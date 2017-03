Виктор МАРЬЯСИН. ПОРТОВЫЙ ШТИЛЬ В ЗАКОЛДОВАННОЙ ГАВАНИ: ОТКУДА ЖДАТЬ ПОПУТНОГО ВЕТРА? Часть третья: СИЛА И СЛАБОСТЬ МОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ

(Окончание. Начало в № 7 и № 8)

До 1993 года Павел Антонович Марченко прослужил 20 лет мичманом-гидроакустиком на атомной подлодке. Человек основательный, и огурцы из его небольшой теплицы не на рынок, а для личного пользования, действительно не чета японским или китайским. Уволившись в запас, занялся бизнесом и остался в Заветах, которые в советское время представляли собой закрытую военно-морскую базу. Сейчас базы нет, а люди остались – сегодня около девяти тысяч жителей. Повсюду бесхозные военные здания, превратившиеся в руины, и не менее трети поселковых земель, которые остаются в ведомственной подчинённости минобороны, и заодно с ними всё ближайшее побережье. Это парализует хозяйственную и социальную жизнь как в самом посёлке, так и в его окрестностях. Марченко выкупил девять зданий и сооружений под АЗС, автосервис, сварочный и лесопильный цеха, склад хранения, гаражи и бесконечно судится за своё право на занимаемую ими землю, которая в ведении военных. Плюс несколько рейдерских нападений, от которых он отбился с большим трудом. Польза от Марченко – рабочие места и дешевле, чем на хабаровских АЗС, топливо.

П.А. МАРЧЕНКО: Бывший военный подводник, сужусь с нынешними военными

за право быть настоящим хозяином на родной дальневосточной земле.

Павел Антонович – депутат поселкового совета и со знанием дела рассказывает, как после публичных слушаний депутаты проголосовали за создание производственной зоны на полуострове Меньшикова под безопасные терминалы – зерновой и контейнерный – при одном условии: никаких глинозёмных и угольных терминалов. Но военное ведомство эти земли передавать отказалось и не дождавшиеся инвесторы вложили свои капиталы в Приморье. В результате Заветы, район и Хабаровский край не дополучили сотен рабочих мест и многомиллионных бюджетных доходов.

– Поскольку земли вокруг военные, в посёлке нет ни одного градообразующего предприятия, хотя с учётом готовых причалов могла бы появиться рыбопереработка, перевалка, портовая деятельность, – оценивает ситуацию как патовую глава Заветов Лариса Гормакова – энергичная умная дипломатичная женщина, про таких говорят: на своём месте.

Глава Заветов Ильича Лариса ГОРМАКОВА:

У нас нет никакой экономики , потому что мы фактически безземельные

– Если можно – пару свежих примеров.

– Пожалуйста: поступила заявка от фермера Сергея Сапсая на земельный участок под животноводческую семейную ферму, и от военных снова отказ. Как тут после этого развиваться? Хотели на краевые деньги построить небольшой спорткомплекс около поликлиники в удобном для детворы месте, но и оно под минобороны. Я мечтаю о том, чтобы Тихоокеанский флот вернулся в оставленные им четверть века назад бухты, вдохнул жизнь в посёлок. Если нет, пусть поделится с Заветами и районом хотя бы частью земель, чтобы мы могли здесь трудиться и развиваться. Это не значит, что посёлок ждёт у моря погоды. Многое делается в социальной сфере. В 2015-м у нас построено три двадцатиквартирных дома для переселения из аварийного и ветхого жилья, в 2016-м отремонтировали с участием регионального оператора шесть кровель в многоквартирных домах, поддерживаем ТСЖ – за последний год их количество выросло вдвое. Одному из них помогли отремонтировать ставший непригодным для проживания дом. Впервые за многие годы у нас полный штат в поликлинике, кроме узких специалистов, которым, к сожалению, не полагается полная ставка. Важным событием считаю приобретение районной больницей своего томографа, ещё раньше в ней вместо рентгена появилась скоростная цифровая флюорография и для получения этих услуг теперь не нужно ездить в далёкий Хабаровск, достаточно съездить в районный центр. Благодаря этим новшествам уменьшается отток населения, к нам стали переезжать на постоянное жительство работники социальной сферы. Чего, к сожалению, не скажешь о производстве, которого нет.

