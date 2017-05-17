К 60-летию нашей газеты. КАК ВСЁ СОЗДАВАЛОСЬ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В апреле будущего года исполнится 60 лет со дня выхода первого номера предшественницы еженедельника «Литературная Россия» – газеты «Литература и жизнь». Готовясь к этому событию, мы проследим все этапы рождения и формирования нашего издания.

Итак, первая важная в истории «ЛР» дата – 13 мая 1957 года. В этот день в ЦК КПСС под председательством Дмитрия Шепилова состоялось совещание писателей. На совещании с большой речью выступил советский лидер Никита Хрущёв.

Выделим два пункта из выступления советского руководителя. Первый был связан с идеей учреждения нового творческого союза. «Надо подумать, – заявил Хрущёв, – а почему бы не создать Союз писателей Российской Федерации. Российская Федерация была не в выгодном положении. Россия лица не имела».

Второй пункт касался организации новой газеты. «И вот, может быть, – сказал Хрущёв, – надо подумать о каком-то органе Союза писателей Российской Федерации, чтобы этот орган проявил заботу о городах Российской Федерации, и дать возможность городам РСФСР воздействовать на Москву, на московских писателей» (РГАНИ, ф. 52, оп. 1, д. 255, л. 86).

Но развивать мысль о возможном печатном органе будущего Союза писателей России Хрущёв тогда не стал. Возможно, 13 мая он только процитировал настроения на эту тему партаппарата и литературного генералитета. Конкретика, видимо, должна была прозвучать на второй встрече Хрущёва с писателями, которая состоялась через шесть дней – 19 мая. Однако советский лидер на второй встрече вопрос о создании новой писательской газеты даже не затронул. Не исключено, что просто партаппаратчики и литературные функционеры не успели Хрущёву подготовить свои предложения о целесообразности создания новой писательской газеты.

Ещё одна деталь: 22 мая 1957 года Бюро ЦК КПСС по РСФСР, решая, как лучше выполнить все указания Хрущёва после встреч вождя с писателями, вопрос о газете опустило, ограничившись лишь тем, что поручило отделу науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР внести предложения о создании оргкомитетов Союзов писателей, художников и композиторов России.

К вопросу о создании новой писательской газеты власть вернулась позже.

Хронику событий ведёт В.ОГРЫЗКО