Умер литературовед Сергей Бочаров

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НОВОСТИ

  • 13/03/2017
    Презентация новой книги Ивана Гобзева в МДК

    13 марта в Московском Доме Книги на Новом Арбате талантливый писатель, наш постоянный автор Иван Гобзев представил свою новую книгу «Глубокое синее небо», которую выпустила «Литературная Россия».

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  • 06/03/2017
    "Литературная Россия" наградила своих лауреатов за 2016 год
    6 марта в Центральном доме литераторов прошло торжественное вручение премии лауреатам "Литературной России" 2016.
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  • 03/03/2017
    Следующий номер
    Дорогие друзья! В связи с праздником следующий номер газеты выйдет 17 марта.
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  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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СТАТЬИ Свежий номер №09. 17 марта 2017

Умер литературовед Сергей Бочаров

6 марта на восемьдесят восьмом году жизни скончался выдающийся русский филолог Сергей Бочаров.


15 Bocharov

Сергей Георгиевич более шестидесяти лет был ведущим научным сотрудником отдела теории Института мировой литературы РАН. Его литературоведческие работы с их филологическим совершенством и артистизмом можно смело назвать идеалом научной прозы и образцом отношения к Слову как к главной человеческой ценности. Его блестящие исследования по русской литературе, как замечательно выразился один из его коллег, открывают для нас в отечественной культуре «светлые бездны», прекрасные, тревожные и неисчерпаемые.

 

Редакция «Литературной России» скорбит о кончине учёного и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.

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# Гюрза 17.03.2017 09:31
Сердечные соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам.
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