Владимир КОСТРОВ: МУДРОСТЬ ПОЭТА

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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20/02/2017УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».
Владимир КОСТРОВ: МУДРОСТЬ ПОЭТА
Порой невозможно избавиться от ощущения, что наша медийная сфера выбраковывает людей по признаку достоинства и чести – тех самых, за которые и должны присуждать премии.
…Когда-то на переломе 1980–90-х гг. Владимир Андреевич Костров не захотел участвовать в «плясках», затеянных его ближайшими товарищами по цеху вокруг самих себя, и писательская среда отплатила ему годами замалчивания – как стихов, так и вольных мыслей «в сторону». После боле чем двадцатилетнего перерыва стихи Владимира Андреевича, бывшего одним из постоянных авторов «Нового Мира», сегодня печатают лишь два журнала – «Дети Ра» Евгения Степанова и «День и Ночь» Марины Савиных. Достигший 80-летия, он, один из самых светлых «переделкинских затворников», редко говорит с трибун, регулярно навещая самые значимые события литературного «сегодня». С избранными фрагментами его недавней речи на заседании издательского совета Русской Православной Церкви, посвящённом выходу книги Александра Орлова «Разнозимье», мы и хотим вас познакомить.
17 февраля. Издательский совет Русской Православной Церкви. Вечер, посвящённый выходу поэтической книги «Разнозимье». Слева направо: Константин СКВОРЦОВ, Галина КЛИМОВА, Владимир КОСТРОВ, Марина САВВИНЫХ, Александр ОРЛОВ. Фото Андрея Савченко
«Если и выражать претензии к нашему веку, она, главным образом, выразится в том, что из всех нас пытаются сделать «политических животных», свести человеческую душу к примитиву, сделать возможным в культуре «торжество плоти». Истинная поэзия сражается с этой тенденцией каждый день, каждую секунду, поскольку она есть явление аксиоматическое, недоказанное, но и весь мир наш, как и поэзия, аксиоматичен», – мыслит Владимир Андреевич.
Уместно припомнить: автор определения «человек есть животное политическое» – Аристотеле.
Костров, конечно же, спорит о человеке даже не с ним, но с трактовкой человека в нашем едва начавшемся тысячелетии, опирающейся на крайне редуцированное определение великого философа. Главное отличие нас сегодняшних от эллинов состоит в том, что сегодня абсолютное большинство работников даже самых «развитых» обществ являются безвольными зрителями «театра политических и экономических конъюнктур», используемыми лишь на выборах, результаты которых – заведомо предрешённая величина.
«Торжество плоти» – тот самый инструмент, которым в культуре стараются вынудить зависимых людей к мысли о том, что никакого Высшего Суда нет, а сама жизнь исключительно биологична, и, следовательно, «всё позволено».
Продажное «рыночное» искусство способствует закреплению этой вздорной мысли в массовом сознании: омерзительные спектакли, пошлая музыка и живопись и пошлейшая же литература суть механизмы «приведения приговора в исполнение», измельчения великих мечтаний. Смирится ли с этим истинная поэзия, зовущая человека к неколебимому достоинству на Земле и завоёванному блаженству уже вне её?
«Давнишний марксистский постулат гласил: материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях, и мы каждый раз забывали спросить, кто именно даёт нам эту реальность в этих самых ощущениях? Перефразируя этот штамп, можно говорить о том, что поэзия есть реальность, данная нам в эстетическом переживании, и, вероятно, тем же самым лицом, что даёт и материю, и ощущения. Им, судя по всему, является Создатель», – продолжает Владимир Андреевич.
Какая простая мысль! Всё рано или поздно упирается в Бога, взывания которого к человеку глупо не слышать. По словам поэта, именно поэзия выражает величайшую мечту человека (как и любого другого существа) – о бессмертии.
«Все великие религии насквозь поэтичны, в сердцевине их – высочайшие поэтические тексты. Именно потому, несмотря на аксиоматичность всех человеческих гипотез и констант, поэт должен писать так, будто бы бытие Бога уже доказано…», – возможно ли более высокое определение?
«…потому что Бог русской литературы – не литературный критик, и понятие высшего суждения о жизни и судьбе каждого из нас – существует», – заключает Владимир Андреевич.
Из личных бесед с ним я вынес многажды повторяемое «Это решается не нами. Это уже решено там»… Постоянное слышание высоких инстанций, в которых, в отличие от земных, действительно разрешают главное, создавая не политиканские «симулякры», но саму судьбу, – свойство редчайшее, и Владимир Андреевич Костров – наглядное подтверждение тому.
Сергей АРУТЮНОВ
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