Вопрос ребром военному руководству.

И гражданскому тоже.

После услышанного от Гормаковой и Марченко стало немного не по себе: если нашего брата отсюда попросят, кого тогда будут защищать на этих берегах российские флот и армия – китайских и японских концессионеров? Хороший пример для подражания – передача в Хабаровске военными органами территории бывшего мотострелкового полка на улице Суворова в муниципальную собственность. Сейчас там великолепный торгово-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплекс, вытащивший из серости и убогости многолюдный микрорайон. На мой запрос в Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений Минобороны мне ответили, что для разрешения передачи ряда земельных участков в муниципальную собственность требуется согласие командования, в данном случае Тихоокеанского флота, однако командование согласия не даёт.

И это ещё не всё. По последним сведениям районной администрации, в Росреестре появилась ещё одна запретная для хозяйственного освоения зона, поставленная на кадастровый учёт Хабаровским лесничеством в составе Минобороны. Это около шести тысяч гектаров, в том числе в рабочих посёлках Заветы Ильича и Майский. Большая часть этих гектаров второй десяток лет не используется Вооружёнными Силами. Введение данной запретной зоны ставит под угрозу социально-экономическое развитие Советско-Гаванского района и уже проинвестированные производственные объекты. В их числе морская ферма Ивана Дыбы, тепличный комплекс Михаила Киселёва, фермерское хозяйство Сергея Сапсая, так как на землях Минобороны любые капитальные объекты невоенного назначения запрещены. Одновременно этими действиями на наиболее доступных участках фактически отменяется реализация Федерального закона «О дальневосточном гектаре», призванного способствовать закреплению местного населения и прекращению его оттока. Районное руководство не единожды обращалось в краевые и федеральные органы власти с предложением пересмотреть границы военных земель, но результата пока что нет. Аналогичная ситуация, хотя и в меньших масштабах, характерна для Ванинского района. Дополнительный вариант – продавать излишки земель предприятиям на открытых аукционах – нынешняя краткосрочная аренда без права на капитальное строительство серьёзных аграриев и промышленников не устроит. А для продажи нужны соответствующие поправки в законах.

С учётом особой важности этой проблемы, хочу обратиться через газету лично к командующему флотом Сергею Авакянцу:

Сергей Иосифович, знаете ли Вы об этих бесхозных землях и если знаете, то с какой целью обрекаете целый район такими отказами на депопуляцию и экономическую деградацию? А если не знаете, то в соответствии с федеральным законом № 123 от 22 августа 2004 года освободите, пожалуйста, хотя бы часть неиспользуемой территории, чтобы огромное побережье залива Советская Гавань проснулось для полноценной жизни. И люди вас запомнят как военачальника с большой буквы.

Пользуясь случаем, обращаюсь также к командованию Восточного округа и руководству Министерства обороны РФ: выживание и благополучие десятков тысяч российских граждан в суровом отдалённом районе напрямую зависит от вашей государственной и гражданской позиции. Общенародные интересы должны встать выше узковедомственных выгод, даже если это ведомство ответственно за оборону страны. Следующие адресаты данного обращения – депутаты Государственной Думы от нашего края Юрий Березуцкий, Борис Гладких, Сергей Фургал. Статус народных избранников обязывает их взять под свой личный контроль эту ключевую для района проблему. Наконец, взвешенное и правильное решение в краеугольном земельном вопросе без откладывания на завтра требует прямого участия полпреда президента Юрия Трутнева и отвечающего за развитие региона Александра Галушки. Слово за вами, государственные мужи!

Замыкая круг

Сделав по району небольшой круг, возвращаюсь в Советскую Гавань. Для полноты общей картины отправляюсь взглянуть на новые жилые дома и на дома после капитального сейсмоусиления, поговорить с их жильцами. Новые трёхэтажки для жителей развалюх (некоторые развалились по их же вине) на улице Первомайской со стороны смотрятся как игрушки. Захожу в одну из квартир вместе с хозяином-военным пенсионером. Внутри тепло и уютно, можно ходить босиком по полу, хотя хватает и недоделок. Пол в коридоре ободранный и пошёл трещинами, налицо халтура строителей. Конечно, на 34 000 рублей за метр квадратный, нормированных бюджетом, на самом краю России особого шика не наведёшь. С другой стороны, очень многое зависит от фирмы-подрядчика. Достаточно взглянуть на модернизированные по государственно-муниципальной программе многоэтажки. Скажем, дом на Пугачёва, 10, который до сих пор весь в лесах, хотя сроки сдачи давно позади. Повстречавшийся местный житель чертыхается: после ремонта сплошные щели и сквозняки, лучше б не ремонтировали. Хватает претензий и у жильцов на Пугачёва,11.

