Сколько человек читает «толстые» журналы в интернете

Редакторы «толстых» журналов на встречах с читателями говорят, что, дескать, у нас упала подписка, зато нас читают в интернете. Давайте проверим этот факт.

Если верить статистике «Рамблера» за последний месяц «Журнальный зал» посетило 308 человек, всего 639 просмотров.

Допустим, что счётчик на сайте установлен коряво и неправильно считает просмотры. Посмотрим статистику поисковых запросов. Статистика «Яндекс. Подбор слов» говорит, что за последний месяц по словосочетанию «журнальный зал» был осуществлён 5 371 запрос, включая туда такие запросы как «журнальный столик в зал» или «издательство журнальный зал вакансии» и т.д.

Google Trends показывает, что динамика запросов по поиску «журнальный зал» упала в 2 раза по сравнению с пиком, который был в 2012 году.

Разброс цифр велик, по всей видимости, из-за разных алгоритмов подсчёта, но даже если взять верхнюю цифру, помноженную на два, предположив, что такое же количество человек ищут «журнальный зал» в Google, «толстые» журналы в интернете соберут 10 тысяч запросов. Это оптимистичный показатель, в реальности один человек может сделать несколько запросов. То есть в лучшем случае «толстяки» в интернете читает максимум 5 тысяч человек в стране. Ещё меньше человек читают «толстые» журналы с телефонов и планшетов, здесь верхние цифры по запросам – 498 и 224 («Яндекс. Подбор слов»). Это говорит о том, что молодёжь «толстые» журналы практически не читает и даже не подозревает об их существовании.

В № 9 журнала «Дружба народов» Евгений Садуллаев, увидев рейтинг журнальных публикаций, тоже задался подобным вопросом:

«Почему нельзя было указать количество просмотров? (То же самое касается и идущего ниже «Рейтинга журнальных публикаций, выставленных в июне»). Рейтинг без статистики – не столько даже сомнителен, сколько малопоказателен. Что означает первое или пятое место того или иного издания (публикации)? Сколько людей его «кликнуло»? Тут ведь как раз и возможен выход на определение аудитории «толстяков» – ради чего всё это, видимо, и затевалось».

Думаю, Евгений догадывается, что реальные цифры не указаны из-за их мизерной величины, ведь если указать Игорь Губерман – 37 просмотров, Александр Кушнер – 24 просмотра и т.д., читатели только посмеются.

В общем, «толстые» журналы умирают не только в бумажном, но и в электронном варианте, что бы ни говорили их редактора.

Григорий ШУВАЛОВ