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ЖЕНЩИНА – ЧЕЛОВЕК – ГОСУДАРЫНЯ. «Тяжела ты, Шапка Мономаха …»
Екатерина Великая – одна из самых ярких женщин нашей страны. Видимо, поэтому показ был приурочен к отмечаемому у нас в стране Международному женскому дню 8 марта.
Вопрос сложности такого явления как монарх, в котором сочетаются, с одной стороны, человек, с его страстями, привычками и, с другой стороны, государственная власть, отнюдь не праздный. От того, насколько человек в монархе подчиняется государю, как определяется линия поведения монарха, часто зависят судьбы как отдельных людей, так и целых народов. Трудно судить обо всех причинах отречения Николая Второго, но достоверно известно, что отречение в пользу брата Михаила, а не в пользу сына Алексея было продиктованно именно отцовскими чувствами. Делегация Государственной Думы настаивала на Алексее, но царь настоял на Михаиле. Лучше от этого стало или хуже – вопрос другой, но факт остается фактом: отец повлиял на государя: «Прошу понять чувства отца», – был его ответ. Другой монарх – Сталин (что бы там ни говорили, Сталин образца 1940-х обладал истинно монархической властью: он один управлял страной и один взял на себя за неё ответственность) отказался вызволять из гитлеровского плена своего старшего сына. Если бы человек пересилил государя, на следующий день миллионы отцов потребовали бы вернуть из плена их сыновей. Что было бы со страной – трудно представить.
Очень интересно внутренняя борьба человека и государя показана в многосерийном фильме «Екатерина Вторая. Взлёт», который прошел по Первому каналу в начале марта. Там была показана ещё одна компонента – женская. Перед нами Екатерина Великая – женщина, взявшая на себя ответственнось за Россию в непростое для неё время. (А когда у нас было «простое» время?)
Большая часть фильма проходит на фоне её желания обрести простое женское счастье: нормальную семью, законных детей, надежного мужа. Однако это оказывается не в её силах. Она постоянно вынуждена действовать как императрица. Брак с Григорием Орловым ставит под вопрос династию Романовых. (А там ведь и так не всё просто; муж Екатерины не Романов, а Голштейн-Готторп, и романовской крови в нём минимум; сама Екатерина вообще не Романова; но она хотя бы из древнего владетельного рода Асканиев, видимо, поэтому её воцарение не вызвало протестов среди европейских монархов; Григорий Орлов же – хоть и дворянин, но не высокого происхождения; а вот это могло спровоцировать протесты и непризнание новой монархии.) Уравнивание в правах наследования Павла и Алексея создаёт династический конфликт. Брак императрицы и брак простой женщины сильно отличаются. Элита страны воспринимает этот возможный брак, мягко говоря, неоднозначно. Сам Григорий Орлов ведёт себя неподобающе будущему супругу императирицы. В конце концов венчание с Орловым отменяется. Алексей Григорьевич так и остаётся графом Бобринским.
Интересно, многие решились бы опробовать на себе прививку против оспы, которая в те времена выкашивала целые страны? А Екатерина не просто решилась, но сделала это первой в России, чем подала пример всей стране.
Екатерина вынуждена была действовать так, что обычному человеку это может показаться диким. Но это требования положения и династии. Император не только высшее государственное лицо, но и биологический продолжатель династии. Как убедиться в детородном здоровье наследника Павла? Тем более, что есть сомнения в наследственности. Причем это XVIII век. Медицина ещё не умеет определять жизнеспособность сперматозоидов и т.п. Путь один – испытания на живой женщине. И чувства, что Софьи Чарторыжской, что наследника Павла, императрицу не волнуют. Там, где стоит вопрос продолжения династии, преемственности власти, эмоциям места нет.
Попытка побыть простым человеком может привести к обману. Екатерина, помня, через какое унижение прошла она сама, когда решали, будет она невестой наследника или нет, поверила на слово принцессе Вильгельмине. Но жестоко ошиблась.
И из таких жестких, а часто жестоких действий и решений состоит жизнь властителя. Друзей и подруг нет. Есть подданые, есть подчиненные, слуги. Ибо дружба предполагает равенство, а равных императрице в стране нет.
Вот это постоянное раздвоение, постоянное столкновение человеческого и государственного отлично показано в фильме «Екатерина Вторая. Взлет».
Знатоки истории, думаю, обратят внимание на ряд исторических неточностей. Иван Бецкой до 1768-го года не был в изгнании, наоборот находился в Петербурге, активно работал, в том числе основал знаменитый Смольный институт. Воспитатель Павла Петровича Семён Порошин действительно был уволен со службы, но на дуэли убит не был, умер позднее, когда командовал полком в провинции. Внебрачный первенец Павла родился значительно позднее, чем показано в фильме. Нет сведений, что когда либо ставился вопрос о престолонаследии сына Екатерины и Григория Орлова – Алексея Бобринского, как нет сведений о его проживании в дворце и дружбе с Павлом. Полагаю, что фильм следует рассматривать скорее как костюмированный, призванный показать всю сложность государственного управления, тяжесть ответственности за страну и действительно величие Императрицы Екатерины Великой.
Хотелось бы отметить политический контекст фильма. Очень много внимания уделено коварству и вероломству турок. И если факты ареста посла, убийства его свиты действительно имели место в истории, то зараженная оспой пудра – явно из области художественного вымысла.В фильме открытым текстом прозвучало «Подолия и Волынь – русские земли». В контексте ситуации на Украине, регулярно возникающих слухов о её возможном разделе, слова, прозвучавшие от имени одной из правительниц России, на Первом канале Российского телевидения могут быть адресованы не только широкой телезрительской общественности нашей страны.Другим интересным моментом, связанным с Украиной является регулярное напоминание, что до прихода России на месте Новороссии было Дикое Поле, где бечинствовали крымчаки. Действительно, именно приход русских сделал те места благодатным краем.
Фильм сделан в лучших традициях русской и советсткой актёрской школы, где на первом месте всегда были мастерство в создании образов, а не эффекты. В картине минимум массовых сцен. В основном всё построено на диалогах. И в этих диалогах воплощается смысл, который авторы старались донести до зрителя. Отдельно нужно отметить актёрскую работу Марины Александровой, сумевшей воплотить на экране сложнейший образ женщины и государыни.Екатерина Великая – одна из самых ярких женщин нашей страны. Видимо, поэтому показ был приурочен к отмечаемому у нас в стране Международному женскому дню 8 марта.
Андрей БОЛДЫРЕВ
г. ЧЕЛЯБИНСК
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