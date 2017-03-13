Чествование лауреатов «ЛР»

Сергей АРУТЮНОВ, поэт, доцент Литинститута

Тепло благодарить – это сейчас практически забытое искусство. А как, собственно, благодарить тех, кто добр и внимателен к тебе? У современного человека, если он не хочет прослыть лизоблюдом, почти нет шансов высказаться в таком ключе.

Представляется, что в речах такого рода должна присутствовать лёгкая шероховатость по отношению к нашей действительности. Она на самом деле заслуживает того, чтобы её иногда гладили против шерсти.

Итак, я очень рад, что в минувшем июне испортил отношения с журналами так называемой «Большой Тройки» («Октябрь», «Знамя» и «Новый мир»). Потому что мне всегда казалось, что диктатура трёх журналов над всеми остальными – это позор для всей нашей словесности. И этот позор складывался многие годы.

Я печатался там по молодости везде, кроме «Нового мира». С годами иметь с ними дело стало невозможно. Причина одна – идеологическая чуждость.

Так что же такое сделаться «своим» автором, «сроднитсья» с тамошними редакциями? Это значит во всём положиться на Золотого Тельца, или чему они ещё там молятся, стать политиканом-«белоленточником», и внутренне решить для себя, что всё было правильно – приватизация, развал страны, формирование либеральной диктатуры в журнально-литературном процессе.

Я до сих пор не чувствую своей принадлежности к писательскому цеху, и я счастлив, что литературный мир меня касается лишь «постольку поскольку». Но если взять моё поколение, каждому из нас в конце концов пришлось сделать выбор, с кем он, с расхитителями народной собственности или со страной, основным её населением, которому ничего из расхищенного не досталось.

Именно поэтому, полагаю, талантливые поэты не могут появиться в некоторых журналах исключительно по политическим соображениям. «Вот этот человек как-то нехорошо посмотрел, и вообще, он какой-то не наш...».

Совсем недавно я узнал, что в этих журналах есть очаровательная институция, будто взятая напрокат из мира шоу-бизнеса, – «стоп-листы». Оказывается, у них есть списки людей, которым никогда и ни при каких обстоятельствах в этих журналах не появиться, что бы эти люди ни делали, как бы они ни мыслили, как бы ни сроднялись с либеральной идеологией.

А на чём основаны-то все эти ваши списки, господа?! А вот на чём. Все эти журналы являются давно частными акционерными обществами, они всё подобрали под себя, и, несмотря на это, их ничтожные тиражи поддерживаются на плаву государством. И всё-то их «чувство родины», или «свободы», или чего-то такого, за что они готовы пойти с примкнутым штыком, основано на чувстве поразительного покоя, который им хочется под старость или совсем уже под смерть обрести.

Этот покой гарантирует им только идеологически вышколенный автор, холуй, которого можно пользовать в хвост и в гриву именно потому, что он никогда не скажет ничего против «генеральной линии». Он будет реагировать только на сигналы, которые исходят от них, от их лобби, которое неписаным своим законом поставило полнейшую покорность сегодняшней российской истории.

А именно: приватизация была правильной, развалили страну правильно, богатеи богатели правильно, это просто не подлежит обсуждению, никакой национализации не будет, народ, который живёт в нищете, заслужил это, пенсионеры заслужили голодную смерть, не вошедшие в рынок заслужили голодную смерть, те, которые пытаются войти, но не разделяют наших великолепных идеологем, заслужили смерть...

А кто же достоин жизни? А вот мы, которые с улыбками подходим к олигархам, просим у них на хлеб насущный и имеем все свои великолепные премии, начиная с «Большой книги» и кончая премией «Поэт»; всё это наше, а вас здесь не было, вы никто...

Вот так выглядит это послание. Я не могу с ним согласиться. Вернее, я никогда с ним не соглашусь. Да, мне могли бы сломать литературную судьбу, но им не удалось. Оказалось не по зубам. А почему? А потому что есть такие люди, как Вячеслав Огрызко, Евгений Богачков, есть такая газета, как «Литературная Россия». Три раза газета щипала меня не по-детски. Это было, когда я был молод и печатался в либеральных органах. И закономерно получал от газеты по морде. Но получить от «Литературной России» в морду – это совсем не то, что получить «два барских пальца» от журнала «Знамя». Там меня будут просто игнорировать, я для них не существую. А вот в «Литературной России» меня будут печатать, если я буду писать хорошо. И за это я «Литературную Россию» люблю и любить буду.

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