Упущенные на Болотной возможности возвращает госпожа Реновация

Подозреваем, что в 2012-м, уже при Собянине, такая гражданская активность, все эти многотысячные «контрольные прогулки», по команде лишь пары писателей собирающиеся, очень сильно «напрягали» власти, причём даже больше федеральные. Ведь момент был «стыковочный», как-никак, в плане президентских сроков: та самая преемственность власти, о которой Кириенко говорил, как о самом главном, ещё до дефолта. Однако путём отдельных поощрений и ещё более выборочных провокаций и гонений, коалицию удалось развалить в течение всё того же 2012-го. Это не упрёк кому-то и не похвала: грош цена той коалиции, что прямо критикует власть, однако сама сделана из такого теста, что не в состоянии взойти и выпечься в новую власть. Тогдашнее тесто не взошло, однако показало некий уровень слышимости, который должны массовостью достигать граждане, чтобы что-то если не изменить в стране, то хотя бы приостановить.

Помню, Олег Кашин, ныне подзабытый и одиноко-антисоветско фрондирующий, а тогда модный, пребывая почти в эмиграции, писал ещё в 2013-м о политзаключённых, адресуя упрёк своей фокус-группе, хипстерам: «вы цепляетесь к вай-фаю в Парке Культуры, а они – сидят». В этой формуле заключено было незаметное для самого Олега признание полного поражения «болотного либерализма» и заслуг либерализма властвующего. Ведь власть отреагировала, причём моментально на нужды «рассерженных горожан». Да, Олег это отрефлексировал вскоре: городское пространство, не преображённое в баррикады, начало стремительно как бы уступать те позиции, что имелись в 2012-м, стало украшаться, озеленяться, эргономизироваться. Скамеечки, множество уютных мест, чтоб горожане не гневались, а юзали из них виртуальное, сетевое пространство, отвлекаясь от политических основ реальности…

Появился не только Wi-Fi в парках, тот же самый Музеон рядом с ЦПКиО, который Лужков и Батурина уже готовы были снести в 2009-м под очередной мегапроект Фостера «Апельсин» – Музеон преобразился, а набережная от «стрелки» почти до Ленинских гор стала пешеходной. Интеллигенции достаточно дать вай-фай и парковое пространство, чтобы она прекратила в лоб атаковать власть. Каждой страте – свои игрушечки. А вот рабочим этого мало, им нужны рабочие места, индустрия, тут вопрос куда более глубокий, системный, федеральный. Собянин же, отдадим ему и его советникам должное (тогда где-то около бегал и Капков, которого мы тоже критиковали, но не за это), сделал своевременные выводы и начал очеловечивать ЦАО.

Однако и тут наметился сразу же крен в другую сторону – «ночь длинных ковшей». Бывшие рассерженные горожане настолько притихли в период реакции, что получили уже наступление власти едва ли не танковое. Это, кстати, доказывает, как тонко, чутко надо властям прислушиваться к настроениям масс – ведь даже в хорошем, по духу советском (уж не скроем аналогий) деле расчистки площадей и зон возле метро, палка перегнулась и громко хрустнула. Не было ни разъяснительной работы, ни социологического сопровождения сноса – был тупой брутал, причём гораздо хуже «тоталитарного».

Да, генплан прочистки артерий пролетарской столицы в 1930-х – проект куда масштабнее был, успешнее, целостнее, и куда громче там всё грохотало! Но какой консилиум архитекторов работал, какие дискуссии разворачивались! Дома передвигали едва ли не с жильцами внутри (отражено в прекрасном и незаслуженно «задвинутом» фильме «Новая Москва» А.И.Медведкина, 1938 – видимо, и там «культ личности» кого-то злит), лица достойных домов подновляли, недостойных – перелицовывали. Сталинский план реконструкции столицы – выставлялся и в виде макетов, широко обсуждался, был предметом гордости и поводом ощутить себя всесильными. Не ларёчки – Китайгородскую стену, церкви, храмы, «святыни» сносили помимо просто стоящих на пути расширенной улицы Горького низкоэтажных домов. Однако сколько сейчас не льют ретроспективных слёзок – архитектурно ценного из церквей не снесли ничего. Их действительно было слишком, и они потеряли главное – функциональность для населения, из давнишних духовных центров став просто тромбами на пути техники, которая в период реконструкции решает многое, и меняет в итоге само общество. И за 1930-е общество действительно сделало громадный шаг вперёд, и те, кого «вырастил Сталин на верность народу» – показали себя героями в Великой Отечественной. Да, это было «забивание компьютером гвоздей» по тем временам, гвоздей с касками нацистских солдат: ополченцы-инженеры, в которых страна вложила образование недюжинное, чтоб построить коммунизм к 1946-му, гибли почём зря с винтовками в руках…

