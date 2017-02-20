Алексей ШОРОХОВ. ПРИВАТИЗАЦИЮ 2.0 СПР НЕ ПЕРЕЖИВЁТ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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20/02/2017УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».
Алексей ШОРОХОВ. ПРИВАТИЗАЦИЮ 2.0 СПР НЕ ПЕРЕЖИВЁТ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)
1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?
2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?
3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?
Алексей ШОРОХОВ, поэт, секретарь СП России
1. Союз писателей России едва-едва пережил Приватизацию 1.0. Многое, если не всё «перераспределив в надёжные руки». Приватизацию 2.0 в пользу «ещё более эффективных» управленцев СПР не переживёт. А я думаю, что речь идёт именно об этом. Хотя бы потому, что начнутся новые бесконечные суды и издевательские комментарии в прессе, и мнение читателя – и так уже невысокое – о писателях станет ещё отвратительнее. Я, как и 99% моих коллег, в переделкинских махинациях не участвую и не хочу разделять с участвующими «равную долю позора». И ещё – сегодня в СПР на Комсомольском, при всех недостатках, существует реальная товарищеская атмосфера, что особенно важно для писателей не из Москвы (у них есть ЦДЛ), а всей огромной России. Боюсь, что при новых «государственниках» воцарится система отношений царь–дворня–холопы...
2. У власти есть хорошо прикормленная армия пропагандистов в СМИ и социальных сетях, есть «свои», раскрученные писатели. Я думаю, ей не до проблем СПР. Да и объединённый союз ей не нужен – это же отдельное министерство с такими невменяемыми работниками, как Пушкин, Лермонтов или Булгаков...
3. Я думаю, что на съезде ничего кардинального не произойдёт. Писательская Большая Россия не пойдёт на новые 90-е, а проблема реального отсутствия большого харизматичного лидера должна решиться со временем. Во всяком случае, надеюсь, писатели не позволят навязать его себе извне.
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