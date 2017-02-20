МЕЖДУ НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВОМ

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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20/02/2017УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».
МЕЖДУ НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВОМ
Книга профессора З.К. Тарланова «Язык – культура – история» (Махачкала) необычна и поучительна во многих отношениях, поскольку, будучи посвящена актуальным вопросам языкознания, проблемам истории культуры, образовательной системы и науки, тем не менее, адресована самому широкому и взыскательному читателю. Она включает в себя статьи и очерки автора за последние два десятка лет и даёт развёрнутую панораму тесных и плодотворных взаимодействий и взаимоотношений не только между наукой и обществом в нашем недавнем прошлом (в период с 60-х годов прошлого века до наших дней), но и между разными звеньями образования и культуры, средствами массовой информации, вузами различных типов, а также между культурами и народами Советского Союза и Российской Федерации. Словом, действительно качественную панораму того, как у нас в стране традиционно решались общественно значимые проблемы в этой области и сфере практического приложения знаний.
Почти все материалы сборника были опубликованы в центральной печати в советский и постсоветский период и получили глубокий отклик, использовались в качестве учебного пособия по русской речевой культуре, анализировались в научной среде и служили образцом профессионального подхода к данной тематике. Они актуальны до сих пор и будут востребованы ещё очень долго, поскольку на них учатся и студенты, и сами преподаватели, и научные работники. Эти статьи, скажу больше, мотивированы исторически и ценны не только своей научностью, но художественностью слова. Тарланов не только профессор, он исследователь-писатель, свидетель противоречивой, драматической и вместе с тем поучительной истории СССР и России в ХХ веке и на рубеже нового столетия. Свидетель объективный и непредвзятый, преданный и любимый сын русского и дагестанского народов, неотрывный от них по своей сути.
Один из основных тезисов автора: «Языки во все времена служили не только средством развития этнических культур. Многие из них преодолевали собственные границы, трансформируясь в языки межэтнические и международные, нередко вступая в соперничество с себе подобными. Это соперничество особенно отчётливо проявилось после Второй мировой войны. Очевидно, что международные языки, будучи таковыми, не могут оставаться в рамках этнокультурно обусловленных стилистических подсистем. Они неизбежно упрощаются и стилистически, тем самым неуклонно утрачивая собственную внутреннюю форму и этнокультурные коннотации». Эти вопросы, поставленные Тарлановым, также обсуждаются в ряде очерков данной книги. А читается она, несмотря на некоторую наукообразность, довольно легко. До Киева, как говорится, доведёт…
Александр ТРАПЕЗНИКОВ
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