Житель дома на Пугачева,10, недоволен его ремонтом

Среди вороха претензий: поменяли старые балконы на новые, а они текут, строители до сих пор под окнами не убрали перекошенные изгороди и контейнера, остались кучи строительного мусора и никакого благоустройства. Оба дома, по словам жильцов, ремонтировало ООО «Сфера». Совсем другое дело на улицах Полины Осипенко и Спортивная, где основной массив отремонтированных по этой программе домов. Всюду видно отличное благоустройство с тротуарами и подъездами, и все, у кого и интересуюсь, довольны также результатами внутридомового ремонта. В квартирах и подъездах стало безопасней, теплей и комфортней. Редкие недоделки в основном касаются мелочей. Добросовестный исполнитель работ в данном случае – ООО «Малахит».

Зато в этом квартале между улицами Полины Осипенко и Спортивная

все дворы и дома отремонтированы на совесть

Поскольку устранение брака под контролем и надзорных органов и заказчика в лице городской власти продолжается, есть надежда, что все без исключения «усиливаемые» дома на радость жильцам примут соответствующий проектному заданию вид.

«Какова на Ваш взгляд отдача от этих проектов и Ваше видение экономической стратегии порта с учётом бездеятельности ПОЭЗ? Например, ООО «Терминал Совгавань», ООО «Компания Ремсталь» и другие логистические компании в случае роста грузопотоков по РЖД могут помимо основной деятельности переваливать уголь. Ваше мнение по этому поводу?» – интересуюсь после экскурсии у главы Советской Гавани Павла Боровского, в чей период правления внешний облик и инфраструктура города заметно улучшились, значительно выросла самоорганизации населения в ТСЖ.

Позиция Павла Юрьевича однозначна: городская муниципальная программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов» преимущественно с федеральными и краевыми деньгами улучшила жилищные условия большого числа горожан. Её обязательно следует продолжать вместе с другими целевыми программами в области ЖКХ, не повторяя при этом допущенных ляпов и упущений. Многовато по его словам недостатков при проектировании, и законодателям пора довести, наконец, до ума ФЗ-44. Действительно, аукционы на удешевление сметы в строительстве аукаются такими потерями в сроках, качестве и деньгах, что переход к конкурсному отбору подрядчиков при любых объёмах, без всяких аукционов – напрашивается сам собой.

Глава Советской Гавани Павел БОРОВСКИЙ:

Нашему городу нужна экологически чистая интеллектуальная экономика

«Что же касается порта и города, – продолжает Боровский, – то его нужно использовать под экологически чистые крупные производства с интеллектуальным уклоном и высокой добавленной стоимостью. Например, терминал для сжиженного газа от той же «Компании Ремсталь», зерновой терминал или сахарный завод, по которым уже многое сделано. Мы начали создавать муниципальные технопарки, но кризис их заморозил. Острая проблема, – отсутствие очистных для городских стоков, которых у нас целых семь. Частному бизнесу её решение не под силу. Один проект стоит под сто миллионов и около миллиарда строительство. Плюс содержание самих очистных в случае их ввода в эксплуатацию – ежегодно миллионов по восемьдесят, которые должно будет оплачивать население через тариф за водоотведение. Наши усилия в этом вопросе на всех уровнях результатов пока не дали. Одна из причин – слабая плотность и низкая платёжеспособность населения районного центра. К вашему сведению, в конце 80-х за счёт государства в Советской Гавани приступили к строительству комплексных очистных с перспективой на мощный портовый город, но с наступлением «лихих» 90-х этот проект приказал долго жить. Нормальное развитие города предполагает вовлечение в хозяйственный оборот всей его территории, а у нас есть пустые участки в лучших местах, которые принадлежит минобороны, и мы их не можем задействовать. Что же касается перевалки угля, то я категорически против, потому что ни разу не видел в нашей стране современного перевалочного комплекса с безопасными закрытыми технологиями, как в Японии. Одни только байки и намерения. А ведь Советская Гавань это даже не продуваемое насквозь Ванино, у нас закрытая от ветров портовая чаша и скопление в ней угольной пыли будет смерти подобно. Что же касается бывшей ПОЭЗ, то от неё ждали новых рабочих мест путём привлечения льготами перерабатывающих предприятий. Но эта схема не сработала».

