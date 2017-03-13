Золотая пыльца Натальи Ахпашевой

(Отклик на публикацию стихов Натальи Ахпашевой в № 8, 2017)

В 1985 году Красноярское книжное издательство выпустило сборник «ЖИВАЯ ЛИСТВА» – стихи участников ХI краевого семинара молодых литераторов. Я, один из руководителей семинара, стал его составителем. Замечательный эвенкийский писатель Алитет Немтушкин поддержал стихи, которые я отобрал, своей рецензией.

Яркий, запоминающийся цикл Натальи Ахпашевой «Золотая пыльца» появился тогда рядом с первыми подборками ныне известных поэтов, достаточно упомянуть Марину Саввиных, редактора журнала «День и Ночь», Ларису Казерскую, живущую в Финляндии, Николая Скобло и Игоря Рака из Красноярска…

Сколько лет прошло! А новые стихи Натальи Ахпашевой, живые, вдохновенные, только что опубликованные в еженедельнике «Литературная Россия» (№ 8, 2017 г.) не случайно перекликаются с теми, давними:

«Мнут ковыль половецкие кони…

Тёплый пар от раздутых ноздрей…

– Воротись! Не уйдёшь от погони –

Хлещут плётки по крупам коней…

– Воротись! Будешь самый, – желанней

Злата, серебра, шёлка… Назад!

Воротись, воротись, окаянный! –

Только стрелы над степью свистят…

Вороньё поднялось над курганом…

Кони – в пене и в мыле – храпят…

Даже лучшие вои кагана

Отстают… Повернули назад…

– Догоню! И пощады не будет

Ни тебе, ни дружине твоей!

Дробный топот: не лю-бит, не лю-бит…

Хлещут плётки по крупам коней…

А беглец уже мчится за логом,

За туманом, для стрел невредим…

Я заплакала: – Милый мой, с Богом! –

И к шатрам повернула своим…»

Так что спустя 32 года с удовлетворением хочу отметить, что хакасская поэзия жила, жива и жить будет. И творчество Натальи Ахпашевой – подтверждение этому.

С уважением ко всем, кто готов разделить эту точку зрения

Николай ЕРЁМИН

г. КРАСНОЯРСК