МЕЖДУ НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВОМ

Книга профессора З.К. Тарланова «Язык – культура – история» (Махачкала) необычна и поучительна во многих отношениях, поскольку, будучи посвящена актуальным вопросам языкознания, проблемам истории культуры, образовательной системы и науки, тем не менее, адресована самому широкому и взыскательному читателю. Она включает в себя статьи и очерки автора за последние два десятка лет и даёт развёрнутую панораму тесных и плодотворных взаимодействий и взаимоотношений не только между наукой и обществом в нашем недавнем прошлом (в период с 60-х годов прошлого века до наших дней), но и между разными звеньями образования и культуры, средствами массовой информации, вузами различных типов, а также между культурами и народами Советского Союза и Российской Федерации. Словом, действительно качественную панораму того, как у нас в стране традиционно решались общественно значимые проблемы в этой области и сфере практического приложения знаний.

Почти все материалы сборника были опубликованы в центральной печати в советский и постсоветский период и получили глубокий отклик, использовались в качестве учебного пособия по русской речевой культуре, анализировались в научной среде и служили образцом профессионального подхода к данной тематике. Они актуальны до сих пор и будут востребованы ещё очень долго, поскольку на них учатся и студенты, и сами преподаватели, и научные работники. Эти статьи, скажу больше, мотивированы исторически и ценны не только своей научностью, но художественностью слова. Тарланов не только профессор, он исследователь-писатель, свидетель противоречивой, драматической и вместе с тем поучительной истории СССР и России в ХХ веке и на рубеже нового столетия. Свидетель объективный и непредвзятый, преданный и любимый сын русского и дагестанского народов, неотрывный от них по своей сути.

Один из основных тезисов автора: «Языки во все времена служили не только средством развития этнических культур. Многие из них преодолевали собственные границы, трансформируясь в языки межэтнические и международные, нередко вступая в соперничество с себе подобными. Это соперничество особенно отчётливо проявилось после Второй мировой войны. Очевидно, что международные языки, будучи таковыми, не могут оставаться в рамках этнокультурно обусловленных стилистических подсистем. Они неизбежно упрощаются и стилистически, тем самым неуклонно утрачивая собственную внутреннюю форму и этнокультурные коннотации». Эти вопросы, поставленные Тарлановым, также обсуждаются в ряде очерков данной книги. А читается она, несмотря на некоторую наукообразность, довольно легко. До Киева, как говорится, доведёт…

Александр ТРАПЕЗНИКОВ