Алексей ШОРОХОВ. ПРИВАТИЗАЦИЮ 2.0 СПР НЕ ПЕРЕЖИВЁТ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

Алексей ШОРОХОВ, поэт, секретарь СП России

1. Союз писателей России едва-едва пережил Приватизацию 1.0. Многое, если не всё «перераспределив в надёжные руки». Приватизацию 2.0 в пользу «ещё более эффективных» управленцев СПР не переживёт. А я думаю, что речь идёт именно об этом. Хотя бы потому, что начнутся новые бесконечные суды и издевательские комментарии в прессе, и мнение читателя – и так уже невысокое – о писателях станет ещё отвратительнее. Я, как и 99% моих коллег, в переделкинских махинациях не участвую и не хочу разделять с участвующими «равную долю позора». И ещё – сегодня в СПР на Комсомольском, при всех недостатках, существует реальная товарищеская атмосфера, что особенно важно для писателей не из Москвы (у них есть ЦДЛ), а всей огромной России. Боюсь, что при новых «государственниках» воцарится система отношений царь–дворня–холопы...

2. У власти есть хорошо прикормленная армия пропагандистов в СМИ и социальных сетях, есть «свои», раскрученные писатели. Я думаю, ей не до проблем СПР. Да и объединённый союз ей не нужен – это же отдельное министерство с такими невменяемыми работниками, как Пушкин, Лермонтов или Булгаков...

3. Я думаю, что на съезде ничего кардинального не произойдёт. Писательская Большая Россия не пойдёт на новые 90-е, а проблема реального отсутствия большого харизматичного лидера должна решиться со временем. Во всяком случае, надеюсь, писатели не позволят навязать его себе извне.