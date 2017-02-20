Сергей ШАРГУНОВ. ГЛАВНОЕ ЗАЩИТИТЬ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

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НОВОСТИ

  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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СТАТЬИ Свежий номер №08. 03 марта 2017

Сергей ШАРГУНОВ. ГЛАВНОЕ ЗАЩИТИТЬ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ (Ответы на блиц-опрос «ЛР» по ситуации вокруг Союза писателей России)

1. Не так давно в печати появилось письмо одной группы литераторов с требованием создать оргкомитет по подготовке Съезда Союза писателей России и кардинально перестроить работу СП России. Этой группе тут же в резкой форме ответила другая, близкая к нынешнему руководству СПР. А ведь и та, и другая группы состоят в основном из государственников. В чём же, по вашему мнению, причина конфликта?

2. Насколько, на ваш взгляд, власть заинтересована в консолидации писательского сообщества?

3. Ваш прогноз: чем закончится конфликт двух писательских групп и что решит Съезд писателей?


 

Сергей ШАРГУНОВ,

депутат Государственной Думы РФ,

главный редактор сайта «Свободная пресса»

16 Shargunov

1. Главное, на мой взгляд, защитить пространство культуры: толстые журналы, литературные издания, библиотеки и музеи. Им всё хуже. Их гонят из помещений! А как плохо живут наши заслуженные переводчики! Кого заботит ныне тяжело больной Юрий Иванович Архипов, за свои мастерские переводы получивший гроши? Вопрос не в склоках и противостояниях, а в том, как собрать творческие силы России, сшить разорванную на клочки ткань культуры. По телевизору, например перед программой «Время», должны читать стихи современных поэтов и классиков. Надежды на перемены в образовании (сколько наломано в школе и вузе!) связываю с Обществом русской словесности.

 

2–3. Думаю, консолидация нужна всем. И надеюсь, очередной писательский Съезд приведёт не к очередному размежеванию, а к соединению усилий, чтобы добиться всего того, о чём я сказал.

 

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