Но мы победили – и такой ценой тоже, и не «шапками» закидали, понимаем. А победителей не судят. В том числе и потому, что уже не «золотоглавая» рухлядь, а модернизированная, с вышками ПВО на новых и старых домах Москва противостояла технически изощрённому врагу, и о приближении бомбардировщиков люфтваффе узнавали вовремя, выставляя посты на каждой такой вышке-домике (сохранились поныне). И ещё были артерии для оперативного прохождения танков (их же и пришлось перегораживать потом «ежами»), а товарищ Берия сотоварищи грамотно заминировал все важнейшие здания и мосты. Да так, что минирование гостиницы «Москва» сняли лишь, когда её сносили по прихоти Лужкова и инвесторов в 2004-м… Полвека пролежал сюрпризик войск НКВД, на которые пытаются поныне фыркать либералы и некоторые питерские либертарии и замайданцы вроде Дмитрия Жвания (автор восхищавшей Илью Пономарёва книги «Путь хунвейбина» – подфАшивающий троцкист).

Что ж, если бы действия Собянина были так же ясны москвичам и стране, как Сталинский план – вышли бы десятки тысяч на митинг против реновации? Вопрос риторический. Проблема буржуазной власти именно в этом: она не умеет слышать низы, она видит город из окон «майбахов». И ей, наверное, хочется как-то с глаз долой спрятать «хрущобы» – да, они не украшают столицу, но невозможно разом переселить такие массы без ущерба для масс, продумать все последовательные переселения, причём желательно с повышением уровня жилища. Как и накануне «ночи длинных ковшей» не было никакой разъяснительной работы, так и с реновацией – «некогда»… Три с половиной триллиона выделены из нефтебюджета федералами – так уж вы расстарайтесь, московские коллеги, порадуйте президента к новому сроку! Да это же хуже любой советской показухи…

Такого и перед приездом Рейгана в гости к Горбачёву не было: помню, только перед нашей 91-й школой на улице Воровского клали асфальт спешно, закатывая в него любую гайку (мы, хулиганы, подбрасывали «проблем» в дружбу систем), но таких масштабов пыльных обновлений не было ни в 80-х, ни в 90-х, ни в нулевых, ибо всё обновляли медленнее и обдуманнее, по принципу «7 раз отмерь, раз отрежь». Тут же, у Собянина работает какой-то иной принцип – «7 раз обнови один и тот же участок». Обновляют так, словно завтра грянет революция и их сдует с бюджета.

В 2017 году на программу «Моя улица» уйдут почти 40 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в предыдущие годы. В 2015 году власти направили на благоустройство 21,6 млрд рублей, в 2016-м – 22,4 млрд рублей. Общая сумма 60 тендеров, связанных с программой «Моя улица» в текущем году составляет 37,4 млрд рублей, но это не окончательная цифра. В этому году под программу попал практически весь центр Москвы. Всего в программе значатся 87 объектов. В 2016 году их было 61, в 2015-м – 47. В ходе благоустройства подрядчики, как правило, расширяют тротуары, высаживают деревья, меняют коммуникации и реставрируют фасады домов (дошли их руки и до моего, но я почему-то не радуюсь). По данным РБК, на благоустройство участка Садового кольца от Арбата до Долгоруковской улицы власти планируют потратить 11,7 млрд руб. В частности, более 1,5 млрд руб. будет стоить ремонт дорожного и тротуарного покрытия, а на расширение тротуаров и мощение их гранитом потратят около 1,2 млрд руб. При этом на озеленение Садового кольца (планируется высадить более 2,2 тыс. деревьев) может быть потрачено 1,3 млрд руб.

Это же безумные какие-то деньги! А что принципиально изменится? Мы же видим, как это делают и кто делает – гастарбайтеры, в наших широтах и не жившие до сезонной работы, на рабочей силе экономить мэрия научилась ещё при Лужкове. Высаженные зимой на Тверской (Горького) и Новом Арбате (Калининском проспекте) липы, по 200 тысяч рублей каждая, срочно выкапывают – нет на них признаков весны, вымерзли они в неуютной почве… Вот на их бы место – всех замов Собянина, которые такое планировали, курировали… И пусть торчат из лунок этих, объясняют прохожим, как это всё получилось!

