Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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Золотая пыльца Натальи Ахпашевой
(Отклик на публикацию стихов Натальи Ахпашевой в № 8, 2017)
В 1985 году Красноярское книжное издательство выпустило сборник «ЖИВАЯ ЛИСТВА» – стихи участников ХI краевого семинара молодых литераторов. Я, один из руководителей семинара, стал его составителем. Замечательный эвенкийский писатель Алитет Немтушкин поддержал стихи, которые я отобрал, своей рецензией.
Яркий, запоминающийся цикл Натальи Ахпашевой «Золотая пыльца» появился тогда рядом с первыми подборками ныне известных поэтов, достаточно упомянуть Марину Саввиных, редактора журнала «День и Ночь», Ларису Казерскую, живущую в Финляндии, Николая Скобло и Игоря Рака из Красноярска…
Сколько лет прошло! А новые стихи Натальи Ахпашевой, живые, вдохновенные, только что опубликованные в еженедельнике «Литературная Россия» (№ 8, 2017 г.) не случайно перекликаются с теми, давними:
«Мнут ковыль половецкие кони…
Тёплый пар от раздутых ноздрей…
– Воротись! Не уйдёшь от погони –
Хлещут плётки по крупам коней…
– Воротись! Будешь самый, – желанней
Злата, серебра, шёлка… Назад!
Воротись, воротись, окаянный! –
Только стрелы над степью свистят…
Вороньё поднялось над курганом…
Кони – в пене и в мыле – храпят…
Даже лучшие вои кагана
Отстают… Повернули назад…
– Догоню! И пощады не будет
Ни тебе, ни дружине твоей!
Дробный топот: не лю-бит, не лю-бит…
Хлещут плётки по крупам коней…
А беглец уже мчится за логом,
За туманом, для стрел невредим…
Я заплакала: – Милый мой, с Богом! –
И к шатрам повернула своим…»
Так что спустя 32 года с удовлетворением хочу отметить, что хакасская поэзия жила, жива и жить будет. И творчество Натальи Ахпашевой – подтверждение этому.
С уважением ко всем, кто готов разделить эту точку зрения
Николай ЕРЁМИН
г. КРАСНОЯРСК
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