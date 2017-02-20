Сергей ЕСИН. КАЛИБР НЕ ТОТ! (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

Сергей ЕСИН,

прозаик, зав. кафедрой литературного мастерства Литературного института им. А.М. Горького

1. Припоминается мне что-то вроде пленума в кабинете В.Н. Ганичева, когда собственно его или выдвигали или рекомендовали вместо ушедшего из руководства Ю.В. Бондарева. Я, кажется, единственный тогда был «против». Аргументируя тем, что полагал: мы должны избрать писателя такого калибра, чтобы он по уличному телефон-автомату – тогда ещё были на улицах телефон-автоматы и не было ни мобильников, ни пейджеров – мог связаться с президентом страны, и никакой секретарь не позволил бы себе вольности с президентом не соединить. Отсюда все и сложности.

Значение писателя и той группы, которую он представляет, зависит от личности и персонально им написанного. Примеры? Шолохов, Распутин, Астафьев, Белов, Кузнецов. Ныне это Прилепин, Поляков, Варламов, даже Куняев. А тут… Калибр оказался не тот! А по боевому патрону и ствол. Союз писателей потерял тот государственный авторитет, который был при Бондареве и Михалкове. По своему общенародному значению этим писателям не нужно было подлаживаться к той или иной группе.

Причиной конфликта стали также и те материальные возможности, которыми Союз ещё обладал. Блины на этой масленице раздавались только своим! Премии, дачи и пр. и пр. Сколько об этом писалось! Взгляните, какими писателями было заселено Переделикино первого созыва! Теперь же – почти маленькое семейно-дружеское предприятие. А где литература?

2–3. Заинтересована ли в писательской консолидации власть? После всё и всех читавшего Сталина в качестве письма хоть как-то разбирался отдел культуры ЦК, ведь и неблагодарного Солженицына «Новый мир» напечатал с благословения Генсека. Допускаю, что нынче хоть как-то над схваткой может стоять, разбираясь в духовно-творческой составляющей литературы, Владимир Толстой. Тем не менее, думаю, что государство в консолидации заинтересовано, но не в ораве плохо пишущих граждан, выдающих себя за писателей. Целому ряду творческих людей и с той, и с другой стороны делить нечего, у них есть уважение и к мастерству, и к замыслам оппонентов, но как их объединить? Одни не могут забыть родственных чувств, другие преисполнены зависти к чужой изворотливости или удаче. Государству, думаю, хотелось бы иметь что-то вроде Академии Бессмертных, как во Франции. Но кто будет набирать? В.Толстой, В.Сурков или В.Ганичев? И хуже всего, если за это примется Съезд!