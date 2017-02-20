Сергей ШАРГУНОВ. ГЛАВНОЕ ЗАЩИТИТЬ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?

3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?