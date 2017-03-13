Пётр ИВАНОВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НЕИЗБЕЖНО В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Сегодня наш собеседник – академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Пётр Мацович Иванов, ныне являющийся председателем Общественного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-техническому развитию и председателем Учёного совета Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Пётр Иванов – крупный исследователь в области кибернетики, информатики и экономико-математического моделирования. Но, как любой большой учёный, задумывается и над общегуманитарными проблемами.

– Пётр Мацович, какие книги, какие авторы получили прописку на вашем рабочем столе сейчас?

– Книги, связанные с научными интересами, прежде всего, на остальные не хватает времени. Изучаю Фукуяму, его «конец истории» и уже в ходе чтения и заочного диалога рождаются антитезой мысли о «начале истории»… В этой же связи, поскольку именно концепция устойчивого развития в период «конца истории» не перестаёт волновать международное научное сообщество, – читаю и Збигнева Бжезинского, и Самюэля Хантингтона. Последний утверждает, что новый мировой порядок будет определяться в столкновении цивилизаций. Однако в период мирового экономического кризиса и реальности войны надо ставить вопрос и формулировать проблему уже иначе.

– Наверное, логично тут перейти ко второму традиционному вопросу: над чем работаете?

– В ответ на цивилизационную парадигму, предлагаемую Хантингтоном, выдвигаю глобализационную. Сам Хантингтон как бы бросает вызов, не принимая иного объяснительного принципа развития общества: «если не цивилизация, то что?» Я попытался дать ответ на этот вопрос не просто в глобализационной концепции, но и в переходе на иные понятия. Согласно Хантингтону, мир неизбежно ждёт война Запада и Востока до победы одной из цивилизаций, наиболее развитой. Тут он не ушёл далеко от социал-дарвинизма за всей мишурой новых терминов. Я же обосновываю устойчивое развитие как неизбежное будущее глобализирующегося человечества, в самом процессе глобализации стирающего антагонизмы, противоречия культур, религий и целых империй. В журнале «Полис» («Политические исследования»), № 2-й, 2015-й год, опубликована моя статья, подытоживающая заочный диалог с Хантингтоном. В ней я пытаюсь формализовать понятие устойчивого развития, которое с момента своего появления в 1992-м году в Рио де Жанейро так и остаётся весьма приблизительным. На мой взгляд, самое время дать ему строго-научное определение на языке алгебры и вынести модель устойчивого развития на региональный уровень, проработав все факторы, с моделью связанные: экономический, национально-территориальный, информационно-управленческий. Мы вот, например, уже переходя к практике от теории, в нашем федеральном научном центре успешно разрабатываем сейчас робототехнику (летом запускаем образец), готовую обеспечить нужды нашего сельского хозяйства – конкретно в сборе помидоров, – именно надеясь на устойчивое развитие региона.

Вопросы задавал Дмитрий ЧЁРНЫЙ