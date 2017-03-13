Золотая пыльца Натальи Ахпашевой

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  • 13/03/2017
    Презентация новой книги Ивана Гобзева в МДК

    13 марта в Московском Доме Книги на Новом Арбате талантливый писатель, наш постоянный автор Иван Гобзев представил свою новую книгу «Глубокое синее небо», которую выпустила «Литературная Россия».

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  • 06/03/2017
    "Литературная Россия" наградила своих лауреатов за 2016 год
    6 марта в Центральном доме литераторов прошло торжественное вручение премии лауреатам "Литературной России" 2016.
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  • 03/03/2017
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    Дорогие друзья! В связи с праздником следующий номер газеты выйдет 17 марта.
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  • 20/02/2017
    УМЕР ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

    С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался великий русский учёный-математик, мыслитель, писатель, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич.

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
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СТАТЬИ Свежий номер №09. 17 марта 2017

Золотая пыльца Натальи Ахпашевой

(Отклик на публикацию стихов Натальи Ахпашевой в № 8, 2017)


В 1985 году Красноярское книжное издательство выпустило сборник «ЖИВАЯ ЛИСТВА» – стихи участников ХI краевого семинара молодых литераторов. Я, один из руководителей семинара, стал его составителем. Замечательный эвенкийский писатель Алитет Немтушкин поддержал стихи, которые я отобрал, своей рецензией.

Яркий, запоминающийся цикл Натальи Ахпашевой «Золотая пыльца» появился тогда рядом с первыми подборками ныне известных поэтов, достаточно упомянуть Марину Саввиных, редактора журнала «День и Ночь», Ларису Казерскую, живущую в Финляндии, Николая Скобло и Игоря Рака из Красноярска…

Сколько лет прошло! А новые стихи Натальи Ахпашевой, живые, вдохновенные, только что опубликованные в еженедельнике «Литературная Россия» (№ 8, 2017 г.) не случайно перекликаются с теми, давними:

 

«Мнут ковыль половецкие кони…

Тёплый пар от раздутых ноздрей…

– Воротись! Не уйдёшь от погони –

Хлещут плётки по крупам коней…

– Воротись! Будешь самый, – желанней

Злата, серебра, шёлка… Назад!

Воротись, воротись, окаянный! –

Только стрелы над степью свистят…

Вороньё поднялось над курганом…

Кони – в пене и в мыле – храпят…

Даже лучшие вои кагана

Отстают… Повернули назад…

– Догоню! И пощады не будет

Ни тебе, ни дружине твоей!

Дробный топот: не лю-бит, не лю-бит…

Хлещут плётки по крупам коней…

А беглец уже мчится за логом,

За туманом, для стрел невредим…

Я заплакала: – Милый мой, с Богом! –

И к шатрам повернула своим…»

 

Так что спустя 32 года с удовлетворением хочу отметить, что хакасская поэзия жила, жива и жить будет. И творчество Натальи Ахпашевой – подтверждение этому.

 

С уважением ко всем, кто готов разделить эту точку зрения

Николай ЕРЁМИН

г. КРАСНОЯРСК

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