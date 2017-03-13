Умер литературовед Сергей Бочаров

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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13/03/2017Презентация новой книги Ивана Гобзева в МДК
13 марта в Московском Доме Книги на Новом Арбате талантливый писатель, наш постоянный автор Иван Гобзев представил свою новую книгу «Глубокое синее небо», которую выпустила «Литературная Россия».
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06/03/2017"Литературная Россия" наградила своих лауреатов за 2016 год6 марта в Центральном доме литераторов прошло торжественное вручение премии лауреатам "Литературной России" 2016.03/03/2017Следующий номерДорогие друзья! В связи с праздником следующий номер газеты выйдет 17 марта.20/02/2017УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
Умер литературовед Сергей Бочаров
6 марта на восемьдесят восьмом году жизни скончался выдающийся русский филолог Сергей Бочаров.
Сергей Георгиевич более шестидесяти лет был ведущим научным сотрудником отдела теории Института мировой литературы РАН. Его литературоведческие работы с их филологическим совершенством и артистизмом можно смело назвать идеалом научной прозы и образцом отношения к Слову как к главной человеческой ценности. Его блестящие исследования по русской литературе, как замечательно выразился один из его коллег, открывают для нас в отечественной культуре «светлые бездны», прекрасные, тревожные и неисчерпаемые.
Редакция «Литературной России» скорбит о кончине учёного и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.
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