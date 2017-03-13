Пётр ИВАНОВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НЕИЗБЕЖНО В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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13 марта в Московском Доме Книги на Новом Арбате талантливый писатель, наш постоянный автор Иван Гобзев представил свою новую книгу «Глубокое синее небо», которую выпустила «Литературная Россия».
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«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
Пётр ИВАНОВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НЕИЗБЕЖНО В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕСегодня наш собеседник – академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Пётр Мацович Иванов, ныне являющийся председателем Общественного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-техническому развитию и председателем Учёного совета Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Пётр Иванов – крупный исследователь в области кибернетики, информатики и экономико-математического моделирования. Но, как любой большой учёный, задумывается и над общегуманитарными проблемами.
– Пётр Мацович, какие книги, какие авторы получили прописку на вашем рабочем столе сейчас?
– Книги, связанные с научными интересами, прежде всего, на остальные не хватает времени. Изучаю Фукуяму, его «конец истории» и уже в ходе чтения и заочного диалога рождаются антитезой мысли о «начале истории»… В этой же связи, поскольку именно концепция устойчивого развития в период «конца истории» не перестаёт волновать международное научное сообщество, – читаю и Збигнева Бжезинского, и Самюэля Хантингтона. Последний утверждает, что новый мировой порядок будет определяться в столкновении цивилизаций. Однако в период мирового экономического кризиса и реальности войны надо ставить вопрос и формулировать проблему уже иначе.
– Наверное, логично тут перейти ко второму традиционному вопросу: над чем работаете?
– В ответ на цивилизационную парадигму, предлагаемую Хантингтоном, выдвигаю глобализационную. Сам Хантингтон как бы бросает вызов, не принимая иного объяснительного принципа развития общества: «если не цивилизация, то что?» Я попытался дать ответ на этот вопрос не просто в глобализационной концепции, но и в переходе на иные понятия. Согласно Хантингтону, мир неизбежно ждёт война Запада и Востока до победы одной из цивилизаций, наиболее развитой. Тут он не ушёл далеко от социал-дарвинизма за всей мишурой новых терминов. Я же обосновываю устойчивое развитие как неизбежное будущее глобализирующегося человечества, в самом процессе глобализации стирающего антагонизмы, противоречия культур, религий и целых империй. В журнале «Полис» («Политические исследования»), № 2-й, 2015-й год, опубликована моя статья, подытоживающая заочный диалог с Хантингтоном. В ней я пытаюсь формализовать понятие устойчивого развития, которое с момента своего появления в 1992-м году в Рио де Жанейро так и остаётся весьма приблизительным. На мой взгляд, самое время дать ему строго-научное определение на языке алгебры и вынести модель устойчивого развития на региональный уровень, проработав все факторы, с моделью связанные: экономический, национально-территориальный, информационно-управленческий. Мы вот, например, уже переходя к практике от теории, в нашем федеральном научном центре успешно разрабатываем сейчас робототехнику (летом запускаем образец), готовую обеспечить нужды нашего сельского хозяйства – конкретно в сборе помидоров, – именно надеясь на устойчивое развитие региона.
Вопросы задавал Дмитрий ЧЁРНЫЙ
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