После разговора с Боровским прошу поделиться своим мнением о размере электротарифа начальника Советско-Гаванского отделения «Хабаровскэнергосбыта» Александра Стародубова. На своей должности он недавно и, по его словам, благодаря усилению борьбы с должниками сумел добиться снижения общего долга. Говорит, что в городе долги населения за электричество в среднем гораздо больше, чем в Хабаровске и Комсомольске. При этом граждане нередко выбирают автономный обогрев через электроэнергию, потому что он дешевле обогрева по теплосетям. Стародубов советует потребителям переходить на экономные светодиодные лампы и на более дешёвый двойной тариф «день-ночь». По его мнению, тариф на электроэнергию в регионе в целом занижен, иначе тайцы не строили бы в Советской Гавани завод, правда недавнее повышению тарифа на два рубля, то есть на 40 процентов, Стародубов объясняет особенностями на оптовом рынке и обещает снижающий перерасчёт. Должен разочаровать Александра Александровича: электричество в Таиланде ещё три года назад в пересчёте на доллары стоило дешевле российского, а после падения рубля примерно сравнялось. С Китаем у нас тоже примерно одинаковые расценки. Правда, тропическим тайцам и южным китайцам не надо по восемь месяцев в году отапливать свои помещения, что в несколько раз превышает оплату за электричество. При этом на севере Китая электротариф значительно ниже, чем на китайском юге. В России наоборот. Дошло до того, что предприниматели в российском Приморье подключаются к более дешёвым китайским электросетям. Такие вот монопольно-тарифные пироги. Думаю, впечатлений достаточно, пора подводить какой-то итог.

От мёртвых схем к жизнеспособной стратегии

Встретиться, как планировал, с главой Советско-Гаванского района Юрием Бухряковым не удалось. Планы спутал взрыв газа 5 декабря в жилом доме Советской Гавани. Поэтому важный для меня разговор состоялся уже по приезду главы района в Хабаровск. За то время, пока мы не виделись, целая серия аналогичных взрывов, судя по сообщениям прессы, прогремела в нескольких городах России. При этом региональные газовые компании, включая Хабаровсккрайгаз, принадлежат Газпрому, четвертью акций которого владеет The Bank of New York Mellon. Такая вот взрывоопасная смесь. Поэтому мой первый вопрос Юрию Ивановичу: что может и что не может сегодня глава района при ограниченных финансах и полномочиях?

«С главы района сегодня спрашивают за всё, в том числе по тем направлениям, которые ему по факту неподконтрольны. Это вам не секретарь райкома тридцатилетней давности, который напрямую контролировал всё, от здравоохранения и Горгаза до правоохранителей и промышленности. Сегодня у района в прямом подчинении только образовательные, культурные учреждения и то не все. И высокодотационный бюджет. Как район мы не контролируем естественные монополии, не распределяем природные ресурсы, и, как вы убедились, пока без особого результата пытаемся добиться от федеральных и краевых ведомств рачительного использования земель в границах района на благо нашего населения, интересы которого представляем и защищаем. Руки, конечно, не опускаем, и все свои полномочия мобилизуем для развития социальной сферы и экономики. С этой целью используем в первую очередь муниципальные земли, здания и другое недвижимое имущество – через механизмы его эффективной приватизации и аренды. Район всемерно содействует выдаче всем желающим бесплатных дальневосточных гектаров, занимает лидирующие позиции по строительству и вводу жилья за счёт бюджетных субвенций. Мы благожелательно относимся ко всем предпринимателям и инвесторам, ни от кого не отмахиваемся, оказываем всем внимание и содействие. С другой стороны, у района нет права голоса при распределении рыбных, лесных и рудных запасов в различных комиссиях, хотя это его неотъемлемое богатство и наше присутствие в этих комиссиях повысило бы отдачу от эксплуатации природных ресурсов в интересах местного населения. Оптимальный выход – в законодательном наделении муниципальных районов достаточными полномочиями, но не за счёт поселений, а через повышение нашей налоговой, финансовой обеспеченности. Возьмите сельхоздотации: зачем отменять их сверху в небольших городах, неужели мы сами не разберёмся – что и на каких землях производить?

