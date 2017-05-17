К 60-летию нашей газеты. КАК ВСЁ СОЗДАВАЛОСЬ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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НОВОСТИ

  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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  • Damien Rice в России
    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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  • 02/05/2017
    РУССКИЙ ДЕНЬ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

    Первого мая Хабаровское Содружество русских общин развернуло свою праздничную площадку возле стадиона имени Ленина в краевом центре. Уже второй год подряд. В этот раз с гораздо большим составом участников и новыми яркими впечатлениями.

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  • 26/04/2017
    Чёрная метка депутату и писателю, который отказывается действовать под диктовку московских властей

    Как известно, на днях Государственная Дума в первом чтении рассмотрела проект закона о реновации в Москве. В переводе на русский язык это означает, что была подведена юридическая база под снос в ближайшие годы в столице нескольких тысяч пятиэтажек и на переселение более миллиона москвичей в новые дома.

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  • 26/04/2017
    Ослепительная выездная показуха правительства и правящей партии, или Как, прикрываясь красивыми словами, Мединский, Неверов и Говорухин толкают нашу культуру в пропасть

    Чуть ли не драматически закончилась очередная выездная пиар-акция нашей любимой партии «Единая Россия» и дорогого всем нам Правительства. Речь идёт о проведённых в Омске всероссийских посиделках, посвящённых якобы заботе о развитии нашей отечественной культуры.

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  • 14/04/2017
    Вышел восьмой номер альманаха «ГЛАГОЛЪ»

    Несомненно, лидером русской заграничной периодики был и остается Париж. Сколько всего там выпускалось разных наименований русскоязычных изданий, наверное, невозможно даже и подсчитать! И вот уже без малого десятилетие в столице Русского зарубежья выходит новое издание – альманах «Глаголъ».

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СТАТЬИ Свежий номер №17. 19 мая 2017

К 60-летию нашей газеты. КАК ВСЁ СОЗДАВАЛОСЬ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В апреле будущего года исполнится 60 лет со дня выхода первого номера предшественницы еженедельника «Литературная Россия» – газеты «Литература и жизнь». Готовясь к этому событию, мы проследим все этапы рождения и формирования нашего издания.


Итак, первая важная в истории «ЛР» дата – 13 мая 1957 года. В этот день в ЦК КПСС под председательством Дмитрия Шепилова состоялось совещание писателей. На совещании с большой речью выступил советский лидер Никита Хрущёв.

Выделим два пункта из выступления советского руководителя. Первый был связан с идеей учреждения нового творческого союза. «Надо подумать, – заявил Хрущёв, – а почему бы не создать Союз писателей Российской Федерации. Российская Федерация была не в выгодном положении. Россия лица не имела».

Второй пункт касался организации новой газеты. «И вот, может быть, – сказал Хрущёв, – надо подумать о каком-то органе Союза писателей Российской Федерации, чтобы этот орган проявил заботу о городах Российской Федерации, и дать возможность городам РСФСР воздействовать на Москву, на московских писателей» (РГАНИ, ф. 52, оп. 1, д. 255, л. 86).

Но развивать мысль о возможном печатном органе будущего Союза писателей России Хрущёв тогда не стал. Возможно, 13 мая он только процитировал настроения на эту тему партаппарата и литературного генералитета. Конкретика, видимо, должна была прозвучать на второй встрече Хрущёва с писателями, которая состоялась через шесть дней – 19 мая. Однако советский лидер на второй встрече вопрос о создании новой писательской газеты даже не затронул. Не исключено, что просто партаппаратчики и литературные функционеры не успели Хрущёву подготовить свои предложения о целесообразности создания новой писательской газеты.

Ещё одна деталь: 22 мая 1957 года Бюро ЦК КПСС по РСФСР, решая, как лучше выполнить все указания Хрущёва после встреч вождя с писателями, вопрос о газете опустило, ограничившись лишь тем, что поручило отделу науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР внести предложения о создании оргкомитетов Союзов писателей, художников и композиторов России.

К вопросу о создании новой писательской газеты власть вернулась позже.

 

Хронику событий ведёт В.ОГРЫЗКО

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