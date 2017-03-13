Умер литературовед Сергей Бочаров

Сергей Георгиевич более шестидесяти лет был ведущим научным сотрудником отдела теории Института мировой литературы РАН. Его литературоведческие работы с их филологическим совершенством и артистизмом можно смело назвать идеалом научной прозы и образцом отношения к Слову как к главной человеческой ценности. Его блестящие исследования по русской литературе, как замечательно выразился один из его коллег, открывают для нас в отечественной культуре «светлые бездны», прекрасные, тревожные и неисчерпаемые.

Редакция «Литературной России» скорбит о кончине учёного и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.