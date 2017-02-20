Сергей ЕСИН. КАЛИБР НЕ ТОТ! (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

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НОВОСТИ

  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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СТАТЬИ Свежий номер №08. 03 марта 2017

Сергей ЕСИН. КАЛИБР НЕ ТОТ! (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?

3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?


 

Сергей ЕСИН,

прозаик, зав. кафедрой литературного мастерства Литературного института им. А.М. Горького

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1. Припоминается мне что-то вроде пленума в кабинете В.Н. Ганичева, когда собственно его или выдвигали или рекомендовали вместо ушедшего из руководства Ю.В. Бондарева. Я, кажется, единственный тогда был «против». Аргументируя тем, что полагал: мы должны избрать писателя такого калибра, чтобы он по уличному телефон-автомату – тогда ещё были на улицах телефон-автоматы и не было ни мобильников, ни пейджеров – мог связаться с президентом страны, и никакой секретарь не позволил бы себе вольности с президентом не соединить. Отсюда все и сложности.

Значение писателя и той группы, которую он представляет, зависит от личности и персонально им написанного. Примеры? Шолохов, Распутин, Астафьев, Белов, Кузнецов. Ныне это Прилепин, Поляков, Варламов, даже Куняев. А тут… Калибр оказался не тот! А по боевому патрону и ствол. Союз писателей потерял тот государственный авторитет, который был при Бондареве и Михалкове. По своему общенародному значению этим писателям не нужно было подлаживаться к той или иной группе.

Причиной конфликта стали также и те материальные возможности, которыми Союз ещё обладал. Блины на этой масленице раздавались только своим! Премии, дачи и пр. и пр. Сколько об этом писалось! Взгляните, какими писателями было заселено Переделикино первого созыва! Теперь же – почти маленькое семейно-дружеское предприятие. А где литература?

 

2–3. Заинтересована ли в писательской консолидации власть? После всё и всех читавшего Сталина в качестве письма хоть как-то разбирался отдел культуры ЦК, ведь и неблагодарного Солженицына «Новый мир» напечатал с благословения Генсека. Допускаю, что нынче хоть как-то над схваткой может стоять, разбираясь в духовно-творческой составляющей литературы, Владимир Толстой. Тем не менее, думаю, что государство в консолидации заинтересовано, но не в ораве плохо пишущих граждан, выдающих себя за писателей. Целому ряду творческих людей и с той, и с другой стороны делить нечего, у них есть уважение и к мастерству, и к замыслам оппонентов, но как их объединить? Одни не могут забыть родственных чувств, другие преисполнены зависти к чужой изворотливости или удаче. Государству, думаю, хотелось бы иметь что-то вроде Академии Бессмертных, как во Франции. Но кто будет набирать? В.Толстой, В.Сурков или В.Ганичев? И хуже всего, если за это примется Съезд!

 

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