещением занялся Михаил Киселёв – руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, получивший краевой грант в полтора миллиона на создание тепличного комплекса. Михаил вырос в селе и крестьянское дело знает с младых ногтей. Мог бы получить грант ещё раньше, но взятая им земля в городских границах Советской Гавани не подпадала под гранты, и ему пришлось опять брать участок, но уже в Заветах Ильича и переезжать туда на постоянное жительство. На арендованном в Заветах гектаре хочет поставить пяток теплиц. По весне собирается закладывать первую, чтобы в июне-июле получить урожай огурцов, помидоров и перца, а в зимнее время– лук, петрушку, салат и прочую зелень. Планируемый урожай не ниже пятидесяти тонн. Теплицы зимой можно утеплять снегом снаружи без всякого отопления и внутри при температуре +10 всё нормально растёт. Если начатое им дело пойдёт как задумано, собирается запустить линию по консервации. В его машине едем на арендованный им участок. Место уже расчищено, выровнено, траншеи под фундамент готовы. Львиная часть затрат ушла на заводские металлоконструкции и покрытие из поликарбоната. Кредит от краевого минсельхоза получил быстро, без всяких откатов. Как объяснил мне потом начальник управления развития сельхозтерриторий в краевом Минсельхозе Андрей Романченко, в отдалённых районах края такая поддержка с нуля оказывается всем желающим, в южных только тем, кто уже что-то делает. Свежий перспективный проект – субсидирование кооперативов, для их создания достаточно пяти человек. В целом краевая грантовая поддержка за четыре последних года начинающим фермерам и семейному животноводству выросла в три с лишним раза. И Киселёв этой поддержкой воспользовался. «Местные магазины и в Заветах и в соседних посёлках ,– воодушевляется Михаил,– готовы хоть сейчас принимать мою свежую продукцию прямо со стеллажей, а не возить из Хабаровска крупными партиями, при которых выше потери и ниже качество. Моё правило – никакой химии. Как учила меня матушка: не жалей навоз – огурцов будет воз. Пора переходить на натуральные овощи с того, что нам толкают китайцы. Японские, которые выращивают под Хабаровском, не лучше китайских, потому что гидропоника это по сути химия, а настоящий вкус может дать только живая земля. Мой знакомый предприниматель из Заветов Павел Марченко, имеющий свою небольшую теплицу, купил недавно японские огурцы в Хабаровске и сравнил со своими. Если у его огурцов живой запах, то японские – словно мёртвые и при проверке прибором показывают многократное превышение по нитратам. Можете спросить у него сами.