МЕЖДУ НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВОМ

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НОВОСТИ

  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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СТАТЬИ Свежий номер №08. 03 марта 2017

МЕЖДУ НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВОМ

Книга профессора З.К. Тарланова «Язык – культура – история» (Махачкала) необычна и поучительна во многих отношениях, поскольку, будучи посвящена актуальным вопросам языкознания, проблемам истории культуры, образовательной системы и науки, тем не менее, адресована самому широкому и взыскательному читателю. Она включает в себя статьи и очерки автора за последние два десятка лет и даёт развёрнутую панораму тесных и плодотворных взаимодействий и взаимоотношений не только между наукой и обществом в нашем недавнем прошлом (в период с 60-х годов прошлого века до наших дней), но и между разными звеньями образования и культуры, средствами массовой информации, вузами различных типов, а также между культурами и народами Советского Союза и Российской Федерации. Словом, действительно качественную панораму того, как у нас в стране традиционно решались общественно значимые проблемы в этой области и сфере практического приложения знаний.


6 7 TarlanovПочти все материалы сборника были опубликованы в центральной печати в советский и постсоветский период и получили глубокий отклик, использовались в качестве учебного пособия по русской речевой культуре, анализировались в научной среде и служили образцом профессионального подхода к данной тематике. Они актуальны до сих пор и будут востребованы ещё очень долго, поскольку на них учатся и студенты, и сами преподаватели, и научные работники. Эти статьи, скажу больше, мотивированы исторически и ценны не только своей научностью, но художественностью слова. Тарланов не только профессор, он исследователь-писатель, свидетель противоречивой, драматической и вместе с тем поучительной истории СССР и России в ХХ веке и на рубеже нового столетия. Свидетель объективный и непредвзятый, преданный и любимый сын русского и дагестанского народов, неотрывный от них по своей сути.

Один из основных тезисов автора: «Языки во все времена служили не только средством развития этнических культур. Многие из них преодолевали собственные границы, трансформируясь в языки межэтнические и международные, нередко вступая в соперничество с себе подобными. Это соперничество особенно отчётливо проявилось после Второй мировой войны. Очевидно, что международные языки, будучи таковыми, не могут оставаться в рамках этнокультурно обусловленных стилистических подсистем. Они неизбежно упрощаются и стилистически, тем самым неуклонно утрачивая собственную внутреннюю форму и этнокультурные коннотации». Эти вопросы, поставленные Тарлановым, также обсуждаются в ряде очерков данной книги. А читается она, несмотря на некоторую наукообразность, довольно легко. До Киева, как говорится, доведёт…

 

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

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