Я писал уже, что принципиально не понимаю этой технологии: когда отбойными молотками выбивают в асфальте место для будущих деревьев. Ведь рядом – рукой подать, есть нормальная почва. Это я о Садовом кольце, там есть новый, «капковский» ещё сквер у дома новорусской элиты (учредитель банка «Империал», Боря Моисеев и челядь миллионеров там живут, в салатового цвета с грязными подпалинами «доме-скале»), который вырос в 1994-м на фоне всеобщей разрухи – сквер на десять лет старше «дома-скалы», что на Краснопролетарской. И его «усилить» деревьями гораздо проще, тем тыкать их в асфальт по ту сторону Кольца, да ещё в мороз, минус 20.

Но, как и со сносом ларьков, то ли сам Собянин, то ли его замы – мнением местных жителей не интересуются. «Закапывали» миллионы московского бюджета, и будут делать это повторно. У них сезон прямо – снова меняют плитку на плитку там, где надо было заменить лишь отдельные – Садово-Самотёчная имеется в виду, хожу там ежедневно. И ведь стесняют москвичей, не только бюджет грабят, а и в праве на передвижение стесняют – но якобы во имя улучшения… Однако сие улучшение не всем ясно – вот в чём его формационное, так сказать, отличие от Генплана 1930-х. «Ночь длинных ковшей» на той же «Новослободской» показала, например, что провалившийся экскаваторщик просто не знал о подземном переходе, снося всё впопыхах, по авралу, как при боевых действиях.

В первую очередь сноса «самостроя» – никому из локаций московского малого бизнеса ничего не компенсировали. Во вторую – уже стали платить примерно по 50 тысяч за квадратный метр снесённого. Вот как влияет, казалось бы политизированный, протест и возмущение на монетизацию ущерба порой! И всё же – я могу назвать минимум десять самостроев в ЦАО, которые прекрасно себе стоят, даже на Садовом кольце, потому что «занесли» в управы кому надо, и их ковш объехал стороной. Но почему тогда нет громких дел о коррупционерах в управах, почему и замы Собянина все остались на местах, а выкапывают одни только замёрзшие саженцы по 200 тысяч? Громадные траты – и всё впустую, вот что бесит уже привыкших «в цифровом» варианте воспринимать все новации москвичей.

Да и не такой Москва варварский по застройке город, чтоб его через колено реновацией ломать – те же «хрущобы» никогда не строились в радиусе от Пресни аж до Сокольников на открытых, «лицевых» участках, их прятали во дворы, за «сталинки» вполне грамотно, так сказать, поколенчески. «Сталинки» таким образом и являли лицо столицы. А вот какое лицо хотят нарисовать ей любители небоскрёбов? И умеют ли они решать квартирный вопрос на участках попроще? Августовская голодовка прошлого года у приёмной «Единой России» в Банном переулке показала, что многодетных очередниц, распиханных по коммуналкам, господа из ДГИ точно так же, как и нас, не слышат принципиально. Ибо у них своя коммерческая программа, а тут ещё какой-то народ под ногами вертится. Женщин, нанёсших ущерб своему здоровью, попросту облапошили перед Днём Москвы и очередными думскими выборами – поманили правами человека, да и бросили вскоре. Но пустующего жилья в ЦАО – выше крыши, цены на него держат искусственно, хотя давно ясно что нет покупателей. И туда бы как раз заселять и по реновации, и обманутых очередниц…

Но тут, видимо, количество перешло в качество. И народ перешёл к массовым выступлениям, вполне культурным, пока без битья витрин, но тем-то протест и силён, если последователен. Мирный протест это сила, а не слабость цивилизованных горожан, если и[, как «болотных» не рассеют. И оказалось, что никуда массы за 5 лет не делись – просто надо было их правильно замотивировать выйти на знакомые артерии столицы. Собянин смог то, чего уже не могли по отдельности ни Левый Фронт (Удальцов сидит, Развозжаев недавно освободился и уже пишет книгу о своём «путешествии»), ни «Солидарность», ни националисты Дёмушкина или Поткина (оба сидят), ни кто-то ещё из «болотных». Любопытно, с каким моральным авторитетом после этого подойдут собянинцы и к выселению по реновации и к нашему выселению?

P.S. Вы будете смеяться, но пока я писал эту статью, пришли первые постмитинговые известия. Голосование за реновацию замаскировано подданными Собянина (он – их работодатель): в московских центрах госуслуг «Мои документы» выдают образцы бланков с заранее вписанным вариантом «за», сообщила жительница района Ростокино Анна Тарлинская. Счастливый, как десять москвичей, друг редакции литовского происхождения Глеб Нагорный уже оценил это как достижение городских властей и победу реновации. Так что дискуссию Собянин продолжил в весьма практичной форме, не дурак, и имеет таких же, как он, чуждых Москве сторонников дикого капитализма и произвола… «Да-да-нет-да?»

Дмитрий ЧЁРНЫЙ