– Как это отражается на социально-экономической обстановке?

– За последние годы мы добились серьёзных успехов в культуре и образовании, которыми непосредственно управляем. У нас отсутствует очерёдность в детских садах, наши школы, музеи, дома культуры приведены в очень приличное состояние. Недавно сотрудники районного управления образования, побывав на празднике в одной из московских школ, убедились, что наши ничуть не хуже. Мы вместе с краем повышаем качество здравоохранения, но из-за искусственного кризиса в экономике, падения уровня жизни у нас снижается рождаемость и растёт в целом заболеваемость. Поэтому экономический вопрос на настоящий момент ключевой. В районе принята Стратегия комплексной программы социально-экономического развития. Её главная цель – эффективное использование всех наших территориальных ресурсов на благо в первую очередь районного населения. Сердцевина программы – это, во-первых, организация транспортно-логического, портового и судоремонтного центра; во-вторых, новая энергетика с будущей ТЭЦ и сетями; в-третьих, рыболовство, рыбопереработка и воспроизводство морских биоресурсов, в-четвёртых, экологически чистая перевалка грузов с перспективой их глубокой переработки перед отправкой на экспорт. И как вишенка в торте – рекреация и туризм. Практика показала, что данные направления по отдельности не работают, только в системном пакете. Возрождение судоремонта обеспечило бы базирование в порту квотируемых траулеров, но судостроению и судоремонту на Северном помешал КИК краевого правительства, ПОЭЗ откровенно саботировали в Москве, крупные инвестиции отсекает нехватка электрических мощностей и перенос ввода ТЭЦ, а отсутствие гарантированных грузопотоков от РЖД и земельных участков Минобороны парализует малый и средний бизнес, отбивает желание к инвестициям у крупных компаний -от промышленных до транзитных. При всём желании район не может собрать монопольные и ведомственные структуры в один оркестр, заказать ему музыку и дирижировать её исполнение. Сейчас не советское время, однако опыт конца 80-х, когда Советскую Гавань начали превращать в крупный центр, подсказывает, что районный план комплексного развития заработает как часы, когда его дополнят, согласуют и примут на краевом, федеральном уровнях в виде государственного закона, обязательного для всех организаций независимо от их статуса, дадут под это расчётное финансирование, и у районной власти появятся необходимые полномочия чтобы проводить его в жизнь. Это не отказ от рынка ради администрирования, а системное рыночное регулирование исходя из стратегических государственных целей и жизненных интересов проживающих на этом краю России людей. Хотелось бы с опорой на внутренний рынок, на дешёвые банковские кредиты – во избежание чрезмерной внешней зависимости. И не только около Гавани, но и по всему побережью, как мечтал когда-то Арсеньев. В прошлом году у нас отлично сработали рыбаки, бурно растёт рыбопереработка, ООО «Компания Ремсталь» готово к строительству перегрузочного терминала, фирма «Транзит» возрождает посёлок Нельма, хорошие перспективы по аквакультурам, крестьянским хозяйствам. И таких точек роста у нас достаточно много: если не мешать и дать им простор, мы многократно увеличим безопасный портовый грузооборот в заливе Советская Гавань, – пока он не превышает шестисот тысяч тонн в год, в то время как в морском порту Ванино достиг уже тридцати миллионов тонн! У Советской Гавани есть все возможности стать настоящей портовой столицей края и мы обязаны их реализовать.

…Попрощавшись с Юрием Ивановичем на оптимистической ноте, ловлю себя внезапно на мысли, что нахожусь в плену человеческого обаяния тех неординарных людей, с которыми повстречался в этом приморском районе за пару последних месяцев. Благодаря предприимчивости, упорству, таланту таких как они хозяев своего слова и дела Советская Гавань достойно пережила тяжёлый кризис и, вопреки его кощеевой хватке, настроена на подъём. Пожелаем же им энергии и удачи в тех начинаниях, которыми они украшают свою землю. Несмотря на все препятствия и проблемы.

г. ХАБАРОВСК